Mnohotvárnost pojmů i souvislostí, to je jak čeština samotná, tak i náš život. Svým způsobem je to na příklad také ideální pro procvičování paměti. Vzít nějaké podstatné jméno a dohledat k němu co nejvíce spojitostí.
Dneska se z podobných věcí dělají úkoly, pomůcky pro trénování paměti. Pro udržení slovní i myšlenkové pohotovosti.
V mladém věku je tomu naopak: podobné úkoly slouží k rozvoji slovní zásoby.
Pamatuji se na příklad, že úkol zněl: z písmenek podstatného jména vytvořit co nejvíce jiných slov. Už se nepamatuji, zda se směla písmena opakovat, tuším, že ano. To slovo znělo:
LIMONÁDA
Byly i jiné slovní hádanky a hříčky. Nejen pak slovní, různé rébusy, ale i matematické úkoly.
Jinou kategorií jsou pak růžné křížovky, včetně třeba sudoku.
Na všechno už dnes mme i automatizované programy, ano včetně AI.
Kdysi dávno se vše delalo opravdu ručně. A hlavou.
Pamatuji se, jak jednou na střední přišel jeden učitel k našemu spolužákovi Ivanovi a povídá:
„Tady ten autor u křížovky, Ivan B., to jsi ty?“
Psal se rok 1975.
„Ano,“ řekl až přehnaně skromně tehdy onen spolužák, jako kdyby jej učitel přistihl při něčem nepatřičném.
Z dalšího vyplynulo, že je to spolužákův koníček. A že se tím zabývá už od prvního ročníku gymnázia. A vedl si zjevně opravdu skvěle. K dané křížovce navíc učiteli dodal:
„Oni tam ještě zapomněli dodat, že když se to správně vyluští, tak se z písmene o vymalováním dá udělat srdíčko.“ A dodal: „Ale to nevadí, křížovkáři to pochopí.“
K tomu vám dám ovšem trochu jiný závěr: lehce morální.
Bylo by dobře, kdybychom i my všichni pochopili, kde jsme, co děláme a k čemu směřujeme.
Aniž by nám to musel někdo předepsat nebo dokonce nadiktovat.
A pochopit.
Víc vám určitě psát nemusím, ani další nový článek.
Martin Faltýn
Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.
P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.
