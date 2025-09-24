To je typicky boomerský
Především zásadní věc: je to dokonalá nálepka.
Nálepka pro určitou část generace.
V základu je to především označení pro generaci žijící v optimistickém, “slunném“, očekávání lepší budoucnosti v rámci ekonomického, sociálního a politického „boomu“ od konce II. světové války a především až do poloviny 60. let, tedy tzv. víry v lepší svět. – Následné rozčarování, ekonomické a jiné krize pak přesunuly postoje „boomerů“ k nadměrné kritičnosti – zejména směrem k mladé generaci, k jejím postojům a zájmům.
Takto bych shrnul shrnutí AI a wikipedie tohoto hesla. Ovšem poslední větu tohoto shrnutí (ano, opsal jsem ji!) napsal na Wikipedii pravděpodobně někdo „postižený“ onou kritičností.
Mladá generace navíc slovo „boomer“ často navíc používá s přívlastkem urážlivé satiry a výsměchu.
Podstatný je ovšem důsledek té nálepky. Prakticky myšlenkové a často pochopitelně i fyzické oddělení této skupiny od společnosti, respektive její vyčlenění. Stačí pak už jen odmítnout sebemenší diskusi a zjednodušeně říci: „ty jsi už starý, jsi boomer.“
Naprosto zde zaniká předávání generačních zkušeností. Naopak dochází k jejich znevažování, dehonestaci a razantnímu odmítnutí „a priori“.
Jinými slovy: „vaše minulost je zapomenuta, odvržena a dehonestována – teď my žijeme svoji přítomnost a tvoříme svoji budoucnost a vy už se do běhu tohoto světa nemontuje“.
Už ani „přemluv bábu dědka“ – to byl příliš tolerantní přístup.
A jestli si myslíte, že si vymýšlím, přečtěte si tento autorský článek. (Autorka píše stylem, jakoby vystudovala politologii u profesora Fialy na Masarykově univerzitě v Brně. Pokud ne, měli by ji tam přijmout.)
Dovolím si z něho ocitovat jednu větu, abych vám názorně předvedl, co je to logika nálepkování a absence kritického myšlení:
„Když se soudný člověk podívá na toto video dnes, zjistí, že je stále aktuální, ač v trochu jiném kontextu.“
Jinými slovy, KDO to nezjistí, není soudný. A kdo to zjistí, ale nemá ten správný kontext – tak je taky „out“.
Dále už v onom článku následuje série názorových postulátů (jakoby argumentů), s dojmologickou, manipulativní logikou, jednoznačně nepřipouštějící jakýkoli jiný pohled než autorův, protože jedině ten je ten jediný správný. A ty musejí bába a dědek převzít beze zbytku a bez přemlouvání a bez rozmyslu. Proč? „Protože jestli jim jde o moji budoucnost, tak musejí uznat že já mám pravdu.“ Neboli, opět ta „logika“.
A máte to!
Právě z přístupu, v principu odvrhujcího „kritické myšlení“, musejí jásat především vládnoucí politici, média a vůbec všichni manipulátoři, kteří potřebují „podrobit“ mladou generaci svým potřebám a cílům, např. v rámci pozdního globalismu.
Tímto způsobem právě této generaci vnutíte bezmyšlenkové přejímání, jednoznačné a zjednodušené pojmenovávání neboli nálepkování.
Dokonale pak dokážete přeměnit jejich hodnotový žebříček. A samozřejmě, čím povrchnější a materiálnější je - tím lépe pro manipulátory.
No, a co že to dotyčný, v úvodu zmiňovaný mládenec, označil nálepkou „typicky boomerský“? Videoklip!
Ano, slunný, přímočarý - dokonce i nekomplikovaně laděný z hlediska balení se mezi „chlapcem a dívkou“ – navíc reggae..! Písnička byla hitem tak před 10-15 lety. (Důvodem byla řeč, že jsme nezávisle na sobě navštívili Khao San, turisticky známou ulici v Bangkoku.)
I dotyčná matka onoho mládence při některých momentech videoklipu pronesla: „Tohle by už dneska neprošlo. A ta dívka by volala policii.“
Což mne zase posunulo k uvědomění si, nakolik jsme dneska nesmyslně sešněrováváni - pochopitelně záměrně - směrem k sociálnímu ovládnutí společnosti a implementaci často neevropských etických a morálních pravidel.
A tak jedině v pořádku by snad byla „konečná“ onoho videoklipu (doporučuji opravdu shlédnout až do konce). Pokud jste si to tedy správně „neboomersky“ přetransponovali.
Když si však člověk uvědomí všechny ty důsledky slov „tohle je typicky boomerský“, tak se trochu děsí.
No, a na závěr pochopitelně odkaz na zmiňovaný videoklip skupiny Mocca Garden, s názvem „Jsi si jistý?“.
Martin Faltýn
Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.
P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.
