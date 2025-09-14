Tak jaké jste měli léto?
Inu ano, 8. srpna 2002 zasáhly Prahu ničivé povodně... jak známo, pokračovaly nejen tam.
Ona soukromá televize pak rozumně stáhla celou kampaň a já jsem přišel o parádní roli v upoutávkách... Ale jednoznačně jsem ono rozhodnutí schvaloval.
Neříkám, že od té doby vždy, ale občas pokukuji po tom, jaké že to letošní léto bude. Zejména pro mne, pochopitelně. Ne, nechtějte, abych vám tady dělal přehled, co jsem kdy kde od té doby dělal.
Ano, absolvoval jsem pár turistických cest. Ale spíše jen na okraji nebo na konci léta. Cestujeme rádi do destinací, kde bývá horko i během naší zimy, natožpak v samotném létě.
Tak jaký byl ten letošek?
Pravda, občas jsem měl obavy, zda zase nezačnou naším dálkovým topením opět přitápět. Těch pár dní, s naopak drastickými teplotními rekordy, toto léto opravdu nevytrhlo.
A člověk je tvor nespokojený.
Zejména ten dovolenkový.
Pravda. Naše rodina dovolenkovala vždycky. Tatínek, ač rozený ve Vídni, nevím proč, nikdy o cestování do ciziny nestál. Ani do samotné Vídně, kterou jsem pak pochopitelně navštívil, částečně i na jeho památku. Takže tyto objevy čekaly až na mne. I když, pravda, bratr v r. 1968 vycestoval s fotbalem na týden do Francie. Vrátil se s očima navrch hlavy: „Bezdomovci u Seiny mi stačili, aby mne přešla chuť na emigraci!“
Zato po Československu se tehdy u nás cestovalo hojně. O víkendech tu a tam na dojezd spartakem... A každá dovolená byla pod stanem.
Pro mne letošní léto vysmáté opravdu nebylo.
Pracovat se musí. A jelikož dělám doprovod poloslepému příteli-masérovi, museli jsme se přizpůsobit požadavkům firmy, pro kterou pracuje.
Bohužel, ani letošnímu grilování počasí příliš nepřálo. Moc jsme si to u známých neužili.
A tak teprve na podzim zpravidla odjíždíme do krajin, kde je léto i v zimě a prakticky po celý rok.
Co si budeme povídat. O zážitky jistě nebude nouze. Přičemž ani o ně, ani o fotografie vás rozhodně neochudím. Naše cesty se tedy chystají...
Budu doufat, že to naše prodloužené „léto“ bude nejen vysmáté, ale i pohodové. Snad nám Osud bude nakloněn.
Martin Faltýn
Zírám na zprávy o škole a nestačím zírat
Jedno oko rodičů nezůstane suché, když jejich ratolest vstupuje do první třídy. Už léta je to událost, která neunikne ani tisku, rozhlasu a televizi. A dnes pochopitelně sociálním médiím. Divit se ovšem nestačíte.
Martin Faltýn
Mám zázračný náramek
Pamatujete ještě magnetické náramky? Byl to velký zdravotní hit a jistě mnohým pomohly nejen psychosomaticky. Dnešní věda nás posunula na úroveň elektro-energickou a divili byste se, co vše nabízí.
Martin Faltýn
„Zase jdou do školy, zase jdou do školy...“
Znalci vědí, ze kterého sitcomu je to citát. A musím připustit, že radost chůvy i sluhy je v tomto případě víc než oprávněná. Jak to máte vy?
Martin Faltýn
Důchodcova veršovánka
Není nad pokleslý humor, tím méně rádoby satirické verše. I já mívám občas takový záchvat. Tak si to užijte - hlavně s nadhledem a legrací.
Martin Faltýn
Co všechno ještě spotřebitel vydrží
Mediální mágové se usilovně věnují okrajovým tématům - a jiná, jako např. bitcoinovou kauzu - se snaží zatlačit na okraj. A tak jako králíka z klobouku média vytáhla: zdražování!
Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.
P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.
