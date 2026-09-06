Řešení horkého vzduchu z Afriky do Evropy?
Ne, nejsem odborník ohledně klimatu, počasí sleduji pouze v televizi a občas v nějaké té aplikaci: jestli bude pršet málo nebo už moc, případně jaká horka nás kdy zase postihnou.
A jelikož nikdo nemá tu historickou zkušenost jak je to s globálním oteplováním Země, zda to jsou nějaké periody... a z dob předvěkých nám naši předkové záznamy nezachovali... můžeme jenom „hádat“, odhadovat, vytvářet modely počasí a podnebí... Proto také nikdo dost dobře nemůže rozporovat „Green Deal“ a podobná, ze strany EU štědře placená po-hnutí *). A když čtu ty cíle... vzhledem k mým cestovním zkušenostem, jak např do USA nebo do Indie, asijských států (chybí mi do sezamu navštívených velkých významných států už jen Čína). Upřímně, kdo donutí Indii jít do nějakého Green Dealu? Nebo Čínu? A jak?
Tady máte fotografii z indického Dillí – z roku 2023. Mlhavý opar, který houstne zhruba po 50-60 metrech, není oblačnost nýbrž ranní smog.
Ale abych se dostal k těm horkům.
Možné příčiny a efekty si dohledejte sami. Tohle už je ohraná písnička.
A samozřejmě, pokud nějaká řešení jsou – jsou na to potřeba peníze – a peníze budou, když to bude něčí zájem. A když je tu naopak záměr podobné projekty překazit, protože klimatické krize jsou pro ty velké výhodnější... co chcete řešit?
Češi už si uvědomují a zažívají horka nejen na dovolených v exotických destinacích.
I taková Praha, Brno... nebo jiná města, kde spolehlivě vykáceli stromy a zbudovali či budují hnosná vydlážděná naměstí – nejen tam všude místní obyvatelé zažívají tropická horka.
Zatím je to prý díky horkému vzduchu z Afriky.
A tak, co s tím?
Pro začátek bych navrhoval, rozdat každému občanovi Afriky vějíř. Ne nepodobný palmě na obrázku níže.
A protože své čtenáře nikdy nepodceňuji, je mi jasné, že už vám došlo, co mám na mysli.
Každý občan afrického státu bude denně podle rozvrhu mávat vějířem určitý počet minut, aby se vzduch ochladil a do Evropy proudil o trochu chadnější.
Že je to blbost? ...a též *)
Samozřejmě!
Ale jako nápad©, by to šlo, ne?
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