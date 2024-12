Krátké cestovní intermezzo

Letošek byl pro mne na cestování opravdu bohatý. Thajsko, Malajsie, Francie, Itálie, Japonsko a teď Egypt. Kromě cestovatelských zážitků jsem učinil pár poznatků, které snad budou k užitku i vám.

1. Příprava - základ všeho

Samozřejmě, napřed je to fáze, kdy se rozhodujete kam vlastně jet.

Zpravidla nejdůležitější je účel. Poznávací cestovací rekreační návštěvní a tak dále.

Důležitá je samozřejmě destinace. Zda v Evropě, v Asii nebo jinde ve světě.

A v neposlední řadě – zda si vše zařídíte sami a nebo využijete služeb například cestovních kanceláří.

Pojedete sami? S blízkou osobou nebo vás bude víc? I to je důležité vědět dopředu.

A je dobré vědět i jazykové, technické a jiné schopnosti vašich případných spolucestujících.

Pokud toto všechno dát dohromady, pak už vám zbyde jen maličkost: nastudovat cílovou destinaci.

Dříve to byly různé knihy, dnes vám ve stejné míře nejlepší poslouží internet. Musíte ovšem počítat s tím, že vám to zabere docela čas, protože na internetu je spousta balastu – tak jak se různý vlogy snaží zaujmout a případně okopírovat od úspěšnějších kolegů nějaký ten nápad nebo téma.

A, na co si budeme povídat, v neposlední řadě ovšem rozhoduje vaše kapsa, kolik na to máte – neboli peníze.

Praktická rada: neustále si zkontrolujte, zda máte vše jak si představujete – letenky ubytování – kontrolujte i požadavky v cílové destinaci.

Tak se mi také stalo, že třeba při cestě do Malajsie jsem najednou zjistil, že tamější vláda zavedla novou registrační aplikaci která začla platit měsíc předtím než jsme se vydali na cestu.

Stejně tak se mi podobná bdělost vyplatila vloni při cestě do Indie, kde jsem za pět minut dvanáct zjistil, že vlastně do Indie musím mít vízum. Byl jsem z toho zpocený asi dva dny, co by se stalo kdybych ho neměl – protože mi na té cestě záleželo zejména z osobních důvodů.

Ne nadarmo jsem se zmiňoval o tom, aby jste znali jazykové, technické a další znalosti svých případných spolucestujících. Do Thajska a Malajsie s námi jeli známí, kteří si se měli chytré telefony, ale prakticky je používali jenom k telefonování a občas nějakému chatování. Instalace nové aplikace, v tomto případě čtečky PDF jet, byla na hranici jejich možností. Zkopírovat část textu a vložit i do jiné aplikace už byla mimo jejich prvotní dovednost. A jazyky? Pro tyto končiny bohužel nevládli žádným jazykem, takže to všechno viselo jenom na mě.

2. Cesta

Opět je důležité, umět na cestu správně zabalit. V prvé řadě osobní léky, následně oblečení – pokud možno vhodné do dané destinace. Ostatního se snažte brát opravdu jenom minimum. A šetři i s tím oblečením. Počítejte, že třeba raději nějaký ten kousek prádla vyperete v umyvadle a necháte sušit – než aby jste sebou vláčeli přehršle oblečení na celý pobyt.

A zase, balení zavazadel jsou různá. Podle účelu. Turistické , rekreační, společenské, sportovní, diplomatické… A tak bych mohl pokračovat.

3. Komunikace

Tím teď nemyslím jenom nutné rozhovory s pasovými, dopravními a jinými orgány. Stejně tak jako třeba obchodníky a místními obyvateli. - To je samozřejmě základ.

Důležitou složkou je dnes komunikace například s vaší bankou. Je potřeba mít ošetřeno, jak v případě potřeby platíte ať už kartou nebo vyzvedáváte hotovost.

A k tomu všemu potřebujete zpravidla telefonické spojení – simkartu. Je dobře si zjistit jak jsou na tom místní karty, nespoléhat se jenom na wifi zdarma a podobně.

V rámci finanční komunikace je třeba znát i místní poměry. Například Egyptě je běžnou záležitostí a součástí kultury tzv. bakšiš. Neboli dát v hotovosti 1-2-3 dolary. Pro jiné destinace je třeba znát výši spropitného, zatímco třeba v Japonsku dát při placení spropitné je urážka.

A malý detail, není od věci zjistit si zda jsou vaše platební karty v dané destinaci přijímány. Někde berou všechny karty, jinde například jenom kreditní a nebo jenom od určité platební společnosti. To všechno vás může velmi citelně ovlivnit.

Budete-li se věnovat přípravě na cestu dostatečně pečlivě, budete i pak připraveni na nečekané události a případně situace.

V neposlední řadě pokud se týká komunikace, je dobré znát způsoby komunikace místních lidí.

Závěrem?

Jeden důležitý poznatek – mějte vždy uzavřenou dobrou pojistku. Nikdy nevíte co vás na cestách může počkat.

Mluvte a jednejte vždy pokud možno s úsměvem, trpělivosti a laskavosti. S tím dojdete nejdál i v krizových situacích. Nebojte se zeptat a samozřejmě také omluvit za případné, zpravidla nechtěné chyby.

Šťastnou cestu!