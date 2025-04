Na apríla trocha zábavy

Kdo by se rád nebavil. A tak mi dovolte nabídnout vám opět hrstku YouTube odkazů na videa, kterými se bavím já... a není to „apríl“.

Když řeknu Vladimír Menšík, nemusím dodávat už nic. Na jednu stranu je neuvěřitelné, kolik toho stihl za celý svůj život. Na druhou stranu, skoro všechno už známe. – Na vině jsou především redaktoři a správci archivů, kteří sáhnou po notorický známých věcech. Je jim za těžko hledat trochu víc a přehrávat záznamy starších estrád a podobně.

Jen občas proto objevíte nějakou perlu – málo známý Menšíkův výstup. Jedním z nich je „málo ohrané“ vyprávění o cigaretách.

Nenechte se odradit, že u odkazů neuvidíte tzv. náhledové obrázky. S tím si publikovatelé hlavu nedělali. Prostě klikněte.

Pamatujete, tedy moje a starší generace, tzv. Seriál o seriálu? Bylo to v rozpustilých 60. letech „pražského jara“, kdy k nám nakoukla komerční kultura z jiného světa. I já jsem si ovšem musel dohledat, že Československá televize tehdy pustila pilotní díly a diváci pak hlasovali, který seriál bude odvysílán. Mezi vítěznými byla Bonanza nebo třeba Adams Family. Nabídnuty byly také „Můj přítel delfín“, „Zadáno pro Alfreda Hitchococka“ nebo „Ztraceni ve vesmíru“. Na jednom webu je přehled údajně nabídnutých seriálů.

Díky internetu máme dnes možnost nahlížet do nejrůznějších končin seriálové zábavy oněch let – možná i dohnat, o co vše jsme tehdy přišli.

Jeden z takových zajímaých seriál byl třeba „Bewitched“. Aneb, co se stane když se mladá čarodějka zamiluje do zcela obyčejného chlapíka. Dneš už vám internet přeloží i mluvené slovo, takže můžete v klidu shlédnout třeba pilotní díl a pokud vás to zaujme, najdete zde dílů dost a dost.

Mezi seriálové až skoro obskurnosti, které nás v 60. letech minuly, bych zařadil Thubnderbirds. Natáčet akční dobrodružný seriál s loutkami, to už chce pořádnou odvahu. Nicméně seriál vznikl, zaujal a dodnes má své fanoušky.

A jak se to či ono natáčelo? Nebo když se něco pokazí? Mezi vděčnou „zábavu“ patří právě film o filmu nebo výběr těch nejepších vyřazených záběrů.

Mr. Bean nikdy nezklame.

A kdo chcete „vyšší ligu“ – tady máte tzv. „bloopers“ neboli přeřeky, žblepty a kecy herečky Betty White. Kdo neznáte, uvidíte, že to byla i v pokročilém věku dáma velmi veselá a uměla. Zapnout titulky vysloveně doporučuji.

Co dodat?

Bavte se jak umíte a snad vás ten můj dnešní výběr rovněž potěšil a případně inspiroval k vašim vlastním objevům.