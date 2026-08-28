Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

S kocourem si připadám jak na vojně

Na vojně musel být především přísný harmonogram! V 6 budíček, rozcvička, v 7 snídaně... pak zaměstnání ... no a ve finále večerka. Budete se divit, ale podobnou vojnu mám s naším kocourem!

Budíček.

Inu, ten není až v 6! Pohybuje se mezi půl pátou a dejme tomu šestou. Najednou vás šťouchne nejlépe do obličeje kočičí pacička. Někdy je jako jehličky, protože našemu kocourovi drápy nestříháme.

Náš čtyřnohý, desetiletý miláček se začíná domáhat snídaně.

Ne proto, že by měl zoufalý hlad – v misce má spolehlivě pár nedojedených soust ze včerejška – ale proto, že se to patří.

Většinou se tedy nedočká, ale někdy přeci jen přemůže naši ospalost a trpělivost a člověk se mátožně vydá směrem žrádlo a misky.

Což kocourovi nebrání v tom, aby v sedm – kdy zpravidla vstáváme – žebral o jídlo u druhého probuzeného.

Po snídani následuje naše další povinnost, cca v 7,30 kdy my sami jdeme do sprchy. Než tak smíme učinit, následuje „kartáčkování“. Tedy, že kocoura drbeme na srsti velkým kartáčem na dlouhém držáku – původně určeným pro drbání a mytí našich zad.

Následuje případná kočičí kontrola balkónu, ale hlavně dopolední klid. Tedy – klid. Leží na kufru a sleduje celé naše dění. (Říkáme tomu, že cestuje neb tenhle náš základní kufr jemu voní všemi destinacemi, do kterých jsme kdy cestovali.)

Občas seskočí, když zjistí, že bouchly dveře – na příklad od ledničky. V lepším případě se pak přesune na moji postel a setrvá zde až do odpoledne, dokud nenásleduje...

Polední svačinka v podobě komerční kuřecí nebo krůtí šunky.

Nebojte se, nepřeháníme to. Jen jeden plátek a šunku pečlivě vybíráme co do kvality, co do slanosti. Nejlépe takovou tu s krátkou spotřební dobou, typu sníst do 3 dnů.

Odpolední klid probíhá zásadně na mé posteli. Což se někdy přetahujeme, kdo si na ní dá odpoledního šlofíka.

Ale kolem čtvrté už se zase hlásí hlad a je čas na další půlku vaničky se žrádlem – což člověk spíš trne, aby zrovna dneska tahle vanička miláčkovu chutnala.

A nebo k večeři dostane – děkujeme za ten „nápad“ našim známým, viz níže – kousek kuřecího čerstvého masa. Nemaje již zuby, musíme mu masíčko nakrájet co nejdrobněji.

Následuje další spánek. A hluboké trávení. Přesune se do pokoje k příteli a podřimuje s ním. Nechává se i různě drbat a tak všelijak. Požíváme na to výraz „kudlování“, což je počeštěno z anglického „cuddling“.

To se projevuje i tím, že když přítel přijde ze zaměstnání, musí aspoň na chvilku vzít kocoura na ruku a houpat ho stylem, mírným povyhazováním.

A pak jde zase „cestovat“.

V 19 hodin je tzv. bojový poplach. Náš miláček si chce hrát na honěnou. Skočí na vás packami, čeká že na něj zadupete nebo něco a chce se honit. – TO se naučil na návštěvě u známých, kam jej občas z důvodu cestování pošleme na letní byt. – Jsme jim za to neskonale „vděčni.“ Není nad to, když se po vás svezou kočičí drápky.

Po bojovce se dostaví chuť na nějaký pamlsek. Nejlépe – tam nás přímo zavede – masovou tyčinku. Musíme mu ji nalámat... přičemž on si sedne opodál a čeká až mu ji nahážeme na oblíbené svačinové místo. Někdy se z legrace trefuji do jeho zad – a on na to mírné pošťuchování i čeká.

V devět hodin je čas her! Přítel si musí vzít do ruky provázek a následuje divoké skotačení a lov – nejlépe na mé posteli. Tady se lze zavrtat do přikrývky a číhat, případně přeskakovat nastražené polštáře... Něco tu půlhodinu musí lovit, chytat... Prostě, kočičí rodeo.

A nakonec, někdy kolem desáté následuje povinně na noc: malá konzerva s kousky masa (žádná pašičkárna!) a šťávičkou. Bez toho se nejde spát.

Noční klid tráví asi tak 15 minut v posteli na mé ruce. Někdy také u nohou. Prý to svědčí o mé oblíbenosti.

Naštěstí ho mé občasné vrtění (musím protáhnout odleželou ruku) přestane bavit a přesune se. Hádejte kam: na moje pracovní křeslo u počítače. Žádné ponocování mi netrpí!

Tady se spí až do rána, než miláček dostane hlad a...

No, vraťte se na začátek, ano?

.

P.S.: Inu ale, coby člověk neudělal, když na něj ten pacholek upře své oči.

Všechna foto: autor

Autor: Martin Faltýn | pátek 28.8.2026 8:08 | karma článku: 8,72 | přečteno: 101x

Další články autora

Martin Faltýn

Česká televize vytrvale popírá sama sebe

A nemusí jít jen o přešlapy moderátorů. I když ten dnešní příspěvek byl možná také přešlap, ale spíše celé redakce Studia 6.

28.8.2026 v 9:19 | Karma: 6,39 | Přečteno: 115x | Diskuse | Média

Martin Faltýn

Tanečky kolem rozpočtu

Jak tak poslouchám média (a jistě mi řeknou někteří, že to raději nemám dělat), tak se mi vyjasňuje, která strana na co bije.

25.8.2026 v 8:08 | Karma: 19,72 | Přečteno: 302x | Ekonomika

Martin Faltýn

Suvenýr, suvenýr

Jak praví kdysi známý hit Waldemara Matušky „bez vzpomínky nelze odjet, mám těch krámů plný krám“. Máte také doma plno „krámů“?

20.8.2026 v 8:42 | Karma: 11,97 | Přečteno: 187x | Diskuse | Cestování

Martin Faltýn

Zatmění Slunce - bude stačit?

Dnes ve středu 12. 8. 2026 v 19.19 nastane významné zatmění Slunce. Věnují se tomu snad všechna média - vážná, nevážná i ta pokleslá.

12.8.2026 v 10:00 | Karma: 9,38 | Přečteno: 177x | Diskuse | Ostatní

Martin Faltýn

Jak asi nemá vypadat propagace Prague Pride

„Už nám to nastává,“ praví Karel Poláček ústy otce hrdiny románu Bylo nás pět, na znamení konce léta. Tato věta evokuje příchod podzimu a konec koupání, což je typický obraz pro dětství v malém městě.

3.8.2026 v 9:22 | Karma: 16,34 | Přečteno: 518x | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Radka Pavlovčinová o Farné i bratrovi: Slávu nepotřebuji, anonymita je pro mě luxus

Radka Pavlovčinová pochází ze Slovenska, věnuje se herectví, zpěvu i tanci.
22. srpna 2026  12:54

V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se...

AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence

Z dálky působí reklama na talentovou show normálně.
25. srpna 2026

Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a...

V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště

Drobná rozhledna vznikla v dokončované části projektu Smíchov City.
22. srpna 2026  8:41

Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na...

Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu

Tatra T3 ev. č. 6312 prošla renovací do podoby z roku 1975. Už v sobotu 22....
20. srpna 2026  14:02

Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním...

Ondřej Vetchý jako žižkovský Rom: Film Párátko z roku 1987 zachytil čtvrť během demolice

Záběry bouraného Žižkova z filmu Párátko.
23. srpna 2026

Nad osudem starého Žižkova roníme slzy dodnes. Nejdřív ho nechali zchátrat a pak ho téměř plošně...

Dálnici D8 na Litoměřicku ve směru na Prahu uzavřel požár přívěsu kamionu

ilustrační snímek
28. srpna 2026  8:57,  aktualizováno  8:57

Dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem na Prahu uzavřel u Lukavce na Litoměřicku požár přívěsu...

Takhle spojené tramvaje Prahou desítky let nejely. Máte omezenou příležitost se jimi svézt

Spojení tramvají označované jako PX. Souprava je složená z dvou tramvají...
28. srpna 2026  9:22,  aktualizováno  10:23

Fanouškům tramvají v Praze se o víkendu naskytne jedinečná možnost projet se soupravou, která...

Psí akce se Solaříkovou, hrady nebo kina. Těchto 5 věcí bude v září v Praze zdarma

Velké oči, hluboké vrásky a dlouhý jazyk. Právě nezaměnitelný vzhled Jinny Lu...
28. srpna 2026  10:21

Co podniknout v hlavním městě zdarma během září? Praha nabídne program pro milovníky umění, výletů,...

Znečištění vody v Podolsku na Orlíku podle hygieniků vylučuje rekreaci

ilustrační snímek
28. srpna 2026  8:31,  aktualizováno  8:31

Znečištění vody v Podolsku na Orlíku podle hygieniků vylučuje rekreační využití. Pracovníci krajské...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Martin Faltýn

  • Počet článků 1432
  • Celková karma 14,31
  • Průměrná čtenost 1098x
Kráčím životem i médii, pokud je považujete za život. Jsem absolvent umělecké školy. Překročením 60 let jsem se přiblížil absolutoriu školy života. A jak se za mých časů říkalo: "Neraď, nebyl jsi v Rusku a není Ti šedesát" - tak, v Rusku jsem byl a šedesát mi už taky bylo!

Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.

P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.