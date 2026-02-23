S dovolením, dovolená
Když se ohlížím po svých uplynulých dovolených, tak jednoznačně mou srdovou záležitostí je řecký ostrov Korfu (Kérkyra). Byl jsem na něm asi tak patnáctkrát. Napsal jsem zde o něm, o svých dovolených, toho již tolik, že si to sami raději vyhledejte. Asi ten nejzásadnější článek v tomto směru je ten o mé první cestě.
Ne, nebojte se, opakovat se nebudu. Rád bych vám zde ale nabídl přehršli fotografií, snad úplně prvních, přibližně z poloviny 90. let, které jsem „znovuobjevil“ ve svém archivu.
Co vám k nim povím?
Především, jde o fotografie z doby, kdy Korfu bylo ještě nepolíbené masovou turistikou. Dnes už bych podobné snímky těžko pořídil.
Každopádně je příjemné procházet se znovu v mysli těmi zátočinami, Myším ostrovem i jinde. Nezapomenutelné jsou procházky hlavním městem, jeho úzkými uličkami. Skoro se ale nedá zabloudit. Bez problémů najdete náměstíčko s kašnou a o kus dál je kostel svatého Spiridona se stánky se svatými předměty.
Pak se změníte v poutníka. Z turistických obchůdků uniknete do olivového háje. Pak zajedete k vile v Komenó – nese hrdný název White House. Patřila spisovateli Lawrence Durrelovi, bratrovi věhlasného přírodovědce Gerorge Durrella (díky němuž jsem Korfu objevil).
Achillion je místo a nádherná vila královny Sisi. Vila skýtá nejednu památku na ni a na cisaře France Josefa I. Úctyhodná Achilleova socha z její zahrady shlédne na celý ostrov.
V Paleokastricii, v klášteře (hříšně – neb se to nesmí) pořídíte několik fotografií historických relikvií a obrazů, stejně jako později vyfotíte reliéf či sochu v muzeu, ve městě Korfu.
A protože mne pláž ani koupání příliš neláká, raději se vydám nejen na procházku do města Korfu, ale na mopedu se dám na projižďky ostrovem. Přírodou, kolem přepychových vil. Jiný den takto zastihnu ostrovany vracející se z ranní mše. Zúčastním se večera řeckých tanců...
...a nebo si prostě jen vychutnávám krásy přírody.
Prostě – dovolená.
A nedivím se sám sobě, že jsem zde byl již tolikrát.
Všechna foto: autor
Technická úprava fotografií, ale i několika scanů z diapozitivů, je minimální a stav odpovídá době svého vzniku.
Martin Faltýn
- Počet článků 1400
- Celková karma 12,03
- Průměrná čtenost 1112x
Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.
P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.
