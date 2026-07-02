Světový den UFO nebo?
2. červenec 1947 byl den havárie UFO v Roswellu – všude se podotýká, že údajné havárie...
A prý to je hlavně připominka vládám světa, aby odtajnily pozorování UFO.
Pro mne je zajímavější Roswell That Ends Well – což je jedna z epizod legendárního seriálu Futurama. Tady si o tom případně počtěte v češtině. Ovšem překlad názvu je poněkud bez fantazie a podle mne – na rozdíl od Simsponových – je český dabing tohoto seriálu špatný.
Nicméně mi to celé připomíná mé čtenářské scifi mládí. Měl jsem štěstí, že v době normalizace aspoň něco povolilo a řada románů tohoto žánru bývala shledána pro ideologii neškodnými. Dokonce se nám rozepsali i čeští autoři... i když dojisté míry značně pokulhávali za světovostí.
Nebudu vám tady psát výčet, ani těch oblíbených. Jakkoli jsem měl zálusk na zfilmování dvou sfi-ci děl. Mé ironické povaze dokonale vyhovovala povídka Ludvíka Součka „Andělské poslání“ - měl jsem ji jako jedno z náhradních témat na absolventský film. Prozrazovat vám nebudu nic. – Zrovna tak vám neprozradílm, proč a jak jsem chtěl posléze nabídnout České televizi román Isaaca Asimova „Ocelové jeskyně“. Jenže okolnosti byly rychlejší a jednoho dne jsem neměl komu nabídnout své nápady. „Moje“ tvůrčí skupina zanikla.
Já sám jsem jsi v tu chvli připadal jak mimozemšťan.
Na sci-fi jsem nikdy nezanevřel. I když jsem jednoho dne zjistil, že už mi řada těchto děl nemá co nabídnout – jsou myšlenkově prázdná, honí se pouze za sci-fi senzací. Přestal jsem tento žánr číst ze dne na den... a to ještě na náš knižní trh nevstoupila Zeměplocha a jiné fantasy.
Co je všechno, kde a kolem UFO si dohledejte sami. Cokoli bych se snažil dát dohromady já sám, by bylo stejně neúplné a pro mne i tak bezúčelné.
Nejlépe se k tomu postavil můj přítel, který, když jsem mu řekl, že dnes je den UFO, zareagoval slovy:
„Dneska je den UHO!“
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