Odvoleno - bude až zítra
Směle můžeme poopravit jedno známé přísloví:
Předvolební sliby – povolební chyby
Já osobně se tak nějak dostávám do pozice, kdy je mi to tak trochu jedno. Zejména v lokálním měřítku. Především to bude tím, že mne úspěchy místních samospráv nechávají chladným.
Je hezké, že u nás na Praze 9/14 vybudovali jakousi dřevěnou rozhlednu. Ekologicky je to příšernost (jak dlouho bude dřevěná rozhedna funkční?), esteticky je to ještě horší. Co si mám po tímhle představit?
Vizuálně jsou to pro mne buď nějaké ztroskotné vzducholodě nebo rovnou nohy v síťovaných punčochách patřící Jitce Zelenohorské, z filmu Ukradená vzducholoď.
Jiným takovým úspěchem je volnočasové centrum H55 u nás v Hloubětíně. Ačkoliv je blízko, má smůlu, že je „daleko“. Odlehlejší místo byste v Hloubětíně možná těžko hledali, s výjimkou pískovcových jeskymí, ve kterých se údajně pronáněli již pračlověci.
Fotografie na webu taktně mlčí, že k centru vede cesta do táhlejšího kopečku, kde si ve finále dáte hezkých pár schodů.
Podobné centrum Hloubětín určitě potřeboval. Jenže v současné době je to celé lokalita spíše vybydlená cizinci. Chodí se sem v podstatě jen přespávat. Kromě služeb tady žádnou jinou práci nenajdete. Tak proč tu bydlet a žít? Nově vystavené lokality, namísto bývalé Tesly či tzv. finská čtvrť jsou rovněž samy pro sebe a nehledě na slušný počet obyvatel, rád bych viděl, kolik z nich se do H55 obtěžuje.
Inu, bohatým programem H55 zrovna neoplývá, prostory jsou srdečné jak chladírenské vejce. V kavárně jsem byl jednou: vybafla na mne veganská nabídka s cenami jak někde v historickém centru Prahy.
Spravedlivě řečeno, Hloubětín je neméně historický. První zmínka pochází z roku 1207. V hostinci podědval Karel IV. 1723 tady poobědval Karel VI. cestou na svoji korunovaci. Byl zde rytířský řád Křižovníků, Hloubětín zdecimovali Švédové běhěm třicetileté války... v novodové historii zde v zámečku sídlilo slavné Vesnické divadlo... ostatně, přečtěte si to sami.
Bohužel, historické ani jiné přednášky se např. v mlutifunkčním sále nekonají. Naposledy jsem zde zaregistroval jakousi předvolební diskusi s Petrem FIalou a Dagmar Peckovou.
Knihovna pro jistotu na stránkách H55 ani fotografii nemá. Ba dokonce ani odkaz – no, co na to říci, že? Ostatní program raději ani nekomentuji. Je říjen a „akce“ nabízejí červnový program „Hurá na prázdniny“.
Komu a jak tedy slouží H55, netuším. Možná zde bude pravidelně působit vítěz voleb do obvodu Prahy 14. Buď zde budou nějaké cimrmannovské přednášky nebo možná i operní koncerty – to podle toho.
Dělám si z toho legraci, protože, samozřejmě, nic jiného mi stejně nezbývá.
Městská kasička na programy v H55 evidentně vyschla už před volbami (takže sem jdou zjevně jen peníze na provoz a údržbu). A komerční zájemci se se zjevně nehrnou. Volnočasové centrum H55 mi připomíná spíše promrhaný po-volební potenciál. A je jedno, ze kterých voleb to centrum programově vzešlo.
A proto jen dodám, že v druhém kole voleb - a je jedno o volby jakého druhu jde – voliči volí „ze dvou zel to menší“.
A nejde zde ani o novodobé městské stavby (vybavil se mi „nový most“ z filmu Bílá paní) ani o prázdná kulturní centra... potažmo sliby na nové byty a co já vím co ještě.
Mám jen jednu otázku:
Víte vůbec, proč jste ve svém obvodě odvolili?
Martin Faltýn
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