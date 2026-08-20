Suvenýr, suvenýr
Domníval jsem se osobně, že „sbírání“ suvenýrů začalo někdy v měšťanských letech 19. století. Zejména paničky, když odjely do lázní, chtěly si přivézt nějakou památku (pokud to rovnou nebylo skryté robátko, jak se to tak přiházívalo). – Jistě to začalo tím, že jste si na kolonádě koupili nějaké pítko na vodu z pramene a to byl pak ten první suvenýr, ke kterému se přidávaly různé drobnosti.
Rozmach musel být i v době různých, zejména pánských, ale i dámských turistických spolků. Kdy se prodávaly z místa návštěvy nejen plechové štítky na turistickou hůl. Tady to mohl být třeba půllitr z místního pivovaru, později (když už nebyly hole v módě) se vyráběly plakety, apod.
Wikipedie hesla „Suvenýr“ mi tyto postřehy jen potvrdila.
A pro každého z nás je suvenýr něco jiného – podle dojmu, nálady i osobního posouzení; jiné suvenýry jsou naopak povinností!
Tak na příklad být v Paříži, navštívit Eiffelovku a nepřivézt si ji coby suvenýr domů, to je neodpustitelný hřích.
Mne v tomto směru inspiroval o 15 let starší bratr. V roce 1968 vycestoval na výměnný fotbalistický zájezd do Paříže a Eiffelovku si pochopitelně přivezl. Zrovna takovou, jaká je ve filmu „Aféry mé ženy“. Bratr už pár let není, Eiffelovka je buď stále na jeho bývalé chatě nebo už v popelnici. Ale kdykoli si na bratra vzpomenu, patří k němu i tenhle suvenýr.
Celou kolekci suvenýrů mám z mého oblíbeného řeckého ostrova Korfu. Diskobolos a Palas Athéna v kovovém provedení jsou jen vrcholem... zbytek, hlavně v alabastrové a sádrové verzi, je pečlivě uložen v krabici. Až jednou otevřou moje muzeum, bude tam, co vystavovat.
Co všechno pokládám za suvenýry? Asi všechno. Včetně třeba blue tooth repráčku, sluchátek, multi zásuvek a jiných elektronických cetek.
Asi nejoriginálnější suvenýr je tento:
Ne, nejsem fanda Hvězdných válek, že je to R2-D2 jsem si musel vyhledat na internetu. TOHLE je box na popcorn, z mé návštěvy tokijského Disneylandu. (Odkaz je na blog, kde je i má fotografie s R2-D2.)
V souvislosti s Japonskem a Tokiem musím dodat, že při takovéto cestě zásobuji suvenýry nejen sebe, ale své dobré přátele a známé. Jaksi mám za povinnost přivézt každému nějakou maličkost (že oni mi pak, až na pár výjimek, nepřivezou ani suchý z nosu, jistě nemusím dodávat).
Z těch cennějších či dražších suvenýrů jsem si kdysi na Korfu koupil jednoduchý zlatý prsten (na lepší nebylo) a nebo v Egyptě suvenýrový papyrus, na kterém je Strom života.
A tím bych to mohl ukončit. Suvenýry byly, jsou a budou součástí našeho života a tak to má zřejmě být.
Vlastně ještě ne: můj blog by nebyl úplný, kdybych vám nenabídl „Suvenýr, suvenýr“ Waldemara Matušky – v původním aranžmá 60.let.
/všechna zde zveřejněná foto autor/
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