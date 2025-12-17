Měsíc v Malajsii a Thajsku - jinde a nakonec jinak - 11
Určitě to znáte, začíná to nenápadně. Náhle se to počasí začne tu kabonit, tu časit... a vy si stále říkáte, jak je hezky. Jenže to je omyl. Už těmi proměnami vám počasí vzkazuje, že se pokazilo.
A přitom pár dní před tím to ještě byla idyla, která se změnila z hodiny na hodinu.
To když začne počasí, v kombinaci s přílivem, vyvádět svoje.
Jak vidíte, bylo toho dost a dost.
A tak jsme se přizpůsobili i my... jak tím, kde jsme jedli a co jsme jedli, tak i dalšími drobnými akcemi.
Mezitím vody stále přibývalo, takže jsme párkrát byli nuceni odejít z večeře vchodem, uličkami mezi domy a přes hlavní ulici, nikoli po pláži. Pro vaši představu, je to ta úzká chodba mezi menu a schodištěm. Když tak se držte též kabelů elektrického vedení...
Voda řádila přes noc na pláži tak dokonale, že odplavila písečnou základnu schodů z našich bungalovů a z posledního schodu jsme seskakovali skoro půl metru.
Na velké výlety to tedy nebylo. Přesto by se daly za „výlet“ považovat cesty za nákupy dárků do již zmiňovaného supermarketu 7Eleven.
A nebo, když jsme šli jen já s přítelem na „Happy Hour“ na koktejly do luxusního hotýlku The Beach na opačném konci pláže.
Měli nejen vlastní luxusní obchod s vybranými suvenýry, ale i mimo jiné „zvláštnost“: vlastní bazén na koupání, se sladkou vodou. Však vybraná klientela byla příslušně nafrněná, ať se jednalo o „zlatou mládež“ nebo bohatou čínskou dámu.
Nicméně jsme neodolali a vypravili se sem na koktejly.
Kromě notoricky známých koktejlů (Americano, Margarita, Mai Tai, Piña Colada) jsem našel i takové, o kterých jsem nikdy neslyšel:
Jungle Bird
Dark Rum, Campari, Pinneaple, Lime, Demerara
Black Russian
Vodka, Kahlua
Moscow Mule
Vodka, Ginger, Lime Wedges, Ginger Ale
Singapore Sling
Gin, Cherry Heering, Lime Juice, Grenadine
Takže můžete sami začít míchat a mixovat a ochtunávat. My jsme se omezili jen klasickými koktejly... přičemž mně se opět „zadařilo“ si objednat koktejl s lákavým názvem Margarita. Ten je ovšem s tequilou, kterou já nemusím.
No a pak už nás čekal speciální, poslední večer na Krabi. Sestra s přítelem se rozhodli, že by měla být k večeři nějaká čerstvá ryba a tak si to předem domluvili celé menu. Což mne jen utvrdilo v přesvědčení, že nehledě na všechna restaurační menu si na Krabi lze vždycky objednat něco extra.
A tady máte důkaz, že jim ohromně chutnalo. Já jsem sice kousek ryby i thajského pěkně pálového mango salátu ochutnal, ale sám jsem si dal raději pesto těstoviny. A i ty byly naprosto skvělé.
No a pak už jen zbývala večerní procházka příjemnou atmosférou...
...protože následující ráno nás čekal odlet zpět do Kuala Lumpur.
.
Všechna foto: autor
P.S.: Omylem jsem publikoval okamžitě, než jsem nastavil plánované datum. Tak si to užijte.
Martin Faltýn
Měsíc v Malajsii a Thajsku - jinde o jiném - 9
Nejen velkými výlety živ je člověk. Stačí i docela malý výlet po nejbližším okolí a objevujete neuvěřitelné.
Martin Faltýn
Měsíc v Malajsii a Thajsku - jinde a ještě jinde - 8
Čas na dovolené ubíhá vždy jinak. A po každé úplně jinde. A tak je nejlíp si to užívat. A nezapomínat, že když už jste jinde, je třeba se tam řádně všude podívat.
Martin Faltýn
Měsíc v Malajsii a Thajsku - odjinud, jinam - 7
Jako, být na dovolené v jedné destinaci a udělat si dovolenkový výlet ještě do destinace jiné, to už je tak trochu drzost. V našem případě to ale byla tak trochu charita.
Martin Faltýn
Měsíc v Malajsii a Thajsku - jinde a jinak - 6
My všichni, kdož rádi cestujeme, máme jakési vnitřní nutkání si z každé cesty něco přivézt. Napadá mne spousta „pitomostí“ na toto téma, ale omezím se pouze na zážitky a suvenýry.
Martin Faltýn
Měsíc v Malajsii a Thajsku - jinde a jinudy - 5
Určitě jste už někdy zažili déjà vu. Česky „dežaví“, neboli pocit, že jste danou situaci nebo místo již zažili. Přesně tento pocit jsem měl když jsem jednoho večera vyšel z obchodního centra Petronas Towers v Kuala Lumpur.
|Další články autora
Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...
VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...
Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů
Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do...
Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem
Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje,...
Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem
Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma...
Historickou studnu v centru Rakovníka zdobí nová kovaná mříž
Historickou studnu v centru Rakovníka zdobí nová kovaná mříž. Řadí se tak k dalším uměleckým...
Úsměv a prameny, Mariánské Lázně mají novou vizuální identitu
Mariánské Lázně dnes představily novou vizuální identitu města i jeho institucí. Měla by přinést...
Kardiochirurgický milník. V Motole transplantovali srdce miminku, které bylo rok na přístrojích
Lékařům z Dětského kardiocentra 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol...
Vlak na Vyškovsku srazil člověka, na místě zemřel. Provoz na trati stál
V Bučovicích na Vyškovsku srazil ve středu večer vlak muže, který svým zraněním na místě podlehl....
Pronájem 1kk v novostavbě - Kladno
Americká, Kladno - Kročehlavy
14 000 Kč/měsíc
- Počet článků 1390
- Celková karma 14,31
- Průměrná čtenost 1118x
Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.
P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.
Seznam rubrik
- Když doma vaří muž
- Tokyo
- Kočičiny
- Osobní
- Zařazené
- Stojí za to
- Zoon Politikon
- Nezařazené
- Cestovatelské nálady
- Drobné postřehy,ne celý článek