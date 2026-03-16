Máte rádi historky z filmařského života?
A začneme rovnou zostra – novodobou fotografií historického místa.
Psal se rok 1985 a byla dokončována stanice „Moskevská“, dnešní „Anděl“. O budoucích demokratických změnách nikdo ještě neměl ani páru – možná tak Gorbačov, zvaný Gorby, který se v té době zrovna stal generálním tajemníkem „likvidace neudržitelné socialistické soustavy“.
Ale dosti politikaření.
Socialistická ekonomika neutěšeně vzkvétala a těšila se i přízni stranických orgánů. Ty občas, v duchu 50. let vyzývaly i v letech 70. a 80. k nejrůznějším brágádám... a v řadě případů soudruzi i podobné aktivity nařizovali.
Jako se tomu stalo v našem případě.
Někdo totiž usoudil, že soudruzi (a tak se říkalo všem, ať jste byli ve straně či nikoli)... že filmařští soudruzi z Barrandova jsou málo společensky aktivní a tak je potřeba je nahnat na brigádu.
Ten, kdo to vymyslel, neviděl filmování ani z rychlíku. Filmařina je tvrdá práce, řehole a práce vyžadující odpovědnost a disciplínu. (Ostatně jako každá taková práce v on-line médiích.) Přirovnávala se tehdy náročností k hornictví či hutnictví. Fyzickou náročnost bych nesrovnával, ale jiné druhy celkem ano. – Proto nahnat filmaře ještě na brigádu, namísto zasloužené regenerace sil, byla prostě volovina.
A v našem případě dvojnásobná.
Pro výrobu filmů, jako lidský zdroj, existovaly tzv. „štáby“. Sem patřili asistenti všeho druhu co jich na filmu je, o rank vyšší pomocní asistenti, klapky, skriptky – a tak všelijak. Jakmile se začal natáčet nějaký film, neboli šel do výroby, byli na něj nasazeni členové štábu (ta terminologie je přísně dobová, navíc pozůstatek dob okupačních za 2. světové války).
Finančně to bylo organizováno tak, že jsme měli základní plat (v mém případě nějakých 1270 Kčs, dnes= krát 10 vzhledem k dnešnímu kursu) a k tomu tzv. honorář za práci na filmu (cca 3-5000 Kčs). Ten byl ovšem jednorázová suma, rozpočítávala na celou dobu filmu, cca 5-6 měsíců výroby.
Pokud jste nebyli nasazeni, čekali jste a „louskali ořechy“, jak se říká.
A právně z nás se rekrutovala úderná brigáda. Byli jsme tak nějak po skončení natáčení nějakého filmu, další byl ve výrobě až o pár týdnů později. Tak tedy: soudruzi, mezitím, hurá na brigádu!
A budete brigádničit na stavbě metra! Stanice „Moskevská“, na Smíchově.
Sešli jsme se v sobotu v časných 9 hodin. Oblečeni do něčeho, co asi tak každý z nás považoval za vhodné. No, potěšili bychom asi spíš klub zahrádkářů, než toho stavbyvedoucího, který protáhl obličej, sotva nás spatřil.
Za prvé bylo jasné, že nás nečekal, za druhé – ty tepláky, tenisky a v lepším případě lehké zahradní rukavice... no.
„Co s vámi?“ neskrýval rozpaky.
Po chvilce jej osvítil duch svatý. Vyfasovali jsme nějaké uklízecí potřeby a část z nás rovněž kladivo a majzlíky. Brigádničit jsme tím pádem ale začali prakticky o hodinu později.
„Tady v té časti budete osekávat přebytky betonu z pražců,“ řekl nám mistr. „Bát se nemusíte, proud v tom není,“ předvedl nám dotyk koleje.
Podívali jsme se na ty „psí hromádky“ betonu, ocenili „čistotu“ práce stavebníků z metra a šli na to. Přesně v místě fotografie výše.
Mistr pro změnu pohlédl „znechuceně“ na nás a šel pryč.
Inu, klovali jsme do toho, jak vrány. Efekt to byl spíše symbolický, ale byla to brigáda a to bylo hlavní.
Byli jsme s tím brzy hotovi a protože pro nás žádná další práce nebyla, odvážně jsme se prošli kolejištěm a hodnotili „uměleckou“ výzdobu. Byla příšerná i na tehdejší dobu.
Vůbec to celé bylo takové „sovětské. Včetně tzv. „lunet“, ve kterých byly rozmístěny zářivky. V Sovětském svazu by zde ovšem byla mozaiková výzdoba. Tady ji nahradily ony mohutné plechovosti v tubusu vestibulu a také růžový mramor, ne nepodobný tomu co je na Mauzoleu s Leninem.
Naše brigáda tehdy slavnostně skončila někdy kolem poledne. Pak jsme se „za čárku“, že jsme byli na brigádě, rozešli do domovů či přilehlých hospůdek na oběd a tak.
Tím barrandovští filmaři (tehdy Státní film) zásadním způsobem přispěli k budování pražského metra a úspěchům socialistických zítřků, jak se tomu později říkalo.
Jistě vám nemusím dvakrát vykládat, že ideologičtí filmařští rebelové (jichž byla ať již otevřeně nebo skrytě věština) se této brigádě vysmívali.
Pochopilo to i příslušné ideologické vedení Barrnadova, protože podobné brigády se už nikdy neopakovaly, aspoň co já vím.
- – -
Všechna foto: autor
Martin Faltýn
Co stojí za koncem Václava Moravce v ČT?
Nabídnu vám ještě jeden, vlastní a nezávislý pohled. A možná budu daleko blíže pravdě, než všichni ti politikáři.
Martin Faltýn
Koncert a tři záhady - recenze? To bych si netroufnul!
Dostat mne na koncert, nebo vůbec nějakou jinou performanci, to je v mém případě problém. Nic na tom nemění fakt, že jsem sám – řekněme bývalý – kulturní pracovník.
Martin Faltýn
Jste mediálně zmateni? Já ne
Pokud jste „fanoušci“ zpravodajství, a tím nemyslím sportovního, tuším, že se do vašich myslí pomalu a jistě vkrádá zmatek a nejistota.
Martin Faltýn
S dovolením, dovolená
S každou dovolenou přicházejí nové zážitky a málokdo se ohlíží zpět. A pak vás potěší i překvapí, když najednou objevíte starší fotografie, jak jinak - z dovolené.
Martin Faltýn
Boj o sociální sítě: boj o děti, a nebo o co?
Toto téma se táhne internetem od samého jeho vzniku. Děti a internet. Omezování násilí, omezování komunikace... jiný to bere jako útok na svobodu slova i osobnosti. Kde je tedy pravda?
|Další články autora
OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....
U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit
U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...
Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry
Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také...
Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba
Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a...
OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně
Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské...
Nemocnice Šumperk začala vyšetřovat na magnetické rezonanci i o víkendech
Nemocnice Šumperk začala dělat vybraná vyšetření na magnetické rezonanci také o víkendech, což by...
Když to na výletníka přišlo. V lázeňských lesích měli 120 kadibudek, zůstala jediná
Poslední lesní toaletu z přelomu 19. a 20. století se podařilo dochovat na původním místě v...
Nový pražský most zná datum otevření, prozradil ho radní v emotivním videu
Dvorecký most přes Vltavu, který propojí pražský Smíchov s Podolím, se otevře dva týdny po...
Nemocnice v Kadani podala trestní oznámení na exšéfa, jde o obchod za miliony
Městská nemocnice v Kadani na Chomutovsku podala trestní oznámení na bývalého jednatele Petra...
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...
- Počet článků 1404
- Celková karma 12,19
- Průměrná čtenost 1111x
Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.
P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.
