Měsíc v Malajsii a Thajsku - jinde a jinudy - 5
Jak jsme tak čekali na audodopravce, aby nás odvezl do hotelu, padl můj pohled na velkou reklamní vitrinu u vchodu do obchodního centra.
V první chvíli jsem měl těžké „dežaví“. Chvilku jsem si nebyl schopen srovnat v hlavě, koho že to vlastně na plakátě vidím.
Ani poněkud bližší pohled mi to neusnadnil. Až...
Ještě nevíte?
A co teď?
A nebo... teď?!
Je velká škoda, že mi autorská práva nedovolují uveřejnit srovnávací fotografii. Takže to musím zčásti nechat na vaší fantazii. Uznejte ale, že ta podoba je neuvěřitelná.
Další „déjà vu“ jsem si připravil vědomě.
Podívat se na svět z výšky nějakých 375 metrů z Petronas Towers (z celkové výšky cca 452m), to je vždycky zážitek!
Využil jsem toho, že už nebyla sezóna a tak se daly vstupenky koupit celekm bez problémů, přímo z automatu v hale. I tak jsem čekal stejně asi hodinu. Ale jako vždy: stálo to za to.
Vyfotit Petronas Twin Towers vždy od někud jinud je pro mne už něco jako prestiž.
O to více pak zblízka a ...
...a víte co? Pojďte rovnou nahoru!
„Pouhých“ 170m.
A jdeme ještě výš!
A svět z výšky 375 metrů!
Ovšem Petronas Twinks Towers mají své pevné využití a místo v ekonomice jak celé Malajsie, tak Kuala Lumpur. Abych to příliš nerozváděl:
Jedna věž a vchod patří společnosti Petronas. Mimo jiné zde najdete umístěný závodní vůz formule jedna a na první pohled je to něco ohromujícího.
Pro turisty: zde také najdete po stranách nenápadné úzké jezdící schody, dolů k samoobslužným pokladnám pro návštěvníky turisticky přístupné věže. Jinde než u tohoto vchodu je nehledejte. A nenechte se vyděsit tím, že je tento vchod prakticky většinu času poloprázdný. Slouží prakticky hlavně pro zaměstnance Petronas a občas pro návštěvníky koncertů, které se konají ve zdejší koncertním sále.
Co je tedy ale uvnitř?
Pro neznalé: je tam velké obchodní centrum! A ne ledajaké!
V Kuala Lumpur se obchoidní centra stále staví a ješetě více – modernizují. Osobně mám asi nejraději Mid Valey. Ale nejprestižnější obchodní centrum je právě zde v Petronas Towers!
Zde jsou ty nejprestižnější světové značky... a např. prodejny jistých značek luxusních hodinek nikde jinde v Malajsii nenajdete. Není snad přední světové značky, která by zde neprodávala.
A tak i tady zažívám „dežaví“, kdykoli sem zajdu.
No, ale protože to už je trochu jiná kapitola... tak nakupování a také jídlu se budu věnovat příště.
Martin Faltýn
Měsíc v Malajsii a Thajsku - jinde jsou i jiní - 4
Během cestování poznáváte pochopitelně nejen místa a pamětihodnosti, ale také lidi. Někde jsou to letmá setkání. A jindy „blízká setkání třetího druhu“, jak by se dalo eufemisticky říct.
Martin Faltýn
Měsíc v Malajsii a Thajsku - tady je jinde - 3
Část Čechů rádo cestuje do exotických končin nejen za přírodou nebo jídlem, ale i za nákupy. Přiznám se, že i já se v tomto druhu exotiky ztrácím docela rád.
Martin Faltýn
Měsíc v Malajsii a Thajsku - opravdu jinde - 2
Češi rádi cestují do exotických končin. Možná i proto, aby si pak zase připomněli, jak chutná vepřo knedlo zelo nebo dovezli pár exotických artefaktů. Pro mne je to ale především o poznávání místního života.
Martin Faltýn
Měsíc v Malajsii a Thajsku - zkrátka jinde! - 1
Češi milují exotiku. Rádi cestují do končin, které jsou odlišné. A co já? - Pro mne je to povinnost! (Netvrdím, že není příjemná.)
Martin Faltýn
Měsíc v Malajsii a Thajsku - soukromé povídání
Rád bych předestřel, že do Malajsie i Thajska lítám s přítelem. A proto se výjimečně zmíním i o osobnějších věcech. Tento blog ale zůstane neveřejný. Pouze jako doplnění k ostatním mým cestováním s přítelem.
|Další články autora
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně...
Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné...
Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi...
Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl
S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému...
Nikdo nemusí spát v mrazu. Města spouštějí zimní programy pro lidi bez domova
Praha i další města spouštějí zimní programy. Nabízejí nocleh v teple zadarmo. Nechodící...
Kauza údajného vydírání chirurgů v IKEM pokračuje. Po Netukovi má vypovídat Pirk
Obvodní soud pro Prahu 4 pokračuje v projednávání kauzy údajného vydírání předních kardiochirurgů z...
Český lev zařve v Kongresovém centru, moderovat bude komička Bianca Cristovao
Udílení 33. ročníku filmových cen Český lev se uskuteční 14. března. Ceremoniálem, který se nově...
Okamurova první zahraniční cesta. Na Slovensko za Ficem přijede i s Turkem
Šéf Sněmovny v úterý vyrazí na Slovensko. Na setkání s tamními špičkami bere i kandidáty Motoristů...
Prodej rodinného domu 7+1 s garáží v České Lípě
Liberecká, Česká Lípa - Stará Lípa
4 490 000 Kč
- Počet článků 1385
- Celková karma 14,40
- Průměrná čtenost 1121x
Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.
P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.
Seznam rubrik
- Když doma vaří muž
- Tokyo
- Kočičiny
- Osobní
- Zařazené
- Stojí za to
- Zoon Politikon
- Nezařazené
- Cestovatelské nálady
- Drobné postřehy,ne celý článek