Mám zázračný náramek
Když se Jiřího Sováka v pořadu Zavěste, volá semafor Miloslav Šimek ptal, co si myslí o magnetických náramcích, dostalo se mu odpovědi, že to není důstojné člověka dvacátého století, ale „pravdou je, že se ho bojím sundat!“ – Jiří Sovák byl zkrátka Mistr humorista.
To jednadvacáté století v tomto směru pokročilo mnohem dále.
Jednak tu máme nejrůznější snímače, které se tváří jako hodinky, ale umějí změřit tlak, puls, obsah cukru i kyslíku v krvi... průtok tepen a co já vím, co ještě. A někdy jsou dokonce tak laskavé, že vám napíší, že za nic neberou odpovědnost. Takové jsou pochopitelně nejlepší nejdražší, i deset tisíc korun a více.
A pak tu máme snímače vysloveně se zdravotními účinky. Na internetu toho všeho najdete dost a dost.
A zase cenově i jinak odstupněné, dle toho, jak vám zdravotně pomáhají. Takový čistič tepen, dle sdělení prodejce rozpouštějící cholesterol a čistící cévy a tepny, hravě zakoupíte kolem 2-3.000 Kč. Je to prý laserová terapie a ony „hodinky“ nejsou nepodobny prvním digitálním hodinkám, obsahujícím snad i TV obrazovku.
Modernější a sofistikovanější přístoje pak připomínají sportovní hodinky, ovšem se stejně zázračnými účinky na krevní řečiště, cholesterol, diabetes atd. Hrdě se nazývají profesionální laserovou fyzioterapií.
Já sám vlastním hodinky o mnoho skromnější. Tzv. jednodruhové.
Prodali mi je pod příslibem, že zaručeně zhubnu, že rozproudí to moji krev!
V mém věku a konzistenci si řeknete: „každý pokus dobrý“ a tak jsem do toho šel. A protože jsme dva, koupil jsem rovnou dva!
Prodali mi je s možností výběru hezky barevného náramku za celých 46,59 Kč/ks. (Čeští a jiní podnikavci pod 200 Kč nejdou.) Vybral jsem si černý a bílý.
Celý popis tzní „Ultrasonic Body Shape Wristband Smart Magnetic Lymphatic Detox Bracelet Heart Rate Fitness Wristbands“.
No, nekupte to, když je to tak hezky popsáno! Na obrázku se navíc dozvíte, že jsou „Safety and Health“.
V následující popisce se dozvíte všechno možné. Podle popisky úplný zázrak a kam se hrabe kámen mudrců! Ale to si dohledejte sami.
A výsledek?
Hm.
Moje nadšení zchladil jiný inzerující tento produkt, kde byl onen zázračný přístroj označen jako zařízení odpuzující komáry. S onou vlnově zvukovou frekvencí 3-60 Hz.
Pravdou je, že komáři se v mém okolí nevyskytují.
VIZ TÉŽ DOVĚTEK.
P.S.: Tento článek si neklade za cíl vám cokoli doporučovat nebo naopak cokoli znevažovat.
Jen je to jako v té anekdotě:
„Prosím tě, co to máš na krku?“ potkají se dva známí na Václaváku.
„To je škapulíř proti slonům.“
„Vždyť tady žádní sloni nejsou!“
„No, tak vidíš jak to funguje!“
Martin Faltýn
- Počet článků 1372
- Celková karma 18,11
- Průměrná čtenost 1128x
Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.
P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.
