Levné Bonjour hvězdné léto

Prázdniny míří do finiše. A s nimi letní televizní programy našich televizních stanic. Tak co, stihli jste to všechno?

Při pohledu na tv programy si říkám, co ještě televize – ta či ona – to je jedno – neopakovala. Ať už se jedná o nebetyčné seriály, klasické či novoklasické filmy... Bylo by docela zajímavé nahlédnout pod pokličku, podle čeho televize sestavují letní reprízy:

- podle oblíbenosti diváků

- podle televizní peněženky?

(za všechny pořady se musejí platit promítací práva)

- podle známostí?

(hlavním tvůrcům domácí produkce jdou zpravidla nějaké drobné „autoráky“)

- oblíbená je také „píchací metoda“ případně se okopíruje nějaké to schéma, před pár lety

A jeden se dívá a diví a neví, co si má (ne)vybrat. Filmy, seriály, dokumenty, reality show... Ani aktivistická Olympiáda to zrovna nevytrhla. – Už i těch nebohých Chalupářů je člověk tak trochu přejedený. A nasazené „premiérové“ seriály? Ruku na srdce, promítnout se to musí, když už se to koupilo... ale samotné programové vedení moc v tato díla nevěří, když je premiéruje v době prázdnin.

Zda vám něco neuniklo, z vašeho pohledu zásadního, zjistíte na příklad zde a zde. Jen občas člověk neví, zda se má těšit nebo děsit.

A následně si můžete v tabulkách najít, jak bodoval váš oblíbený pořad, z hlediska sledovanosti. Zde je výsledková listina z 22. srpna. Pokud tyto tabulky neznáte, doporučuji. Je to občas velmi zajímavé.

No a blížíme se do prázdninového finiše. Nejvyšší čas zakoupit týdení program, zalistovat programovou nabídkou na internetu a naplánovat příjemný závěr prázdnin.

Dokud to ještě jde.

P.S.: Název blogu vznikl kombinací marketingových televizních názvů letošního léta, tedy ČT a Prima; označení „Léto na Nově“ se marketingově neprosadilo.

Ilustrační foto: autor