Tanečky kolem rozpočtu
Parlamentní a sněmovní rozpravy, vystoupení bloků politických stran, opozičních i provládních. Vystoupení činitelů vlády samotné. Smečky komentátorů, zprávařů, editorů, kteří jsou „vykladači té jediné správné pravdy“... neboli média za účasti politiků.
Představte si takový spirálovitý vesmír, ve kterém se vše točí.
A nebo si zamíchejte guláš – dostanete stejný „obraz“.
On totiž takto zamíchaný mediální obraz směřuje právě k tomu splývání, k té spirálovitosti, s cílem co nejvíce zamlžit jednotlivé kroky politiků obou stran – a pak je to jen o tom, koho nechají média víc křičet, nebo koho moderátoři utnou v zárodku a komu laskavě popřejí volný prostor.
Jeden ze zajímavých znaků je, že jakmile začne mluvit provládní diskutér, ten opoziční nasadí umělý instalovaný úsměv, kterým dokonale maskuje vlastní názory, pocitiy a dojmy – ať už souhlasné či nesouhlasné.
Dalším takovým zajímavým příznakem je to, že opoziční diskutéři háží obecné pojmy a teoretičnosti „může to být ekonomicky nevýhodné,“ „ta čísla přeci hovoří jasně“, při nejhorším: „a zadlužujeme další generace“. A jiná zaklínadla, jak z vystoupení čarodějnic v Shakespearově Makbethovi. Hlavně by si někdo řekl, že: S úsměvem idiota (jak se jmenovala legendární deska Vodňanského–Skoumala).
A do třetíce, čímž se přibližuji k tomu podstatnému, obě strany tvrdí pokud možno opak. Viz např. jak ministr zahraničí Macinka ve svém rozhovoru k pracovníkům diplomatických sborů zdůraznil potřebu diverzifikace ekonomických (i bezpečnostních) aktivit, zejména ve smyslu, aby pracovníci měli na paměti „co to přinese České republice“. – Okamžitě se strhla expertní mela, se zvláštní úrovní ignoranství – počínaje jakousi expertkou z UK, ministrem zahraničí předešlé vlády (Lipavským) konče. Máme se stát aktéry názorového vývozu té správné demokracie, ne se jen starat o ekonomiku. A že je třeba zdůraznit i kulturní aktivity (jejich bývalovládní pomník – pavilón - stoji v Ósace dodnes) a hlavně - v tom se shodli oba diskutující – nezapomínat, jak je na tom ta Čína s tím Tchajwanem – to měl stávající ministr zmínit! Onen bývalý ministr navíc dodal, ekonomicky to s Čínou nemá smysl, viz jak v Číně nepochodily německé automobilky...
(Hlavně, že u pana Lipavského pochodily aktivistické skupiny. Tehdy nově jmenovaný ministr Macinka četl seznam „resortu v gesci Lipavského“ téměř půl hodiny, kdy se rozdávaly milióny sem a statisíce tam... žádný problém – na podporu demokracie a médií např. v Barmě, Gruzii, Nigerii, Vietnamu, Srbsku, Moldavsku, ano i Jižní Americe. Tam všude Lipavský vyvážel správnou demokracii prostřednictvím aktivistů, za milióny korun.)
Inu, tak to dopadá když se do diplomacie pletou „experti“ s nulovými představami, znalostmi a zkušenostmi – hlavně ten aktivismus! Prostě, oba měli představu, že je třeba vyvážet názorovou politiku, ať to stojí co to stojí.
– A k německým automobilkám? Na to nemusím být ekonomický expert, když vidím, že Čína se rozmáchle pustila do vlastní automobilové výroby. A co nevymyslí – proč taky – tak to prostě coby velmoc okopíruje. A je v tom pak levnější, rychlejší a tím pádem úspěšnější. – Neboli, německé automobilky přišly na čínský trh s evropskou expanzivní politickou bez zvážení místní konkurence schopnosti rychlého strategického vývoje. A to je celé.
Výjimečnou zkušeností bylo také dnes vystoupení vládních činitelů po jednání s odbory ohledně peněz – jak jinak. Jako by šlo o něco jiného, že?
K tomu následná diskuse na TV Prima, s náměstkem ministryně financí Petrem Machem a s oponentem, bývalým ministrem a guvernérem Jiřím Rusnokem. Mimo jiné ohledně nadcházejícího hlasování senátem vráceného rozpočtu do parlamentu. Tady se to celé ukázalo ve své nahotě.
Zatímco současná vláda má v centru pozornosti čísla, za kterými vidí občany tohoto státu (hlavně své voliče, jak se někdy, někdo by řekl až pohrdavě, vyjadřoval Rusnok), tak právě že bývalou vládu a její ekonomické stoupence (jak to bylo jasné ze slov Rusnoka) zajímají pouze čísla. Dopad na občany a jejich život nikoli.
Na závěr, ještě jsem dnes v jiném pořadu (a bylo toho dnes dost, takže vám ho konkrétně neřeknu) zaslechl výrok: „vždyť se to zvýšení minimální mzdy týká pouhých 5 procent obyvatelstva“. Takže vlastně zjevně je to jen malá část obyvatelstva a tím pádem asi ani nemá smysl tu minimální mzdu zvyšovat. - To je názor, za který bych jeho autora na tu minimální mzdu převedl aspoň na rok a nikoli s těmi výhodami, komfortem, který si již zařídil ze svého epxertního platu. Pěkně do vzorového bytu sociálně minimálně mzdové rodiny.
Takže, jak která skupina nahlíží na obyvatele, na ekonomickou strategii a celkový růst i roli České republiky – je z toho naprosto jasné.
A to je podstatou tanečků kolem rozpočtu.
Ne, diskutovat se nebude. Děkuji všem názorovým sympatizantům za karmu, všem ostatním přeji klid jejich žlučníku. Ale toto je můj názor. Nejsem ani expert, ani politik – proto se mnou diskutovat netřeba. Nic vám nebrání usednout na ctěné pozadí a napsat blog s vlastním názorem.
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