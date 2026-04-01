Proč nemám rád aprílování

Tedy především v dnešní době. Proč? Z oné „nachytávky“ se vytratila laskavost. A tzv. „Apríl!“ nahradil prank.

A rovnou na vás začnu přísným pohledem!

Foto: autor s použitím aplikace Rakuten

Jistěže doba pokročila. Chápání humoru, legrácek a žertování je jiné. Navíc jsme vyrostli z nevinných dětských žertíků.

Jen se nehodlám smiřovat s krutým, drsným žertováním na cizí účet. To, čemu jsme dřív říkali „kanadský humor“ se bohužel stalo normou.

Tzv. umělá inteligence to popisuje takto:

Kanadský humor často zahrnuje recese, kanadské žertíky (pranky) a situační komedii, která má za cíl pobavit, ale i překvapit či zmást oběť. Typické jsou drobné naschvály jako sáčky se smradem, falešné jídlo nebo vtipy na pracovišti, které vytvářejí momenty smíchu a zmatku.

Všimněte si, že už automaticky operuje se slovem „prank“. Doslovným překladem je slovo „žert“.

V češtině ovšem došlo k přenesenému významu: krutý nebo drsný žert. A tento smysl si drží takřka výhradně.

Bohužel, „účelnost“ pranku je zavádějící až nebezpečná zejména pro mladší děti. Ty ještě nemají rozlišovací schopnost, co je reálné a co není. Takže se třeba může stát, že různé pro dospělé žertovné násilnosti z animovaných filmů přenášejí do reality. A když jim k tomu přihodíte legrácku typu „Apríl!“ můžete se dočkat ze strany ratolestí i nepříjemných překvapení.

Moudrá Wikipedie praví, že svátek vznikl pravděpodobně jako reakce na přechod ze smutné zimy do veselého jara. Právě že ve spojitosti s drobnými žertíky a zlomyslnostmi.

No a k tomu připojím ještě definici novinářského apríla kdy „např. u novinářů pak dovoluje tradice překročit rámec serioznosti a vypustit tzv. kachnu, resp. hoax. Problém pak nastává, že lidé neberou vážně ani některé vyloženě seriózní články.“ (viz Wikipedie, heslo Apríl)

No a to je ten problém: umět rozlišit, co je jen žert, co je třeba brát vážně... nejen v médiích, ale i v poltice a v reálném životě. A řada lidí to nedokáže ani v míře, kdy jde ještě o drobný žertík a kdy o žert, který může druhému ublížit.

Držím vám proto palce, aby kolem vás i ve vás byly jen laskavé žerty. Zejména v okamžiku kdy, na vás někdo zavolá:

„Apríl!“

Autor: Martin Faltýn | středa 1.4.2026 9:31 | karma článku: 11,41 | přečteno: 193x

Kráčím životem i médii, pokud je považujete za život. Jsem absolvent umělecké školy. Překročením 60 let jsem se přiblížil absolutoriu školy života. A jak se za mých časů říkalo: "Neraď, nebyl jsi v Rusku a není Ti šedesát" - tak, v Rusku jsem byl a šedesát mi už taky bylo!

Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.

P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.

