Kdo se za čím ohlíží v r. 2025

Někdo má rád holky, někdo vdolky, jeden putyku, jiný politiku... Já, krom pohledů na média, nejraději cestuji. A tak jsem udělal video blog.

V roce 2025 jsem podnikl několik cest soukromých po Evropě, ale také dvě cesty do tří zemí Afriky a Asie, s přítelem.

Skoro o všech se můžete dočíst na mých zdejších blozích. Upřímně: s odstupem času zjišťuji, že jedině díky nim si dokážu vzpomenout na to či ono a nepřijdu o žádné zásadní zážiky.

I když, pochopitelně, nepublikuji zde všechy mé zážiky a někdy mi to dá docela fušku psát tak, abych se soukromým věcem vyhnul.

Celé první loňské pololetí jsem pilně týden co týden vytvářel jeden až dva vlogy, neboli videoblogy. Založil jsem si kvůli tomu YouTube kanál. Na jednu stranu jsem se pustil do osobních rozvah. Na druhou stranu jsem se neobratně pustil do jakýchsi audioknih tempem, jedna povídka týdně.

Sebekriticky řečeno: při mé výslovnosti a sebekontrole...

Ale překvapila mne jedna maminka, která mi napsala, že mé čtení pouští svým dvěma dětem před spaním.

Koho by to nepotěšilo!

Následné cestování a rodinné povinosti doprovázet poloslepého přítele za jeho prací mne trochu zbrzdily v natáčení videí.

Ale protože mám jisté motivační prvky, jako využít peníze, když už jsem video fotoaparát a ten editační program zakoupil. A tak dále. Nebudu se raději rozepisovat kolik hloupostí jsem navyváděl... Lepší je se ohlížet dopředu, než dozadu.

A tak jsem pár těsně po vánočních svátcích „uklidil“, abych mohl znovu aktivovat svoje „studio“ a vyrobit prozatím aspoň jedno video. Využil jsem, že je závěr roku a udělal jsem si malý cestovatelský přehled.

Následně jsem to po chvilkách 4 dny dával dohromady. Jak úprava textu (zkrátil jsem asi o 6-7minut), tak výběr obrazového materiálu (asi 2 minuty soukromých videí jsem přidal). Pak už to celé několikrát projít... doladit zvuk, vybrat hudbu, přidat titulky a přechody mezi obrázky. A nakonec to celé renderovat a výsledek nahrát na YouTube.

Máte-li čas a chuť na 12 minutové video povídání o mém cestování v roce 2025, zde se můžete podívat:

Autor: Martin Faltýn | pátek 2.1.2026 15:22

Martin Faltýn

  • Počet článků 1394
  • Celková karma 12,72
  • Průměrná čtenost 1115x
Kráčím životem i médii, pokud je považujete za život. Jsem absolvent umělecké školy. Překročením 60 let jsem se přiblížil absolutoriu školy života. A jak se za mých časů říkalo: "Neraď, nebyl jsi v Rusku a není Ti šedesát" - tak, v Rusku jsem byl a šedesát mi už taky bylo!

Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.

P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.

