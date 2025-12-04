Měsíc v Malajsii a Thajsku - jinde a jinak - 6
V Kuala Lumpur máte pro takové zážitky prostoru nepřeberně!
Tím nejznámějším místem je Central Market, král všech trhů a tržnic. Už jsem o něm psal, takže jen zopakuji, že zde se soutřeďuje prodej zejména lidových řemesel a pěstitelských výrobků.
Nakupovat zde jsem si už dávno zakázal!
Pak jsou zde specializované obchody rovněž turistického typu. Nabízejí především tzv. lokální produkty.
No, a vrcholem všech nákupů „na světové úrovni“, to jsou obchodní centra. Nejznámějším a nejprestižnějším v turistickém světě je to, které je uvnitř Petronas Towers.
Nikde jinde v Malajsii některé světové značky vůbec nenajdete a kdo zde není, není světová jednička. A asi chápete, že se nebudu pouštět do výčtu značek. Ale značky na vás útočí od samého začátku, jen vejdete vchodem pro obchodní centrum.
Jinak, velmi často se zde pořádají speciální akce. Byl jsem zde v okamžiku oslav indického svátku světel „Deepavali“ a tomu odpovídala i dekorace a také občas situace. Jako třeba, že jedno odpoledne zde bylo na pár hodin zavřeno z důvodu VIP návštěvy. Kdo ale na foto je, opravdu netuším.
Mým nejoblíbenějším obchodním centrem je asi MegaMall v MidValey.
V obchodních centrech se skutečně prodává snad všechno – není divu, že také auta. A právě ve spojitosti s nimi mám z Mid Valey malý zážitek.
Objednal jsem si odvoz na hotel právě do tohoto atria... a auta upoutala moji pozornost. Ne nadlouho, protože mobilní aplikace mi říkala, že řidič přijede za pár minut. Tím pádem se mi nepodařilo auta vyfotit blíže a honem jsem šel před vchod.
Ukázalo se, že mám ještě trochu času (mé auto náhle uvízlo v zácpě). Když jsem se však otočil, že bych se vrátil udělat fotografii – ozval se řev a čtyři muži se vrhli na jednoho – zlodějíčka! Co kde ukradl, právě u aut, jsem raději nezjišťoval. Také jsem se dlouho nerozmýšlel, jak bude případně ochranka zashovat, protože zloděj se pokusil o útěk dvakrát. Honem jsem se klidil z „průhledu“ dveří... i když by zde asi nezačali střílet, ale raději tyto věci nepodceňovat.
I já jsem si, pochopitelně, přivezl kromě zážitků i nějaký ten suvenýr.
Tím hlavním je asi batiková kresba létající hračky – draka. Koupil jsem v tržnici a vlastně jsem si sám sobě poručil, že když už tady obrázky kupuji jiným, že bych se mohl také odměnit a jeden si přivézt.
Pro změnu vám neukážu strojek na vlasy – všichni víme, jak takové strojky vypadají... Stejně tak vám neukážu talisman-přívěšek. Důvod je ovšem zcela jiný: potřebuje odborné čištění.
Z neposledních dárků jsem si přivezl tzv. měděnou džezvu – nádobu na přípravu kávy stylem rychlého převaření ve speciální nádobě. Tento způsob je populární v mnoha zemích Afriky, Středního Východu i Asie. Pořídil jsem v obchodním centru Petronas Twinks na speciální prodejní výstavce. Mohli jste si tady koupit nejrůznější řemeslné výrobky, ale třeba jen i 100gr slitek mědi.
Na moji povahu i zájmy jsem byl tentokrát na „dárky“ celkem skromný.
Obchodní centra jsou pochopitelně i o jídle.
Nabídka je zde velice pestrá, jak se můžete sami přesvědčit.
Já sám jsem byl vždycky na rozpacích. Klasické fastfoodové značky, které máme u nás, jsem až na pár výjimek pomíjel. Ale co si vybrat jiného? Nakonec jsem si dal zásadu:
„Dám si něco, co jsem ještě nikdy nejedl.“
Hlídal jsem si pouze dvě věci: aby to nebylo pálivé a aby v tom nebylo moc ryb, které já nemusím.
Jedl jsem tedy v již zmiňované asijské restauraci, pak v restauraci nabízející jídla z Hong Kongu... Tady máte malou ukázku, včetně – naopak programově koupeného banánového dortu, který miluji.
Jak sami dobře víte, obchodní centra jsou různá.
V Sunway Putra Mall byla např. velká akce pro milovníky „Fantasy Anime Expo“ a věřte mi, že jsem docela odolával, abych si zde něco nekoupil. Na podobné akce mne užije... mít čistě suvenýr, i když nejsem sběratel.
V neposlední řadě mám rád v obchodním centru Mid Waley jeden obchod: japonský DonDon Donki. Tady se toulám, případně něco kupuji opravdu rád. Vychutnávám si doslova každý moment v tom obchodě.
Návštěvu obchodu mohu rozhodně doporučit.
Mám pro vás ovšem jedno varování.
Jakmile zaslechnete jeho slogan-písničku, dlouho se jí nezbavíte! Tady je montáž z mých fotografií a anglická verze sloganu (ceny jsou v malajských ringgitech).
V obchodě hrají do zblbnutí pouze onen refrén, ale pokud by vám to bylo málo, tady je jedna z japonských verzí v celé kráse i délce.
A tady je jeden z nákupů zde. Víc netřeba komentovat.
No, myslím, že o mém pobytu v Kuala Lumpur i Malajsii toho bylo dost.
Přiblížila se totiž naše desetidenní dovolená v Thajsku. Takže o ní – příště.
Martin Faltýn
Měsíc v Malajsii a Thajsku - jinde a jinudy - 5
Určitě jste už někdy zažili déjà vu. Česky „dežaví“, neboli pocit, že jste danou situaci nebo místo již zažili. Přesně tento pocit jsem měl když jsem jednoho večera vyšel z obchodního centra Petronas Towers v Kuala Lumpur.
Martin Faltýn
Měsíc v Malajsii a Thajsku - jinde jsou i jiní - 4
Během cestování poznáváte pochopitelně nejen místa a pamětihodnosti, ale také lidi. Někde jsou to letmá setkání. A jindy „blízká setkání třetího druhu“, jak by se dalo eufemisticky říct.
Martin Faltýn
Měsíc v Malajsii a Thajsku - tady je jinde - 3
Část Čechů rádo cestuje do exotických končin nejen za přírodou nebo jídlem, ale i za nákupy. Přiznám se, že i já se v tomto druhu exotiky ztrácím docela rád.
Martin Faltýn
Měsíc v Malajsii a Thajsku - opravdu jinde - 2
Češi rádi cestují do exotických končin. Možná i proto, aby si pak zase připomněli, jak chutná vepřo knedlo zelo nebo dovezli pár exotických artefaktů. Pro mne je to ale především o poznávání místního života.
Martin Faltýn
Měsíc v Malajsii a Thajsku - zkrátka jinde! - 1
Češi milují exotiku. Rádi cestují do končin, které jsou odlišné. A co já? - Pro mne je to povinnost! (Netvrdím, že není příjemná.)
