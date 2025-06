Sklizeň okurek bude letos bohatá

Pamatujete pojem „okurková sezóna?“ Kdysi jsem si myslel, že to vzniklo z období sklizně proslavených znojemských okurek - ovšem to by dnes denní tisk začal trpět vysycháním propisky. Ovšem realita mne trošku šokovala.

Tou realitou nemám na mysli okurky. Ostatně, přítel se je snaží pěstovat ve své malajské džungli na našem balkóně. A protože se i jinak snaží, roste mu tam všechno pod rukama. A okurky nás letos příjemně překvapily. Nevím, zda jich bude ještě víc... A už vůbec netuším, co všechno se tam spolu s okurkami kde ještě skrývá. Nejenže nejsem botanicky založen, ale prakticky se tam s mojí rozkošatělou postavou dozadu ani neprotáhnu. Jestliže na vás tento blog působí příliš okurově poetickým dojmem, tak je to pravda. V novinářské hantýrce – a blogeři jsou něco jako dobrovolní novináři (ne)všedního života – znamená okurková sezóna období bez zvláštnch událostí, o kterých bylo lze psát. A tak se píše na nejrůznější úniková témata a senzačnosti. U profesionálů se to pozná celkem snadno. U blogerů asi především tím, že oslabují politická, ekonomická a jim podobná jako třeba předvolební témata. A čtivost a četnost pak spolehlivě zachraňují už jen autoři, kteří se těmto karmicky lukrativním tématům zpravidla vyhýbají. Ti mají psát stále o čem – tedy o životě, jak jsem už naznačil. O to překvapivější a trochu i šokující třeba je, když si následně přečtete wikipedické heslo „okurková sezóna“. Přepisovat, opisovat a plagiátorovat to sem nebudu. Ten popis je docela stručný a hravě byste to poznali – to není jako psát nějakou diplomku. Tak to je asi tak všechno a já si jdu dát okurkový salát.