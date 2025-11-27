Měsíc v Malajsii a Thajsku - jinde jsou i jiní - 4
Letmým „setkáním“ bych mohl nazvat třeba to, že jsem potkal buddhistického mnicha. Potkal jsem jej, aniž by on potkal mne.
Neboli, prošel kolem mne, ani by mne zaznamenal.
Dalším takovým setkáním bych naopak nazval moment, kdy mne potkala kočka v buddhistickém chrámu v Thajsku. Byl to pro mne tak trochu šok a trvá dodnes.
No a pak už následovala setkání osobní.
Jedním z dávnějších známých je Peter Loo. Setkali jsme se na Facebooku, kdy jsem hledal jakousi informaci o sběratelské figurce Marvelu. Peter je ohledně sběratelských figurek specialista a jednu dobu v této oblasti pracoval jako prodejce. Ukázalo se, že Peter je z Malajsie a z Kuala Lumpur. Odtud nebylo daleko k osobnímu setkání. A ve finále, protože je to člověk mnoha talentů – tak mi prostřednictvím AI vytvořil i avatara, jehož verzi používám na vybraných sociálních sítích dodnes.
Autor: Peter Loo
Peter se skutečně jmenuje Peter – anglickým jménem, které dostal při křesťanském křtu. Docela mne to překvapilo, když mi to řekl, protože národností je Číňan. On je vlastně druhou generací malajských Číňanů a i když jeho prarodiče se narodili ještě v Číně, on se coby druhá generace narodil už v Malajsii a tím pádem dostal nejen čínské, ale i anglické jméno, které má zapsáno v rodném listu. (Toto je historicky odrazem dob britské nadvlády.)
V dnešní době celkově má ovšem řada lidí v Asii tendenci svá národní jména měnit a nechává si říkat anglicky znějícími jmény...
Jedním takovým „přejmenovaným“ je Jimmy Nazmi. Pro změnu jsme se potkali díky jeho zájmu o literaturu. Nechápu, jak někoho z Asie, zejména mladého člověka, může zajímat středo a východoevropská slovanská literatura. Ale zajímá a Jimmy své zprávy směrem ke mně uvozuje českým: „Hezky den“. Občas se na mne obrací s žádostí o doporučení knihy nebo autora, případně o vysvětlení nějakého pojmu. Logicky muselo dojít i k našemu osobnímu setkání. Důvodem byla tentokrát jeho prosba, zda bych mu nepřivezl nějakou českou knihu v angličtině. Cokoli kromě Kafky, kterého zná.
Dlouho jsem neváhal. Co je ještě známější a populárnější, než Haškův Švejk?
Kamarád, pro změnu „švejkolog“, mi pak řekl, že jsem pořídil nejlepší český překlad do angličtiny. Ten udělal sir Cecil Parrott, v první polovině 60 let – britský velvyslanec v Československu. Jeho překlad prý nejlépe v anglickém jazyce vystihuje Haškův humor a nezaostává za originálem.
Autor: Nazmi
Spolu s knihou jsem přivezl ještě jednu technickou maličkost, kterou nechtěl Made in China, což jsem chápal. Dostal výrobek ze Švýcarska. Když se mne pak Jimmy ptal, kolik mi dá peněz, pojednal jsem to prakticky: „Půjdeme spolu na oběd a platíš ty.“
A ve finále jsem ještě od něj dostal dárek: keramický hrnek a box speciální malajské instantní kávy.
Do třetice všeho dobrého bylo setkání s naším mnohaletým přítelem, malajským Číňanem. Řadu let žil v České republice – pracoval zde pro asijské společnosti. Vystudovaný profesionální manažer, dnes působí v Malajsii a Singapuru v oblasti cestovatelských služeb pro VIP klientelu.
Setkání s ním je vždycky pohoda i zábava, protože Herson Chua, jak se jmenuje, žádnou legraci nezkazí i když si z něj třeba uděláte legraci vy sami. Tak třeba, to už byl i můj přítel zpět z cest, jsem Hersona ponoukl, aby si koupil deštník na mobil... Byla to bohužel jen atrakce, ale on se ochotně pustil do dotazování, nakonec aspoň ohledně tarifů.
Mimochodem, kdysi první Hersonova česká věta byla: „Tý vole!“ Dodnes se tomu směje, spolu s námi.
Vrcholem mých přátelsko společenských setkání byla návštěva u dávných známých z malaských diplomatických a pracovních kruhů. Všichni nějak působili před více jak 15 lety v České republice. A kdykoli přijedeme s přítelem do Malajsie, vídáme se s nimi. Všichni mají k Česku dodnes vřelý vztah. Tentokrát se sešli kvůli mně a vzpomínalo se a vyprávělo. A došlo i na vzpomínání nějakých těch českých slovíček.
I tady občas působím jako prostředník, takže třeba přivezu český „kokakofolový“ nápoj a nebo nějaké české pochutiny. A tentokrát jsem dostal za úkol i přivézt českou vlajku. (Což bylo jen tak tak, protože to mi napsali na poslední chvíli. Ale štěstí stálo při nich: na letišti v turistické odletové zóně měli v tu chvíli – jednu jedinou.)
A tak bych mohl s mými návštěvani a známými pokračovat...
Nevím jak to máte vy, ale já si vždycky z mých cest „přivezu“ nějakého nového známého. Není prostě nad to, když si lidé porozumějí.
.
Foto: 2x uvedeni autoři; ostatní foto: autor
Martin Faltýn
Měsíc v Malajsii a Thajsku - tady je jinde - 3
Část Čechů rádo cestuje do exotických končin nejen za přírodou nebo jídlem, ale i za nákupy. Přiznám se, že i já se v tomto druhu exotiky ztrácím docela rád.
Martin Faltýn
Měsíc v Malajsii a Thajsku - opravdu jinde - 2
Češi rádi cestují do exotických končin. Možná i proto, aby si pak zase připomněli, jak chutná vepřo knedlo zelo nebo dovezli pár exotických artefaktů. Pro mne je to ale především o poznávání místního života.
Martin Faltýn
Měsíc v Malajsii a Thajsku - zkrátka jinde! - 1
Češi milují exotiku. Rádi cestují do končin, které jsou odlišné. A co já? - Pro mne je to povinnost! (Netvrdím, že není příjemná.)
Martin Faltýn
Měsíc v Malajsii a Thajsku - soukromé povídání
Rád bych předestřel, že do Malajsie i Thajska lítám s přítelem. A proto se výjimečně zmíním i o osobnějších věcech. Tento blog ale zůstane neveřejný. Pouze jako doplnění k ostatním mým cestováním s přítelem.
Martin Faltýn
Jo, já se přiznávám - AI není moc pro mne
Musím připustit, že patřím ke generaci, která s AI moc nekoketuje. Ano, mám někde svůj účet, ale použil jsem ho asi třikrát. Dávám totiž přednost kreativitě!
|Další články autora
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Inferno v Hongkongu zuří druhý den. Ve věžácích zemřelo nejméně 55 lidí
Hasiči v Hongkongu druhý den bojují s jedním z nejtragičtějších požárů v moderní historii města....
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...
Masivní únik plynu v pražských Nuslích. Hasiči měří koncentraci, stojí i MHD
V Jaromírově ulici v pražských Nuslích zasahují všechny složky IZS u masivního úniku plynu....
Na jaře mrzlo, stromky zdražily. Za jedli dá kupující přes tisícovku
Nečekané květnové mrazy mají dohru na vánočním trhu. Mráz poškodil budoucí vánoční stromky jak v...
Inferno v Hongkongu zuří druhý den. Ve věžácích zemřelo nejméně 55 lidí
Hasiči v Hongkongu druhý den bojují s jedním z nejtragičtějších požárů v moderní historii města....
Podezřelým ze střelby na gardisty u Bílého domu je Afghánec. Dělal pro CIA
Zadrženým podezřelým ze středeční střelby na dva příslušníky americké Národní gardy je Afghánec,...
Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší
Fénování s malými dětmi často končí slzami. Smoosh však přináší novinku v podobě dětského bezdrátového fénu, který slibuje, že celou večerní rutinu...
- Počet článků 1384
- Celková karma 15,29
- Průměrná čtenost 1122x
Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.
P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.
Seznam rubrik
- Když doma vaří muž
- Tokyo
- Kočičiny
- Osobní
- Zařazené
- Stojí za to
- Zoon Politikon
- Nezařazené
- Cestovatelské nálady
- Drobné postřehy,ne celý článek