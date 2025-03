Na skok v Alès, ve Francii - III.

Pro mne jsou zajímavější bezprostřední zážitky, než data z encyklopedií a průvodců. Tentokrát jsem ve francouzském Alès. Pobyt má člověk ovšem takový, jaký si ho udělá.

Promiňte, že zcela vynechám soukromí jak své, tak mých zdejších známých. Jde mi spíše trochu vám představit jak jsem v Alès trávil ostatní čas. Měl jsem jej docela dost, protože známí se vždy napůl dne rozprchli do zaměstnání. Ale s tím se počítalo a já se nikdy nenudím.

Přiznám se, že rád nakupuji.

Cožpak, vzhledem k slepému příteli tohoto úkonu neschopného, je to štěstí. Ale já beru nákupy jako spíše objevování nových „světů“. Take tomu z legrace říkám trochu jinak:

„Já nenakupuji, ale vytěžuji.“

Jedním z příjemných krámků kousek od bydlení byly klobouky. Ne, žádný jsem si nekoupil. Vzhledem k počasí jsem však pošilhával po jednom pěkném deštníku. Nekoupil jsem ale i tak.

Jsem milovník knih. A tak bylo pro mne potěšení, slédnout aspoň výlohu knihkupectví. A co bylo zajímavé. Šel jsem několikrát kolem, každý den ta výloha byla úplně jiná.

Při minulém pobytu jsem navštívil tzv.ezoterický krámek. Naopak se vyhýbám obchůdkům s tzv. místními suvenýry. Krámů mám v tomto směru doma dost.

Čemu jsem tentokrát „neunikl“, byly čokoládové bonbóny (15€). Nechal jsem si jich nandat rovnou 160gr. – tzv. jsem jeden dostal na ochutnávku zdarma. Navíc jsem si koupil hrníček-bucláček (19€), s miničokoládami. Ale mně šlo hlavně o ten hrníček, který mi minulý měsíc rozbili.

Základem jsou pochopitelně supermarkety a hypermarkety. Supermarkety jsem měl ve svém okolí tři. Do hypermarketů jsem se nedobral, nebyl důvod – zas takový nákupní fanatik nejsem.

Tady máte jeden ze supermarketů. Cenami jsou ovšem odjinud.

V daném supermarketu ze mne „měli radost“. Tentokrát si mne užili víc než dost. V patře byly totiž potraviny, v přízemí textil a kosmetika. Tady vždycky kupuji nějaké „marseillské mýdlo“. To byla jedna návštěva. V textilu jsem si tentokrát postavil hlavu, že zkusím koupit nějaké tričko. Probral jsem jim to tam dokonale. A jedno jsem skutečně našel.

A mé úslové zní: „Mně stačí JEDNO.“

Nezůstalo ovšem jen u této návštěvy. Objevil jsem totiž stylizované kořenky. Různobarevné. A blesklo mi hlavou, že by to byl docela dobrý dárek k narozeninám. Koření jako takové se vždycky hodí. To by bylo v pořádku, jenže jsem pro ty kořenky chodil postupně! – Napřed zelené a žluté. Pak jsem si řekl, že i ta červená by se hodila. Koupil jsem dvě. A nakonec při další návštěvě ještě černou a „zlatou“. – Ochranka musela mít ze mne radost, stejně jako pokladní z toho pseudofranštináře...

Při svých procházkách jsem občas narazil na jiné zajímavosti. Jako třeba na opraváře – instalatéry. Využil jsem toho, že nechali otevřené dveře do domu. Překvapilo mne, že uvnitř domu je to architektonicky zcela středověké – jako je u nás pražské Staré Město, pod Pražským hradem.

Následující dvě fotky spolu na první pohled nesouvisejí. Opak je pravdou.

Cožpak, onen supermarket známe, neb byl původně i u nás. Což už ale není známo tak rozšířeně, že zde nabízejí i hotová, teplá grilovaná kuřata.

Grilované kuře v mém životě – to by bylo na samostatný blog. Spokojím se nyní pouze s konstatováním, že nikdy neodolám.

Takže jsem si jako jeden sólo oběd zakoupil kuřátko i víno... Nu – nakonec jsem z toho měl jak oběd, tak večeři. A bylo mi patřičně těžko :) Abych zjistil, že ve francouzské lékárně pankretainy neprodávají, pouze přes internet. Takže už vím, co si pro jistotu vezmu z domova s sebou. – Nicméně, právě ona procházka do lékárny mi s trávením dobře pomohla.

Nejlepší byly samozřejmě obědy a jiná jídla v restauracích, či spíše kavárnách, jak samy sebe tyto podniky nazývaly.

Tady máte malou ukázku: já mám zapékaný camembert a můj spolustolovník „well done“ kachní prsa a paštiku.

Všechno má samozřejmě svůj čas. I ten můj v Alès. Tentokrát se o menší dobrodružství postarala letecká společnost tím, že let do Prahy naplánovala na 6 hodin ráno. Rovnou si řekneme, že to je pěkný nesmysl.

Na letišti je třeba být pochopitelně ve 4 ráno. Kdybych chtěl využít letištní dopravy, tak poslední autobus jede 22:30. Někde jsem vyčetl, že letiště je od půlnoci až do oněch 4 ráno zavřené. No, prostě paráda.

Takže mne známí odvezli na letiště sami – ano, tím autem, jehož kufrové dveře mne při příjezdu praštily.

Cesta to byla rovněž výživná. Vstávali jsme v 01 hod. ráno. V 01:30 ojdezd – na tom jsem trval, že chci mít půlhodiny rezervu a dobře jsem udělal. Zhrůba v půli cesty jsme na dálnici potkali konvoj s nadměrným nákladem. Naštěstí to byla jen dvě auta plus doprovodná a asi po 10 minutách nás nechali projet. – Jen ve finále, dálnice k letišti byla uzavřená; značení nás nasměrovalo na staré lokální cesty.

Rozloučil jsem se se známými na letišti a nic neponechal náhodě. Okamžité odbavení bezpečnostní kontroly atd. A pak odděleně relax. S sebou jsem měl udělanou bagetu a když jsem se konečně domluvil s nápojovým automatem, měl jsem k tomu i nápoj. Tím jsem úspěšně strávil hodinu času v poklidu v prvním patře haly, zatímco dole se hromadily cestující třech letů, jdoucích těsně za sebou. Mraveniště.

A tak jsem to vše šťastně přečkal, stačil si pořídit závěrečnou letištní fotku během čekání na nástup...

... a jak se říká: všechno dobře dopadlo.

A budu doufat, že se mi do letošních cestovatelských plánů podaří vměstnat ještě jeden výlet do Alès a také do jeho okolí. Je tam co shlédnout.

Všechna foto: autor