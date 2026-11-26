Sladká nevědomost nebo..?
Ne, nebojte se, nehodlám volat po češtině 20. nebo dokonce 19. století. Václav Thám si utíral nos ještě šnuptychlem a „Babička“ Boženy Němcové šukala po světnici.
Dokonce i Pan Kaplan má třídu stále rád není nejakým kánonem. Najděte si např. dramatizaci této skvělé knihy – kde je výkvět herců, co „umějí mluvit“.
„Umět mluvit“ je to, co vás naučí rozhlas, tvrdil legendární herec a vypravěč hereckých historek Bohumil Bezouška. Měl pravdu neskutečnou.
Když si „poslechnete“ jak mluví většina současných herců v nových filmech, potažmo oněch zázračných seriálech... člověk si někdy říká, jestli bychom se neměli vrátit raději k němým filmům s Charlie Chaplinem.
Výslovnost a mluva je jen jednou ze základních stránek jazyka.
Český jazyk má poměrně složitou gramatiku... ale každý jazyk má svoje. Čeština je zejména pro anglosaské, frankofonní aj. cizince doslova jazykolamem.
Jsou jen čtyři cizinci, kterým to roztomile promíjíme – Lilian Malkina, Chantal Poullain, Emanuele Ridi a Osmany Laffita. Jim milostivě dovolujeme „dělat dál z českého jazyka řezanku“ – už ani nevím odkud jsem ten pojem převzal. Dotyční „češtináři“ jsou tak trochu podvědomým zdrojem naší zábavy a oni se rolí těchto klaunů ochotně ujímají.
Ano, moderní čeština odbourává ženskou koncovku „-ová“ takže pak hravě může dojít k omylu, jako v legendární incenaci Egyptologové.
Horší je oslovování pátým pádem. No schválně, co je správně?
a) Viléme Telle
b) Viléme Telli
Samozřejmě, že za b), protože Vilém Tell není žádné tele.
(Inspirováno Bohumilem Bezouškou.)
Nejhorším prohřeškem, ovšem hojně tolerovaným a snad i mnohým nedocházejícím, je 3. osoba množného čísla (možná jen pro opravdu neznalé dodám, že jde o slovesa).
AI laskavě za mne zpracovala tabulku a věnujte, prosím, pozor dvěma červeným příkladům:
Příklady tvarů v přítomném čase (AI)
- oni nesou, ony nesou, ona nesou (vzory nese, bere, maže, peče)
- oni dělají (vzor dělá)
- oni sází / sázejí (vzor sází)
- oni tisknou (vzor tiskne)
- oni trpí (vzor trpí)
- oni prosí (vzor prosí)
- oni kupují (vzor kupuje)
Právě, že časování v 3. osobě množného čísla podle vzorů sázet a trpět se velmi často plete. Tady máte cvičení, jako za mlada (odpovědi si dohledejte na internetu).
(umět) Mistr um..., Herci um... ?
(stavět) Lešenář stav..., Konstruktéři stav...
(chtít) Eva ch..., Spolužáci ch... ?
(prosit) Karel pros..., Cvičenky pros...
(splácet) Dlužní splác..., Firmy splác...
Přitom třeba taková slovní hříčka může zvýraznit rozdíl mezi gramatikou, velmi důležitý. Kdybychom totiž použili jazykový úzus všech těch speakerů do médií, pak se stačí zamyslet nad tím, jaký je podle tohoto klíče rozdíl:
Občané volají – Občané volí.
Je pravda, že v dnešní době se často používají oba tvary na -í a nebo -ejí. A je to přiznáváno jako gramaticky správné.
Nám náš třídní učitel češtiny říkal: „Když si nejste jisti, řekněte si sloveso v rozhkazovacícm způsobu.“ A měli jsme jasno!
Poskládat myšlenky vedle sebe, tak aby to dávalo potřebný smysl, je pak posledním ze zázraků české gramatiky. (Vynechme teď to blábolení v parlamentu, v senátu, žvanění v diskusích atd.) Pořadí slov je mnohdy zásadní... ale příkladů už se doberte sami. AI vám pod heslem „ochylky od větné stavby“ poskytne dostatek materiálu na toto téma.
Záměrně z tématu vypouštím jazyk SMSek, pronikání zahraničních jazyků do češtiny (kdysi germanismy, pak rusismy dnes amerikanismy) a přenesených pojmů (cizí slovo s lokálně pozměněným významem). Takže když mladí chilujou, my boomeři už jsme jenom cringe. A to je jen pár výrazů tak na jednu generaci, ti mladší už mohou mluvit zase jinak, tedy impementovat jiná slova, jiným stylem a jiným významem. Ještě, že jsou na to vědci (dotace) a slovníky.
Závěrem tedy lze směle říci, že každá čeština je ta správná.
Jen člověk dnes někdy neví, když to všechno slyší, zda je to:
Sladká nevědomost nebo sladké ignoranství.
Martin Faltýn
Hod za osm tisíc mi zkomplikoval práci
Velké věci člověka zpravidla neporazí. Zato vás mnohdy přemůžou drobné problémy, se kterými se během dne setkáváte.
Martin Faltýn
Čekáme už jen na mráz a sníh
Tahle „informace“ na mne vyskočila v dnešním přehledu webových kamer po České republice. A hned mi vyvolala řadu vzpomínek.
Martin Faltýn
Změnilo se něco stávkou ČT a ČRo?
Myslím, že toto je zásadní otázka, kterou bychom si měli klást. Ať už souhlasíme s důvody či nikoli. Co je tedy jinak?
Martin Faltýn
Děkuji České televizi
Ne, nechválím ji za dnešní stávku. A už vůbec jí nevěřím, že dělá všechno pro to, aby v budoucnu mohla poskytovat... blablabla.
Martin Faltýn
Vy jste zase přibral, pane doktore
Vyhrknul jsem bezděčně, když se po delší pauze objevil nejmenovaný moderátor na obrazovce České. Ne, že bych mu měl co vyčítat.
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