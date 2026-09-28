Proč dnes, na Den české státnosti, část národa rozbolely zuby
Marná sláva, státní svátek je státní svátek.
Den svatého Václava.
Vzhledem k uplynulé době téměř jednoho tisíce a sto let je životopis a skutky Václava něco jako legendou. Připisována je mu péče o křesťanskou víru, pěstování vína a obilí, péče o nemocné... podstatné je, že je mu připisována důležitá úloha při utváření české státnosti.
Spolehlivé dobové prameny bohužel nemáme.
Nevnímal bych to jako zásadní problém. Následovníci a kronikáři se dostatečně postarali o jeho význam jako takový.
V novodobých dějinách byl význam svatého Václava vyzdvižen především v období boji o národní identitu a posléze i samostatný stát.
Zvláštním holdem je pak Myslbekův pomník světci, na dnešním Václavském náměstí.
Pomiňme temné doby XX. století, kdy svatováclavské tradice byly užívány k propaganistickým cílům.
Od roku 2000 je pak 28. září Dnem české státnosti, zdůrazňující význam Václava pro český stát.
Potěšujícím je dnešní vysílání veřejnoprávní České televize. Tedy celý druhý program je v různých pořadech, včetně bohoslužby, věnován svatému Václavovi. Jednička pak nabídne film Slasti otce vlasti, o Karlu IV. a později pak o něm televizní film Hlas pro římského krále.
Je zajímavé, že v české filmové historii existuje jediný film přímo o svatém Václavovi, příznačně nazvaný „Svatý Václav“. Možná by nebylo bez zajímavosti nabídnout tento byť němý film z roku 1930. Titulní roli vytvořil Zdeněk Štěpánek (nechvalné vyznamenání spojené s propagandistickým režimem pak odmítnul, byť byl nucem spolupracovat jiným způsobem).
Tolik tedy ke Dni státnosti.
Tedy skoro. Česká televize zahájila dešní den klasickým Studiem 6. A buď jsem měl smůlu, že jsem zrovna vstal... zkrátka trefil jsem se nikoli do příspěvku o svatém Václavovi, nýbrž do „Vědy“ a mohutný rozhovor s Janem Schmidtem, ze stomatologické kliniky FN v Hradci Králové. Ten rozhovor se tedy týkal jeho profese a všeho, co se týká našich zubů.
Spolu s redaktorem Danielem Stachem to probrali opravdu pořádně a kdo měl tedy to štěstí nebo tu smůlu, nepochybuji, že do 5 minut ho rozbolely zuby!
Už tam opravdu jen chybělo, aby mluvili o zubech svatého Václava.
Hezký Den české státnosti.
Martin Faltýn
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