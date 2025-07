Pro snoby ideální až nepostradatelné

Potřebujete občas udělat dojem nebo se společensky vyšvihnout? Pak z nepřeberných možností vám mohu doporučit některý z kávových produktů. Tedy, pokud nejste zrovna takové nemehlo, jako já.

Z kávy se stal docela dobrý byznys. To jen tak na okraj.

Pokud jste milovníci kávy, pak jistě pláčete nad

aktuálními cenami komerční kávy

...a to většinou i v akcích

a občas si zoufáte nad nestandardní kvalitou

překvapeně vykulíte oči, když si přepočtete oněch 75gr Standardu, že to vlastě vůbec není levné...

a nakonec tápete nad všemi těmi novinkami a vychytávkami, které na vás dnes tzv. soukromí prodejci přichystali a vymysleli.

Jedině, čí srdce zaplesá, jsou snobové, kteří se potřebují neustále předvádět, zdůrazňovat svoji výjimečnost a jedinečnost, protože jsou to právě oni, kdo jsou „opora společnosti“ a nebo „světlo okresu“.

Základ snobismu je už v tom, zda používáte kávu zrnkovou, mletou, překapávanou, kapslovou... Neboli, jak kávu melete a v čem ji případně vaříte.

Takové ruční mletí kávy a následné „povaření“ v džezvě – to je přeci jen kumšt a „prezentace“!

A snob chodí ráno po kuchyni, chrastí mletím a budí celou rodinu. Nejvíc ho štve, že s tím mletím to musí vydržet, i když už dávno začal protestovat sval na ruce. To chroupání zrnka po zrnku je zkrátka nekonečné. Následně snob hlídá na sporáku kdy začne káva bublat. To je přeci obřad! Většinou vám stejně přeteče (mně osobně to kdysi trvalo, než jsem se naučil vystihnout patřičný moment). Ale zato potom... ta lahodná vůně kávy!

Nějak mne tato technika neoslovila a extrovní chuť se v mém případě většinou nedostavila. Ovšem, je to ne nepodobná obřadnost, jako při přípravě japonského čaje, šlehaného metličkou!

A pravý opak? Pominu-li klasického českoho turka, pak „nejvulgárnější“ je asi mletí kávy v kávovaru a následné překápání.

Proč? Chybí tomu obřadnost!

Pravda, i zde se lze tomu přiblížit volbou pokud možno co nejkomplikovanějšího přístroje. S nastavováním mletí, teploty, délky, pěnivosti a já nevím čeho všeho. Ale, není to ono. Nehledě na to, že ve finále skončíte stejně u jedné-dvou voleb a nazdar!

O třídu snobismu výše jsou už jen pákové kávovary.

Dalším stupněm je pak kávovar kapslový. Řada lidí si stěžuje na málo příchutí. Což není pravda, protože kapslové firmy se přehánějí, aby nabídly rozmanitost. Limitky a speciálky...

To je pak přeci jen efektní večer, když majitelka pronese směrem k návštěvě: „Dnes máme něco výjimečného. Sehnala jsem kapsle s kávou pěstovanou gorilami nížinnými ve vysokých horách Jižní Ameriky“. Nebo něco podobného... A běda hostu, který to neocení přinejmejším zvoláním: „Ó!“

Myslím, že v kategorii kapslových klávovarů jsem se zařadil tak trochu mezi extratřídu. Pořídil jsem si kávovar a hlavně kapsle typu QBO, které se u nás neprodávají. Jakkoli je výrobce známá kávová společnost s širokou prodejní sítí i u nás. – Zase za to může moje neochvějná zvědavost.

Takže jsem teď odkázán v tomto směru na cestu do Rakouska nebo Německa, případné jejich internetové prodejce a distributory – což není problém a zásobu kávy udržuji v přijatelném stavu.

Takže jednak ohromuji unikátností kapslí i přístroje a jednak tím, že ta káva je opravdu chutná.

A v neposlední řadě se mi také dostalo do rukou něco, čemu se říká „drip“. Prodejců je víc...

Rozhodně vím jedno, že ačkoliv rád zkouším nové věci (to uvádím i v dotaznících), tuto vychytávku už rozhodně zkoušet nebudu neb dosavadní pokusy skončily technicky všelijak – většinou rozsypáním kávy nebo vynucenou „adaptací“ na tureckou kávu.

V čem spočívá „drip“ snobismus?

Neochvějný efekt, který přitom musíte předvádět. Cožpak umístění kávového sáčku s křidélky – to je sice samo o sobě“atraktivní“ – nicméně, náležitý efekt tomu dá teprve zalévání horkou vodou. A doporučuje se konvice s dlouhou úzkou hubicí – připomínající labutí krk. Jde přeci o obřadnost! A zalévat musíte pěkně pomalu, po troškách... aby vám voda řádně filtrovala a aby ostatní viděli, jakou že si připravujete kávu!

V Malajsii je porobný druh vaření kávy tradiční – ovšem sáčky jsou bez křidélek. A také, káva zde není jemně mletá nýbrž spíše drcená. Silou a intenzitou ovšem vydá za deset, to mi věřte!

A na foto je připojena rovněž ukázka qbo kapslí.

Nuže, tím vším se rovněž řadím tak trochu mezi „snoby“ s tím rozdílem, že nemám potřebu se předvádět – spíše mne zajímají nové věci, aneb, jak se říká, do všeho musím strčit zobák.

A co víc, vy sami si jistě svůj oblíbený způsob přípravy i druhy kávy sami najdete, aniž by vás někdo musel rovněž podezřívat ze snobismu.

Všechna foto: autor