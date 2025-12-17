Měsíc v Malajsii a Thajsku - jinde a nakonec jinak - 11

Náš dovolenkový pobyt v thajském Krabi se - jakkoli je to klišé - chýlil ke konci. Jenže, nic není stálostejné - a počasí už vůbec ne!

Určitě to znáte, začíná to nenápadně. Náhle se to počasí začne tu kabonit, tu časit... a vy si stále říkáte, jak je hezky. Jenže to je omyl. Už těmi proměnami vám počasí vzkazuje, že se pokazilo.

A přitom pár dní před tím to ještě byla idyla, která se změnila z hodiny na hodinu.

To když začne počasí, v kombinaci s přílivem, vyvádět svoje.

Jak vidíte, bylo toho dost a dost.

A tak jsme se přizpůsobili i my... jak tím, kde jsme jedli a co jsme jedli, tak i dalšími drobnými akcemi.

Mezitím vody stále přibývalo, takže jsme párkrát byli nuceni odejít z večeře vchodem, uličkami mezi domy a přes hlavní ulici, nikoli po pláži. Pro vaši představu, je to ta úzká chodba mezi menu a schodištěm. Když tak se držte též kabelů elektrického vedení...

Voda řádila přes noc na pláži tak dokonale, že odplavila písečnou základnu schodů z našich bungalovů a z posledního schodu jsme seskakovali skoro půl metru.

Na velké výlety to tedy nebylo. Přesto by se daly za „výlet“ považovat cesty za nákupy dárků do již zmiňovaného supermarketu 7Eleven.

A nebo, když jsme šli jen já s přítelem na „Happy Hour“ na koktejly do luxusního hotýlku The Beach na opačném konci pláže.

Měli nejen vlastní luxusní obchod s vybranými suvenýry, ale i mimo jiné „zvláštnost“: vlastní bazén na koupání, se sladkou vodou. Však vybraná klientela byla příslušně nafrněná, ať se jednalo o „zlatou mládež“ nebo bohatou čínskou dámu.

Nicméně jsme neodolali a vypravili se sem na koktejly.

Kromě notoricky známých koktejlů (Americano, Margarita, Mai Tai, Piña Colada) jsem našel i takové, o kterých jsem nikdy neslyšel:

Jungle Bird
Dark Rum, Campari, Pinneaple, Lime, Demerara

Black Russian
Vodka, Kahlua

Moscow Mule
Vodka, Ginger, Lime Wedges, Ginger Ale

Singapore Sling
Gin, Cherry Heering, Lime Juice, Grenadine

Takže můžete sami začít míchat a mixovat a ochtunávat. My jsme se omezili jen klasickými koktejly... přičemž mně se opět „zadařilo“ si objednat koktejl s lákavým názvem Margarita. Ten je ovšem s tequilou, kterou já nemusím.

No a pak už nás čekal speciální, poslední večer na Krabi. Sestra s přítelem se rozhodli, že by měla být k večeři nějaká čerstvá ryba a tak si to předem domluvili celé menu. Což mne jen utvrdilo v přesvědčení, že nehledě na všechna restaurační menu si na Krabi lze vždycky objednat něco extra.

A tady máte důkaz, že jim ohromně chutnalo. Já jsem sice kousek ryby i thajského pěkně pálového mango salátu ochutnal, ale sám jsem si dal raději pesto těstoviny. A i ty byly naprosto skvělé.

No a pak už jen zbývala večerní procházka příjemnou atmosférou...

...protože následující ráno nás čekal odlet zpět do Kuala Lumpur.

.

Všechna foto: autor

P.S.: Omylem jsem publikoval okamžitě, než jsem nastavil plánované datum. Tak si to užijte.

Autor: Martin Faltýn | středa 17.12.2025 19:28

Martin Faltýn

  • Počet článků 1390
  • Celková karma 14,31
  • Průměrná čtenost 1118x
Kráčím životem i médii, pokud je považujete za život. Jsem absolvent umělecké školy. Překročením 60 let jsem se přiblížil absolutoriu školy života. A jak se za mých časů říkalo: "Neraď, nebyl jsi v Rusku a není Ti šedesát" - tak, v Rusku jsem byl a šedesát mi už taky bylo!

Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.

P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.

