Měsíc v Malajsii a Thajsku - odjinud, jinam - 7
Jak jsem už říkal, přítel má sestru. Ta na jaře 2025 ovdověla a vrátila se do rodinného domku. Celá její životní anabáze by hravě strčila do kapsy nekonečně seriály, včetně legendárního jednoho z prvních „Otrokyně Isaura“. – Nicméně, dá se říci, že po tom všem, co si za posleních pár let prožila a v jaké se ocitla i mimo jiné existenční situaci, jsem jen schvaloval, že se přítel rozhodl ji pozvat s námi na dovolenou do Thajska. A zaplatit jí to. Vlastně nebýt jí, tak by se tato cesta nekonala.
Jeli jsme takřka „domů“ – do místa i hotelu, kde jsme byli před dvěma roky a moc se nám tam líbilo. Samozřejmě, že víme, že člověk do stejné řeky dvakrát nevstoupí. I když v těchto končinách Asie čas plyne tak, že se vám to občas podaří. (Není to na vás moc velké filozofování?)
Také my jsme přiletěli opravdu do stejných míst. Vypadalo to tam úplně stejně a přeci se nám něco nezdálo. Brzy to začínalo být zřejmě, až nám to došlo úplně:
Za ty dva roky se tam naprosto vyměnili majitelé. Nejen v našem hotelu, ale prakticky v celém okolí. Jako by ty původní odvál nějaký monzun.
A tak to vlastně bylo všechno stejné, ale díky novým lidem to bylo jiné.
Ne, vážení, nemůžeme si na ně stěžovat. Ba ani na ty dívčiny, co nás na letišti, hned po příletu, začaly uhánět k autu-VAN, aby nás přepravilo do hotelu. Nechali jsme se ochotně „ulovit“ – já jsem k pobavení všech (bylo jich asi deset) předstíral, jaký jsem stařec, že těžko dojdu už jen k tomu autu... (no, etuda, jak k přijímačkám na DAMU). A pak už hurá do našeho letoviska.
Ten náš hotel, to jsou vlastně bungalovy. A vůbec celý ten malý záliv „Khlong Muang Beach“ v distriktu Amphoe Mueang ostrova Krabi je osazen buď bungalovy, hotýlky a nebo restauracemi. A nechybí tady i luxusnější komplex, který má dokonce vlastní bazény, restauraci i bar, ale vše je přístupné všem návštěvníkům. Sezóna je krátká, vydělávat je potřeba.
Vlastně, my jsme přijeli prakticky na konci sezóny a na obsazenosti to bylo znát. Občas se někdo zavítal na pár dní, tu samotář, tu rodinka, tu diskrétní pánský pár – tady se to tak nebere. Ostatně polovina osazenstva, včetně nové majitelky, byli tzv. „lady boys“ a obsluha v kuchyni, později naše řidička na večerní trh, žila s přítelkyní. – Tady prostě lidí žijí a na nic si nehrají, nic nepředstírají a hlavně: nikomu nic nevnucují. Je to svým způsobem „poslední svobodný ráj“.
Ani příjezd na tak známé místo mi nezabrání, abych nespadl do nějaké pasti, abych nevyvedl nějakou pitomost, čí spíše abych nedoběhl sám sebe, aniž bych chtěl doběhnout někoho jiného. Tak jsme se vydali na pozdní oběd a...
Jídlo je tady luxusní. Tím luxusním nemám na mysli, jako že by se chodilo na večeři v obleku apod. Zdejší atmosféra spolehlivě rozpouští jakýkoli snobismus.
Luxusní je zde prakticky jakékoli jídlo, které si z jídelního lístku vyberete. A – nekamenujte mne – počínaje hranolkami, špagetami... a těmi nejoriginálnějšími místními jídly konče.
K cenám jen dodám kurs: 1 thajský baht je 0.65 Kč.
Takže, sotva jsme přijeli a zabydleli se, naše první kroky zamířily do nejbližší z několika restaurací v onom prakticky malém zálivu Khlon Muang.
Nevím proč, zas takový hlad jsem neměl. Ale rozhodl jsem se, že si dám jako předkrm omeletu s krevetami. A pak hlavní chod. Přítel se sestrou si objednali rovněž jídlo o dvou chodech – typicky thajské. Přitom už jen koktejly k jídlu byl zážitek.
No, už když jsem ochutnal tu omeletu, jakkoli byla skvělá, tušil jsem, že je něco špatně. Tady na foto se ještě usmívám. A pak, když jsem dojedl omeletu, přišel můj hlavní chod:
Úsměv mi na rtech velmi rychle zrmzl. A ještě než jsem se do toho božského pokrmu pustil, už mi bylo líto, že si to, už skoro najedený, nevychutnám. Byla to kari rýže s kuřecím masem, praženými kešu oříšky a byla to úplně lahoda k tomu po stranách vydlabávat kousky horkého ananasu... Lahoda skončila ani ne po čtvrtině porce a pak už jsem jen jedl a jedl, rozhodnutý zůstat věren slovům mé babičky: „Dojídat, nemáme psa!“ A to i přítel i sestra trochu pomohli.
Po celých 10 dní našeho pobytu jsem pak nenašel odvahu si to jídlo zopakovat, tentokrát samostatně. Protože náladu jsem si kazit nehodlal.
Přeci, co může být skvělejšího, než třeba takové snídaně na pláži u moře? Čas plný pohody trávíte na plno nejen s dobrým jídlem a ovocným smoothie.
Ale protože přítelova sestra na koupání nebyla, on sám šel do vody vždy jen na krátko a já jen asi jednou...
...hlavní naší zábavou byly výlety.
Všechny stály za to a zážitků bylo dost a dost.
Všechna foto: autor
Martin Faltýn
Měsíc v Malajsii a Thajsku - jinde a jinak - 6
My všichni, kdož rádi cestujeme, máme jakési vnitřní nutkání si z každé cesty něco přivézt. Napadá mne spousta „pitomostí“ na toto téma, ale omezím se pouze na zážitky a suvenýry.
Martin Faltýn
Měsíc v Malajsii a Thajsku - jinde a jinudy - 5
Určitě jste už někdy zažili déjà vu. Česky „dežaví“, neboli pocit, že jste danou situaci nebo místo již zažili. Přesně tento pocit jsem měl když jsem jednoho večera vyšel z obchodního centra Petronas Towers v Kuala Lumpur.
Martin Faltýn
Měsíc v Malajsii a Thajsku - jinde jsou i jiní - 4
Během cestování poznáváte pochopitelně nejen místa a pamětihodnosti, ale také lidi. Někde jsou to letmá setkání. A jindy „blízká setkání třetího druhu“, jak by se dalo eufemisticky říct.
Martin Faltýn
Měsíc v Malajsii a Thajsku - tady je jinde - 3
Část Čechů rádo cestuje do exotických končin nejen za přírodou nebo jídlem, ale i za nákupy. Přiznám se, že i já se v tomto druhu exotiky ztrácím docela rád.
Martin Faltýn
Měsíc v Malajsii a Thajsku - opravdu jinde - 2
Češi rádi cestují do exotických končin. Možná i proto, aby si pak zase připomněli, jak chutná vepřo knedlo zelo nebo dovezli pár exotických artefaktů. Pro mne je to ale především o poznávání místního života.
|Další články autora
Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže
Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...
Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška
Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého...
Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku
Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po...
Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku
Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...
Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální akci
Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním...
Hromadná nehoda v Bubenečském tunelu komplikuje provoz, srazilo se osm aut
Hromadná nehoda osmi osobních vozidel komplikuje v pondělí ráno provoz v pražském Bubenečském...
Zřícená zeď domu na Karlovarsku zasypala člověka, sám se dostal ze sutin
V Těšeticích u Bochova na Karlovarsku zasahují v pondělí ráno hasiči v domě, jemuž se zřítila jedna...
V Bedřišce bourají dům, který bránili aktivisté. Arogance moci, reagují místní
Policisté brzy ráno zajistili v bývalé hornické kolonii Bedřiška v Ostravě dům, který byl jako...
Legendární Krásná jizba ožije v Moravském zemském muzeu
V roce 2025 uplynulo 80 let od založení organizace s názvem Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV). ...
Prodej byt 2+kk, 62m2, Lavičky
Lavičky, okres Žďár nad Sázavou
3 790 000 Kč
- Počet článků 1387
- Celková karma 14,45
- Průměrná čtenost 1120x
Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.
P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.
Seznam rubrik
- Když doma vaří muž
- Tokyo
- Kočičiny
- Osobní
- Zařazené
- Stojí za to
- Zoon Politikon
- Nezařazené
- Cestovatelské nálady
- Drobné postřehy,ne celý článek