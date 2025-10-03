Snad si nemyslíte, že jsem „tydýt“
Ostatněi ChatGP na me při rešerši mé osoby „vybalil“, že se věnuji netradičním a opomíjeným tématům (necituji přesně). Ale tak to je: život je mnohem mnohotvárnější než názorové „kecy v kleci“.
Raději bych v názvu použil jiné slovo než „tydýt“, ale autocenzura (tak daleko jsme to už dotáhli) mi jaksi zabránila použít slovo „blbec“.
Troufám si tvrdit, že mám na politiku neméně vyhraněný názor, jako 99.9% např. zdejších blogerů... A ne, nejde o vrozenou skromnost. Tady máte moji názorovou tabulku zpracovanou v grafu – sympatizace od 0% do 100%. Strany jsem seřadil dle vylosovaných volebních čísel.
Toto je tzv. sloupcový graf. Ale mohli jste mít i jiné hezké provedení.
Už z prvního grafu vám musí být jasné, že jsem „poněkud“ rozpolcený. Ano, řadím se k mírně levému středu – což je dáno jaksi tvůrčí a sociální podstatou mé osobnosti. Na druhé straně nejdu ani do extrémů některých exponovaných umělců a uměleckých „umrlců“. – Ono, výrazně sympatizovat politicky je v uměleckých kruzích spíše sebevražda. A buď musí být dotyčný přesvědčený blázen (jak zpívala Ljuba Hermanová: „My jsme ti blázni z povolání.“) nebo musí být dobře zaplacený.
Nepochybuji o tom, že se moji sympatizanti v diskusi dobře vyřádí.
Já ovšem nepochybuji o tom, že si z toho dělám mírnou legraci v mezích zákona. Pracovavši přes 20 leté v zahraničním zpravodajském vysílání, přišemž 6 let jsem byl prakticky součástí tréninku, z toho 3 roky vysloveně novinářských principů a pravidel, tak jak byly ustanoveny americkcým zřizovatelem, ve smyslu veřejniorávnosti – to celé mi dává dostatčný odstup a nadhled nad současným politickcým děním a kláním.
A celé to má jednu pointu.
K volbám totiž nepůjdu!
Ne, že bych nechtěl!
Ale mé letadlo startuje 3. října v 11.00 a přistávám o den později na opačné konci světa v 8:00. Časy záměrně neuvádím přesně z důvodu identifikace ba ani jiné detaily.
Nicméně, naše drahá vláda když schalovala KORESPONDENČNÍ HLASOVÁNÍ, jaksi opominula nás cestující v onom mezičase, nehledě na to, že jsem kupoval letenky dříve, než náš drahý prezident vyhlásil termíny voleb. Takže volební hlasovací lístky předám letušce asi těžko, ale mohu to zkusit. Jistě bude tato exotická dívčina mile překvapena.
A já neméně, až se vrátím zpět do rodné vlasti. Což už bude jednoznačně jiná vlast, než ze které jsem odlétal.
Šťastnou ruku a berte tento blog jak jinak než s humorem.
Martin Faltýn
