Tamagochi na vzestupu?
Jejím námětem bylo to, že prodej hračky Tamagochi je opět na vzestupu. A mne napadlo se na to podívat i z trochu jiné stránky než komerčně bulvárním stylem oné nejmenované komerční televize.
Pro ty, co nevědí, co to Tamagochi je (počeštěně „Tamagoči“), tady máte odkaz na tamagoči ve wikipedii. V češtině, podotýkám.
Jen technicky, jde o plastovou krabičku zhruba velikosti krabičky na zápalky. Je zde jednoduchý 2D displej se „zvířátkem“ Tamachochi a ovládáte jej, staráte se o něj prostřednictvím malých tlačítek. Smyslem hry je vypěstovat zvířátko od miminka v dospělého jedince a nenechat jej odejít z tohoto světa např. hlady nebo steskem.
Dnes už ale jsou i pokročilejší varianty:
Bitzee je interaktivní digitální zvířátko, které žije na pohyblivém proužku uvnitř plastové krabičky a reaguje na dotyky, naklonění nebo zvuk. – Tolik AI na internetu. /Ovšem ta cena!/
Tady by se hodilo foto toho mého Tamagochi. Ale i když jsem je poměrně poctivě hledal, rozhodlo se zůstat v utajení v tom mém vesmíru.
Takže snad někdy příště.
Zpět k Tamagochi.
Největší boom, opět podle AI, byl prý v 90. letech. Je to docela možné.
Co bylo téměř jisté a pokud se potvrdí onen bulvárně propagovaný opětovný nárůst Tamagochi, tak to bude téměř jisté: je nárůst dětských radostí, ale i katastrof. V paměti mám ty poznámky o dětské hysterii, když nebohé dítě zapomnělo na své zvířátko a to zkrátka „odešlo“.
Někdy nepomohlo ani utěšování rodičů, ani zrod nového zvířátka... ty psychicky méně odolné děti končily u psychiatrů i psychologů... co vám budu povídat.
Takže nevím.
Zejména nevím u dnešní průměrné mládeže, jejíž psychická odolnost nebývá nejlepší.
Podobná situace – ztráta něčeho, k čemu jsou emocionálně připoutáni – vede buď k hysterii nebo naopak k absolutní lhostejnosti, či otrlosti až chladnokrevné.
Nemá cenu si říkat, že doba je taková.
Poněkud horší je, k čemu podobný masový zájem skutečně povede. Ať už je to zájem skutečný nebo vyvolaný třeba jednou bulvární reportáží.
Každopádně: možná má někdo na skladě příliš mnoho „Tamagoči“ a potřeboval se toho zbavit. Nebo se projevuje výsledek návštěv našich politiků do jediné Číny, do jakékoli její teritorie: důsledkem je zvýšený dovoz těchto hraček a je potřeba vyvolat poptávku. A rozhodně se mohou těšit na další dětské pacienty psychologivé a psychiatři.
Myslím, že rodiče, hlavně těch posledních, úsloví „Kdo si hraje, nezlobí“ asi nebudou mít zrovna v lásce.
Ale snad to ty naše děti zvládnou a bude jim tato zřejmě opět „boomová hračka“ sloužit jen k radosti.
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