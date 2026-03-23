Ostudný zážitek
Začnu tím, že někdy je těžké chválit, zejména, když je výsledek problematický. Ale berme některé věci pozitivně. Aspoň ze začátku.
Týden před zahájením mistrovství v krasobruslení se podařilo dokončit a otevřít stanici metra Českomoravská.
Upřímně, je to zcela jistě úspěch – zejména poté, co se vyskytla řada nečekaných problémů a otevření stanice muselo být o čtvrt roku odsunuto.
Tady opravdu patří oprávněný dík všem, kteří se o otevření přičinili – samozřejmě vedením městké části počínaje.
Rád bych pokračoval v chvále a nadšení. Bohužel.
Řadu cestujících jistě zamrzel „detail“, že se nepodařilo po roce rekonstrukce realizovat výtah. Je škoda, že se nepodařilo včas dohodnout s majitelem pozemku. Ale prý je to již vyřešeno a o výtahu se uvažuje v dohledné budoucnosti.
Přiznám se, že pracuji jen s lehce ověřenými informacemi. Na druhou stranu nechápu, odkud vzal kamarád, že ze stanice povede dlouhý tunel přímo do O2 arény. A pod.
Jsou ale informace, které mám přečteny z dostupných zdrojů.
Kromě výtahu, že tedy došlo ke změně barvy designu stanice.
A pochopitelně, při otevření si provozovatel současný stav bude rozhodně jen chválit. Hanit se nebude a bude naopak spíše některé věci „omlouvat“ stylem, jako že to tak už mělo být od samého začátku.
Pan starosta Tomáš Portlík ovšem například situaci s výtahem upřesňuje. Cituji: „Chybí bezbariérový přístup z důvodu nedohody s vlastníkem vedlejšího pozemku, nicméně ta už je, tak snad se i v tomto případě dočkáme co nejdříve.“
Upřímně: je škoda, že to neproběhlo už dříve, ale dá se to napravit.
Co se ovšem už napravit nedá (v horizontu několika desítek let) je barevnost stanice.
Nebudu věci malovat černě, protože černá už je samotná stanice. Působí to velmi, velmi smutečně. Na celkové atmosféře stanice je to znát (a to i zvenčí – kdy pompézní vchody jsou tak trochu od nikud nikam, s výjimkou toho směr O2 aréna).
Bude to vhodné tak na příklad pro smutnící fanoušky, až v O2 aréně projedeme nějaké to mistrovství světa v hokeji (což v českém pojetí znamená být např. až druzí).
A nezachrání to ani designové bublinky obkladů. Co ve světlém provedení působilo příjemně, viz původní článek, v oné černé je nejen jak pěst na oko. Je to ještě horší.
Ony totiž ty buiblinky jsou tzv. prostorové, 3D, nazývejte si to tak chcete... prostě vystupují. Na dotek je to tak trochu jako struhadlo, když jím přejedete shora dolů. S hrůzou jsem si uvědomil jednu věc.
Pomohl tomu fakt, když jsem sjižděl novými schody dolů (reklama mi na postranicích nevadila neb mne nezaujala). Totiž na té kovové postranici, podél černého jedoucího madla, se po celou tu dobu táhly šedivé stopy mokrého nevymáchaného hadru, plného tím pádem prachu.
Ano. Kdokoli si kdekoli sáhne na ty bublinky na obkladových deskách v budoucnu... pěkně děkuji, co mu zůstane na prstech.
Že se to bude pravidelně mýt a uklízet, vám někdo bude chtít namluvit? – Podívejte se na většinu stanic metra a jejich čistotný stav... prý úklid. Zcela jistě podlahy a to ještě ne u okrajů sloupoví stanic, ale zbytek?
A ješte jeden nedokonalý detail se pravděpodobně projevil. I když nejsem “technolog“, abych dokázal posoudit příčinu vzniklého.
Zkrátka a dobře se zadívejte na fotografii, kterou jsem dnes pořídil.
Stanice je otevřená sotva pár dní a tak by člověk čekal, že vše bude vypulírované a čisté. – (No dobře, ten šedivý pás „kocourů“ na bočnicích schodů způsobil bordelářský úklid.)
Ale zadívejte se na nápis stanice, zejména u písmene „A“.
Jak jsem napsal v jedné poznámce pro svoji známou:
Po tom všem nezbývá než spočinout ne, ve svatém nadšení, ale v němém úžasu.
A tak si držme palce. Ať si zvykneme, ať se ještě zachrání, co se zachránit dá... „a co k tomu dodat. Stejně se to nezmění,“ zareagovala moje známá a já to jen podepisuji.
foto: autor
Martin Faltýn
