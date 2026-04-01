Proč nemám rád aprílování
A rovnou na vás začnu přísným pohledem!
Jistěže doba pokročila. Chápání humoru, legrácek a žertování je jiné. Navíc jsme vyrostli z nevinných dětských žertíků.
Jen se nehodlám smiřovat s krutým, drsným žertováním na cizí účet. To, čemu jsme dřív říkali „kanadský humor“ se bohužel stalo normou.
Tzv. umělá inteligence to popisuje takto:
Kanadský humor často zahrnuje recese, kanadské žertíky (pranky) a situační komedii, která má za cíl pobavit, ale i překvapit či zmást oběť. Typické jsou drobné naschvály jako sáčky se smradem, falešné jídlo nebo vtipy na pracovišti, které vytvářejí momenty smíchu a zmatku.
Všimněte si, že už automaticky operuje se slovem „prank“. Doslovným překladem je slovo „žert“.
V češtině ovšem došlo k přenesenému významu: krutý nebo drsný žert. A tento smysl si drží takřka výhradně.
Bohužel, „účelnost“ pranku je zavádějící až nebezpečná zejména pro mladší děti. Ty ještě nemají rozlišovací schopnost, co je reálné a co není. Takže se třeba může stát, že různé pro dospělé žertovné násilnosti z animovaných filmů přenášejí do reality. A když jim k tomu přihodíte legrácku typu „Apríl!“ můžete se dočkat ze strany ratolestí i nepříjemných překvapení.
Moudrá Wikipedie praví, že svátek vznikl pravděpodobně jako reakce na přechod ze smutné zimy do veselého jara. Právě že ve spojitosti s drobnými žertíky a zlomyslnostmi.
No a k tomu připojím ještě definici novinářského apríla kdy „např. u novinářů pak dovoluje tradice překročit rámec serioznosti a vypustit tzv. kachnu, resp. hoax. Problém pak nastává, že lidé neberou vážně ani některé vyloženě seriózní články.“ (viz Wikipedie, heslo Apríl)
No a to je ten problém: umět rozlišit, co je jen žert, co je třeba brát vážně... nejen v médiích, ale i v poltice a v reálném životě. A řada lidí to nedokáže ani v míře, kdy jde ještě o drobný žertík a kdy o žert, který může druhému ublížit.
Držím vám proto palce, aby kolem vás i ve vás byly jen laskavé žerty. Zejména v okamžiku kdy, na vás někdo zavolá:
„Apríl!“
Martin Faltýn
- Počet článků 1408
- Celková karma 13,86
- Průměrná čtenost 1110x
Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.
P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.
