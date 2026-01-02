Kdo se za čím ohlíží v r. 2025
V roce 2025 jsem podnikl několik cest soukromých po Evropě, ale také dvě cesty do tří zemí Afriky a Asie, s přítelem.
Skoro o všech se můžete dočíst na mých zdejších blozích. Upřímně: s odstupem času zjišťuji, že jedině díky nim si dokážu vzpomenout na to či ono a nepřijdu o žádné zásadní zážiky.
I když, pochopitelně, nepublikuji zde všechy mé zážiky a někdy mi to dá docela fušku psát tak, abych se soukromým věcem vyhnul.
Celé první loňské pololetí jsem pilně týden co týden vytvářel jeden až dva vlogy, neboli videoblogy. Založil jsem si kvůli tomu YouTube kanál. Na jednu stranu jsem se pustil do osobních rozvah. Na druhou stranu jsem se neobratně pustil do jakýchsi audioknih tempem, jedna povídka týdně.
Sebekriticky řečeno: při mé výslovnosti a sebekontrole...
Ale překvapila mne jedna maminka, která mi napsala, že mé čtení pouští svým dvěma dětem před spaním.
Koho by to nepotěšilo!
Následné cestování a rodinné povinosti doprovázet poloslepého přítele za jeho prací mne trochu zbrzdily v natáčení videí.
Ale protože mám jisté motivační prvky, jako využít peníze, když už jsem video fotoaparát a ten editační program zakoupil. A tak dále. Nebudu se raději rozepisovat kolik hloupostí jsem navyváděl... Lepší je se ohlížet dopředu, než dozadu.
A tak jsem pár těsně po vánočních svátcích „uklidil“, abych mohl znovu aktivovat svoje „studio“ a vyrobit prozatím aspoň jedno video. Využil jsem, že je závěr roku a udělal jsem si malý cestovatelský přehled.
Následně jsem to po chvilkách 4 dny dával dohromady. Jak úprava textu (zkrátil jsem asi o 6-7minut), tak výběr obrazového materiálu (asi 2 minuty soukromých videí jsem přidal). Pak už to celé několikrát projít... doladit zvuk, vybrat hudbu, přidat titulky a přechody mezi obrázky. A nakonec to celé renderovat a výsledek nahrát na YouTube.
Máte-li čas a chuť na 12 minutové video povídání o mém cestování v roce 2025, zde se můžete podívat:
Martin Faltýn
Povídání o (mém) Santovi
Řeknu rovnou, že pokud se týká ztvárňování Santa Clause, mohl bych si na tom docela vybudovat kariéru. Snad dokonce profesionálně!
Martin Faltýn
Měsíc v Malajsii a Thajsku - z jinde nakonec domů - 12
Všechny cesty vedou nakonec domů. Po téměř čtyřech týdnech se na to těšíte a zbývají vám už jen maličkosti. Jako třeba přikoupit - ?
Martin Faltýn
Měsíc v Malajsii a Thajsku - jinde a ještě jinam - 10
Náš desetidenní pobyt v Thajsku, regionu Krabi, se postupně rozdělil na tři části. První část pobytu a druhou část: výlety. Jenže jsme ty výlety nedokončili najednou.
Martin Faltýn
Měsíc v Malajsii a Thajsku - jinde a nakonec jinak - 11
Náš dovolenkový pobyt v thajském Krabi se - jakkoli je to klišé - chýlil ke konci. Jenže, nic není stálostejné - a počasí už vůbec ne!
Martin Faltýn
Měsíc v Malajsii a Thajsku - jinde o jiném - 9
Nejen velkými výlety živ je člověk. Stačí i docela malý výlet po nejbližším okolí a objevujete neuvěřitelné.
|Další články autora
Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986
V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...
Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic
Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...
MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor
Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...
Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí
Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...
Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů
V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v...
Kde jsou odpadky? Pořádek po silvestru na populárním místě překvapil ochranáře
Svatý kopeček tyčící se nad Mikulovem vždy lákal k silvestrovským oslavám. V minulosti odtud...
Miliony z kraje zaplatily univerzitě desítky vědců z Číny, Indie i Itálie
Sedm postdoktorandů z významných evropských univerzit, 18 z jiných českých nebo slovenských...
Plzeňská Fakulta designu a umění ZČU otevírá jarní umělecké kurzy pro veřejnost
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni (FDU) otevírá osm jarních...
Cena za dopravní terminál v Jablonci roste, už překročila půl miliardy
Cena moderního dopravního terminálu, jehož stavbu plánuje Jablonec nad Nisou minimálně od roku...
Prodej chaty, 36 m2, Hlučín
Hlučín, okres Opava
2 200 000 Kč
- Počet článků 1394
- Celková karma 12,72
- Průměrná čtenost 1115x
Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.
P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.
Seznam rubrik
- Když doma vaří muž
- Tokyo
- Kočičiny
- Osobní
- Zařazené
- Stojí za to
- Zoon Politikon
- Nezařazené
- Cestovatelské nálady
- Drobné postřehy,ne celý článek