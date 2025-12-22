Měsíc v Malajsii a Thajsku - z jinde nakonec domů - 12
Je to jasné, vzpomínky jsou vzpomínky - zážitky zážitky. A vaše zavazadla čím dál víc představují cirkus na kolečkách.
Deset dní v thajském Krabi uplynulo a vy se loučíte jak s nádhernou přírodou, tak s neméně nádhernou sochou ležícího Buddhy. Tu vám doporučili navštívit známí. Ale sochu nenavštívíte, protože se zrovna opravuje silnice a celý areál – takže jedině „ulovíte“ podobnou fotku cestou na letiště, jako já.
Cesta z letiště vás přivítá deštěm a večerní dopravní zácpou.
A za dva dny – domů do Prahy!
Jenže do té doby máte ještě pár úkolů. Tak například zjistíte, že máte nakoupeno tolik věcí, že nekompromisně musíte přikoupit nový kufr. Už se to pomalu stává naší tradicí.
I vydáte se do obchodního centra Petronas Towers a pak si namlouváte, jak výhodně jste nakoupili. A předběhnu: pracovice na přepážce je při odbavování do letadla natolik milá, že nám ani nezapočítá ten extra menší kufr, ačkoliv v letence máme povoleny jen dva kufry místo tří.
Za deset dní se ovšem dokáže spousta věcí změnit. To jsme zjistili, když jsme kufr kupovali. Před naším odletem byl ústředním motivem v Petronas Towers svátek Derpawali. Když jsme se vraceli, po výzdobě ani památky a probíhala zde akce známé módní společnosti.
A co naopak přibylo: v donutové cukrárně začali už hrát na Halloween a vyrobili donut ve tvaru pavouka. Mezi námi, moc mi to nechutnalo – bylo to celé takové chuťově připomínající prášek kypřidlo.
Pak nás čekala ještě jedna důležitá záležitost. Dojeli jsme k přítelovu bratrovi pro nové oblečení. Ušil je ze sárí, které jsem před dvěma roky přivezl z Indie. A musím říci, že se mu to povedlo skvěle.
A pak už jen opravdu zabalit, rozloučit se a odlet domů.
Na rozloučenou zamávat plačící sestře...
...naposledy vyfotit místní pamětihodnosti, které potkáte cestou...
...trochu se občerstvit na letišti.
A pak se vydat na cestu domů. Přetrpěl jsem během letu programy z obrazovek v sedadlech, šťastně jsme se díky asistenci dostali do transferu v Abu Dhabi. Odolali jsme „duty free“ cenám; i když já jako bývalý dýmkař jsem silně pokukoval po luxusních dýmkách – naštěstí 1000$ za kus a více bylo jednoznačně nad mé po dovolenové finanční možnosti. A potom už opravdu směr Praha!
Doma jste rádi, že jste doma, co si budeme povídat. Zbývá vám podarovat známé i sebe dárky, které jste nakoupili. A také vyzvednout kocoura z „letního bytu“, neboli od známých, kteří byli tak laskavi, že se o něj po všechny ty 4 týdny starali.
A jako vždy, nakonec vaše oko libě spočine „na tom našem“, protože tady jsme vyrostli a tady jsme doma. Ať se pro změnu zahraniční turisté kochají naší Prahou!
Všechna foto: autor
Martin Faltýn
Měsíc v Malajsii a Thajsku - jinde a ještě jinam - 10
Náš desetidenní pobyt v Thajsku, regionu Krabi, se postupně rozdělil na tři části. První část pobytu a druhou část: výlety. Jenže jsme ty výlety nedokončili najednou.
Martin Faltýn
Měsíc v Malajsii a Thajsku - jinde a nakonec jinak - 11
Náš dovolenkový pobyt v thajském Krabi se - jakkoli je to klišé - chýlil ke konci. Jenže, nic není stálostejné - a počasí už vůbec ne!
Martin Faltýn
Měsíc v Malajsii a Thajsku - jinde o jiném - 9
Nejen velkými výlety živ je člověk. Stačí i docela malý výlet po nejbližším okolí a objevujete neuvěřitelné.
Martin Faltýn
Měsíc v Malajsii a Thajsku - jinde a ještě jinde - 8
Čas na dovolené ubíhá vždy jinak. A po každé úplně jinde. A tak je nejlíp si to užívat. A nezapomínat, že když už jste jinde, je třeba se tam řádně všude podívat.
Martin Faltýn
Měsíc v Malajsii a Thajsku - odjinud, jinam - 7
Jako, být na dovolené v jedné destinaci a udělat si dovolenkový výlet ještě do destinace jiné, to už je tak trochu drzost. V našem případě to ale byla tak trochu charita.
|Další články autora
Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...
Jak dobře znáte vánoční filmy?
Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás...
Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu
Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro...
Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů
Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do...
Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život
V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly...
Nové úseky jihočeské dálnice D3 a D4 fungují rok. Ulevily od kolon, zrychlily jízdu
Před Vánoci si nejen šoféři připomínají, že již rok mohou využívat dálniční obchvat jihočeského...
Shanghai Electric posiluje energetickou budoucnost Iráku významným zvýšením účinnosti o 625 MW
Skončila modernizace vodní elektrárny Dlouhé stráně, trvala dva roky
Výměnou statorového vinutí soustrojí ukončil ČEZ dvouletou modernizaci přečerpávací vodní...
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...
- Počet článků 1392
- Celková karma 13,80
- Průměrná čtenost 1117x
Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.
P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.
Seznam rubrik
- Když doma vaří muž
- Tokyo
- Kočičiny
- Osobní
- Zařazené
- Stojí za to
- Zoon Politikon
- Nezařazené
- Cestovatelské nálady
- Drobné postřehy,ne celý článek