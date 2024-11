Nakupuji drobným fíglem

Ne, nečekejte žádné super rady ani super zázraky. Rozhodně vám neporadím jak nakoupit levněji. Jednu drobnou radu bych ale pro vás měl.

Upřímě, je to hlavně rada pro všechny, kteří bojují s velikostmi. Velikostmi oblečení.

Ty tam jsou ty doby, kdy se oblečení šilo například u nás a podle norem. Neboli, musela se na centimetry dodržovat konfekční velikost. Nebyl jsem v oboru, možná mi to bývalí profesionálové vyvrátí nebo potvrdí. Ale spíš bych čekal to druhé.

V dnešní době, Upřímě řečeno, jsou ta označení velikostí nejenom různá podle kontinentů, ale často se stane. že jsou různá i v rámci jedné dodávky oblečení.

A kéž by to bylo jenom oblečení. Občas něco objednávám na zahraničních e-shopech. Vždycky mě pobaví když je u nějakého výrobků napsáno: „Prosíme o velikostní toleranci. Může se o jeden až dva centimetry lišit.“ - Naštěstí se to netýká technického a elektrotechnického zboží. Tedy aspoň většiny, zejména tam kdy rozměry hrají zásadní roli.

Vědom si však oné fráze, jednoho dne v oděvním obchodě mne napadlo toho využít.

Přiznám se, že většina bězných obchodů s oděvy je pro mě nedostupná. Můžu si za to sám pochopitelně svojí nadváhou ale to je na jiné povídání.

Takže většina obchodů končí velikostně tam, kde o číslo víc začíná moje postava.

Jak jsem ale zjistil – ne vždycky.

Už nevím kdy kde a jak, ale kupoval jsem nějaké tričko. Po měřil jsem ho přiložením na tělo a zjistil jsem, že je to marné. A když jsem ho ukládal nazpět, spadl na zem následující kus. Zvedl jsem jej a rovněž se jí pokusil složit.

Když mě tak trochu praštilo do oka, že snad tenhle kus by mohl být o něco větší – i když má stejné velikostní značení. Přiložení k tělu to naznačilo a následně vyzkoušení v kabině potvrdilo.

Byl jsem jenom rád, trička to bylo opravdu pěkné.

A od té doby tento „trik“ používám běžně.

A pokud jej neznáte a občas se vám stane, že vám při nákupu právě chybí ten centimetr, nebojte se tuto metodu vyzkoušet.