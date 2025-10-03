Snad si nemyslíte, že jsem „tydýt“

Mám na mysli můj „vztah“ k politice a názory na ni. Vy, kdo čtete moje blogy, víte, že se raději věnuji věcem „čapkovsky“ obyčejným.

Ostatněi ChatGP na me při rešerši mé osoby „vybalil“, že se věnuji netradičním a opomíjeným tématům (necituji přesně). Ale tak to je: život je mnohem mnohotvárnější než názorové „kecy v kleci“.

Raději bych v názvu použil jiné slovo než „tydýt“, ale autocenzura (tak daleko jsme to už dotáhli) mi jaksi zabránila použít slovo „blbec“.

Troufám si tvrdit, že mám na politiku neméně vyhraněný názor, jako 99.9% např. zdejších blogerů... A ne, nejde o vrozenou skromnost. Tady máte moji názorovou tabulku zpracovanou v grafu – sympatizace od 0% do 100%. Strany jsem seřadil dle vylosovaných volebních čísel.

Volební sympatizační graf: autor

Toto je tzv. sloupcový graf. Ale mohli jste mít i jiné hezké provedení.

Typy grafů: Pruhový – XY bodový – Paprskový – Povrchový

Už z prvního grafu vám musí být jasné, že jsem „poněkud“ rozpolcený. Ano, řadím se k mírně levému středu – což je dáno jaksi tvůrčí a sociální podstatou mé osobnosti. Na druhé straně nejdu ani do extrémů některých exponovaných umělců a uměleckých „umrlců“. – Ono, výrazně sympatizovat politicky je v uměleckých kruzích spíše sebevražda. A buď musí být dotyčný přesvědčený blázen (jak zpívala Ljuba Hermanová: „My jsme ti blázni z povolání.“) nebo musí být dobře zaplacený.

Nepochybuji o tom, že se moji sympatizanti v diskusi dobře vyřádí.

Já ovšem nepochybuji o tom, že si z toho dělám mírnou legraci v mezích zákona. Pracovavši přes 20 leté v zahraničním zpravodajském vysílání, přišemž 6 let jsem byl prakticky součástí tréninku, z toho 3 roky vysloveně novinářských principů a pravidel, tak jak byly ustanoveny americkcým zřizovatelem, ve smyslu veřejniorávnosti – to celé mi dává dostatčný odstup a nadhled nad současným politickcým děním a kláním.

A celé to má jednu pointu.

K volbám totiž nepůjdu!

Ne, že bych nechtěl!

Ale mé letadlo startuje 3. října v 11.00 a přistávám o den později na opačné konci světa v 8:00. Časy záměrně neuvádím přesně z důvodu identifikace ba ani jiné detaily.

Nicméně, naše drahá vláda když schalovala KORESPONDENČNÍ HLASOVÁNÍ, jaksi opominula nás cestující v onom mezičase, nehledě na to, že jsem kupoval letenky dříve, než náš drahý prezident vyhlásil termíny voleb. Takže volební hlasovací lístky předám letušce asi těžko, ale mohu to zkusit. Jistě bude tato exotická dívčina mile překvapena.

A já neméně, až se vrátím zpět do rodné vlasti. Což už bude jednoznačně jiná vlast, než ze které jsem odlétal.

Šťastnou ruku a berte tento blog jak jinak než s humorem.

Autor: Martin Faltýn | pátek 3.10.2025 8:08

Martin Faltýn

  • Počet článků 1376
  • Celková karma 18,18
  • Průměrná čtenost 1127x
Kráčím životem i médii, pokud je považujete za život. Jsem absolvent umělecké školy. Překročením 60 let jsem se přiblížil absolutoriu školy života. A jak se za mých časů říkalo: "Neraď, nebyl jsi v Rusku a není Ti šedesát" - tak, v Rusku jsem byl a šedesát mi už taky bylo!

Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.

P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.

