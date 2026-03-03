Koncert a tři záhady - recenze? To bych si netroufnul!

Dostat mne na koncert, nebo vůbec nějakou jinou performanci, to je v mém případě problém. Nic na tom nemění fakt, že jsem sám – řekněme bývalý – kulturní pracovník.

Roli v tom totiž hraje nejen moje původní profese filmového režiséra, ale i určitá erudovanost a také má introvertní povaha. S přibývajícím věkem o to silněji.

Nicméně mne čas od času okolnosti vyzvou obléci se do gala a vyrazit takzvaně do velkého světa. (Kravatu ani motýlka nenosím, do obleku se už nevejdu a proto to řešívám všelijak.)

Pozvánka na včerejší koncert Českého spolku pro komorní hudbu a Martinů Voices byla takovýmto vzácným momentem.

Že bude na programu něco z díla Bohuslava Martinů je nasnadě. Nepatří pochopitelně k autorům s jednoduchou klasickou hudební kresbou. Později když jsem trochu na listoval jeho životopisem, ani mne nepřekvapilo, že byl blízký třeba Arthuru Honegerovi.

Záhadou číslo jedna ovšem pro mne bylo, co s ním má společného autor první kantáty, skladatel Jiří Gemrot.

Dovolte mi proto ocitovat z informace na webových stránkách.

Leitmotivem programu je inspirace českými tradicemi, především pak těmi z Vysočiny. Mikeš z hor patří ke skupině kantát, v nichž svůj region oslavuje Martinů. Gemrot na tyto ideje navazuje a oživuje verše o zvycích vysočinských sklářů.“ Zdroj: ČSKH – Martinů Voices | Rudolfinum

Aniž bych se touto informací nechal nějak výrazně ovlivnit, zasedl jsem a zaposlouchal se do první části programu: kantáty skladatele Jiřího Gemrota.

Nejsem hudební kritik, ani nemám profesně hudební vzdělání. Vycházím především ze svých vysokoškolských znalostí i vědomostí nabitých postupem času. Ale hlavně: jako posluchač.

Gemrotova kantáta se pro mne vyznačovala skutečně modernismem. V duchu jsem to odkazoval někam k Debussymu, přiznám se že Honegger mě v tu chvíli nenapadl. Nebylo to podstatné.

Vcelku se jednalo o příjemné provedení, možná na můj osobní vkus v detailech příliš popisné – ale to byla ta pocta a navázání na kantátu Bohuslava Martinů a tak se inspirace přímo nabízela – jak jsem později pochopil. A z tohoto hlediska jde o dílo velmi zdařilé.

NA DRUHOU STRANU: Přiznám se, že v okamžiku, kdy hrozí, že bych mohl začít nějakým způsobem řekněme se ztrácet v předváděném, upínám se k nepatřičným detailům. Ať už jde o hudbu, divadlo nebo film či jiné performance. Ostatně profesi režiséra je toto dáno.

Takže, jakmile by mi bylo jasné oč se umělecky jedná, věnoval jsem se všemu kolem. Na příklad interpretům.

Na foto interprety nehledejte... během koncertu záznamy zakázány. A mobil jsem také vypnul!

Klavír a Bennewitzovo komorní kvarteto – pokud jsem dobře počítal - recitátor, baryton a menší smíšený sbor.

Recitátorovi bych neměl co vytknout. Jan Šťastný je skutečný profesionál.

Operní Barytonista Roman Hoza je zjevně v nejlepších letech své tvorby. Na druhou stranu, pravděpodobně byl trochu nachlazený nebo mu vzduch v sále způsoboval podráždění. Trojí dotknutí se nosu tak bylo malým, buďme tolerantní, prominutelným prohřeškem.

Smíšený sbor byl naprosto v pohodě. Jedině snad jistá sboristka vysoké štíhlé postavy by si mohla sedat a vstávat spolu s ostatními členy, ale solo. Bylo to trochu vizuální narušení vystoupení. Vzhledem k tomu, že to dělala opakovaně, nebyla to úplně náhoda.

Nejvíc práce měl samozřejmě celý večer dirigent a sbormistr Lukáš Vasilek. Poctivě vykresloval každý takt. A upřímě, bezpečně nás provedl celým večerem, oběma jeho částmi. Klobouk dolů tím pádem nájem před jeho uměleckým, ale i před jeho fyzickým výkonem.

Nevím zdali se jednalo o premiéru kantáty, ale autor Jiří Gemrot byl přítomen. Sklidil zasloužený potlesk.

Vrátím se ještě ke sboru. Byli jsme na koncert pozvání díky laskavosti jedné dám ze sboru, takto též sbormistryně jménem Nadia Ladkany.

Protože to je klientka mého přítele maséra a já ji osobně neznal tak jsem trochu vyzvídal, jak vypadá. Ironicky podotknu, že od téměř nevidomé osoby se toho mnoho nedozvíte. A tak jsem luštil druhou záhadu toho večera, která ze dvou fyzicky si podobných dam ve sboru je ta naše pravá. Jak jsem posléze vtipně podotkl, abych věděl komu fandit.

Pomohlo mi až o přestávce, kde jsem si našel tu naši na internetu. A od té doby jsem takzvaně fandil té správné.

Po přestávce napřed sbor přednesl několik madrigalů Bohuslava Martinů, a kapela. Což bylo velmi příjemné poslouchat a přiznám se, že to byl zážitek. Pro mne je přinejmenším osvěžující, hudebně i obsahově srozumitelný.

A pak následovala kantáta Bohuslava Martinů „Mikeš z hor“, jíž se skladatel Jiří Gemrot inspiroval.

První dojem byl, že Martinů na hudbě rozhodně nešetřil. Od prvních tónů celé kantáty, přes sbor i sólistku a sólistu, kteří nově přijali účast, takzvaně hudba hrála naplno.

Karolína Levková byla rozhodně tou pravou interpretkou, která silou svého projevu i neuvěřitelně náročných tónů, dokázala tuto mistrovsky zvládnout. Byla na můj vkus trochu smutná, ale u opery ani kantáty příliš netušíte o čem je zpěv, pokud investujete do programu.

Martin Šrejma, tenor, byl rovněž v plné síle. A příjemně mě překvapilo, že v hudebních pasážích občas decentně takzvaně šel v rytmu hudby. Bylo znát, že ho to dílo prostě baví. A to vždy potěší i diváka.

No, nejednalo se samozřejmě o hudbu, kterou si bude erudovaná hospodyňka na úrovni prozpěvovat při žehlení nebo vaření – Smetana ani Dvořák to nejsou. (I když v oněch dobách tu práci vykonávaly hlavně služky.)

Musím ale dodat, že ovace všem zúčastněným byli zasloužené.

Není to ovšem zdaleka všechno, oč se mohu ze svých dojmů z tohoto koncertu s vámi podělit.

Bylo svým způsobem zábavné, pozorovat obecenstvo. Koncertní publikom to je parta velice zvláštní – velmi často si snobsky zakládající na své přítomnosti na koncertě.

Tomu odpovídají oblečení všeho druhu, vystupování, komunikace je samozřejmě druhy občerstvení v koncertním bufetu.

Vedle klasických kravaťáků tady vidíte motýlkaře, někteří se nezapomenout ověnčit prstýnky například na ukazováčku, což nemá s manželským statusem nic společného. Dámské róby ovšem nejsou róby jako takové, ale velmi často mnoho let používané kostýmy večerního typu. O jemných decentních špercích nemluvě. Do high society a festivalových oblečení, česky řečeno outfitu, to mělo ještě daleko.

Nemalá část publika byli senioři, takže při pohledu z naší 18. řady to byla přehlídka šedavých hlav, než váš zrak doputoval na jeviště.

A v průběhu večera jsem řešil ještě jednu záhadu. Jak se říká do třetice.

Seděli jsme v poslední, 18. řadě na místech 2 a 3. Jednička ale byla obsazená, navíc měla zespoda na sobě jakousi cedulku. Sedadlo okupoval muž mohutné postavy, středně mladšího věku. Byl mlčenlivý, občas na nás lehce shlížel – teprve v druhé půli nás vzal na milost a rozhovořil se. Mám dojem že to bylo také trochu tím, že první čas večera neladil jeho sluchu. Obrátil se na mne s dotazem zda Martinů bude podobná hudba. No, nepotěšil jsem ho bylo to dáno, ale nechal se slyšet že je tady proto, že je rodem ze stejného kraje.

Dál jsme pak prohodili jen přátelských pár společenských slov.

Teprve při odchodu se mi podařilo cedulku na sedačce vyfotit, poté co on muž již odešel.

Lepší foto se mi nepodařilo – asi mi do ruky šťouchal přímo sám nositel.

Díky té cedulce mi pak vrtalo hlavou, kdo byl onen neznámý. Zdali to byl čistě náhodný rodák a nebo např. pra pra pra potomek skladatele Antonína Dvořáka, tzv. Dvořák IV. (A. D. III. již nežije).

Nevím.

Nechať je tato záhada nevyřešenou – i to takovým událostem jako je koncert klasické hudby někdy patří.

A ještě jednou děkuji všem zúčastněným a znovu zdůrazňuji: jde čistě a jen o mé divácké dojmy a postřehy. Nic víc.

Z výzdoby Dvořákovy síně – „tapiserie“.

Autor: Martin Faltýn | úterý 3.3.2026 14:18 | karma článku: 0 | přečteno: 34x

Martin Faltýn

  • Počet článků 1402
  • Celková karma 12,18
  • Průměrná čtenost 1111x
Kráčím životem i médii, pokud je považujete za život. Jsem absolvent umělecké školy. Překročením 60 let jsem se přiblížil absolutoriu školy života. A jak se za mých časů říkalo: "Neraď, nebyl jsi v Rusku a není Ti šedesát" - tak, v Rusku jsem byl a šedesát mi už taky bylo!

Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.

P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.

