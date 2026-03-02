Jste mediálně zmateni? Já ne
Inu ano, zpravodajství a všechny další mediální žánry, žíjí z událostí.
A vybírají si.
Ne, u českých médií můžeme zapomenout na takové novinářské profesionální atributy jako
- nestrannost
- vyváženost
- objektivita
- hodnověrnost
- ověřitelnost zpráv ze dvou nezávislých zdrojů...
Česká média se pasovala do rolí manipulátorů, nálepkářů, posluhovačů jedné strany politického spektra. A samozřejmě, v roli „sedmé velmoci“. Proč sedmé? Zeptejte se AI – ta vám to tentokrát vysvětlí spolehlivě.
„Mámo, píšou to v novinách, tak to musí být pravda.“
Krásně si z toho dělá legraci např. spisovatel Evžen Boček, v několika dílech své Aristokratky. Bez skrupulí tady za nejčtenější – a jako nejhodnověrnější – denní tisk jmenuje bulvární deník Blesk.
Aniž bych politicky obhajoval ten či onen politický směr, lze až směšně průhledné vidět, komu současná média straní. Jsou ukázkovou školou manipulace... a kdyby bylo možno zajít do archivů historie, asi bychom s údivem zjistili, že to není „nic nového pod sluncem“.
Obsahová stránka médií se řídí zpravidla několika pravidly:
- aktuálnost události
- důležitost v regionálním měřítku
- důležitost v celosvětovém měřítku
- „vhodnost“ události s ohledem na regionální situaci
To posledně jmenované pravidlo je samozřejmě silná manipulace. Politická, ekonomická, kulturní, ideologická... prosto je tady neomezený, hlavně když to bude názorově vyhovovat zájmové garnituře.
Všimněte si, že už nepíši o události, ale o názoru. Ano, události, informace se zpracovávají do zpráv, komentářů, a teprve potom se předkládají veřejnosti.
V závislosti na majitelích médií, šéfredaktorech, přítelích po boku, poradcích a jiných názorových lobbistech.
Běda tomu, kdo podlehne dojmu o neomylnosti, bezbřehé pravdomluvnosti a hodnověrnosti toho, co mu média předkládají.
Výběr zpráv a mediálních „výstupů“ se provádí s ohedem na všechny tyto zájmy:
- výběr
- řazení
- zpracování
- názorový posun
Nemyslím si, že je potřeba to podrobněji analyzovat. Komu je dáno a kdo chce (což nebývá totéž) si dokáže nejen odfiltrovat, co je ještě hodnověrná zpráva a co už je manipulace, názorový komentář atd., ale dokáže si i sám najít jiné zdroje.
Čemuž se více či méně úspěšně brání provozovatelé internetu (posluhující zájmovým systémům) svými cookies a jinými špiony. Dále svými regulacemi... „nevhodnými výrazy“ a jinými formami eliminace neboli blokacemi... až po úplné zrušení vašeho účtu.
No, a když byste „zlobili“ tak vám stát prostě omezí užívání některých platforem, webových stránek (vyhledávači počínaje), diskusních a komunikačních chatů, atd.
- jako se tomu děje v Rusku a v Číně nebo Severní Koreji
A nebuďme naivní. Také jsme zažili nedávné čistky pro-ruských a tzv. dezinformačnch webů v zájmu dvojího metru, zametání skandálů pod koberec apod.
A když budete zlobit úplně: stát vám prostě vypne internet! (Aktuálně Irán je toho klasickým příkladem.)
A nahradit komunikaci pak budete muset spojkami jak v dobách Rychlých šípů, samizdaty jak za našeho minulého totalitního režimu... a co já vím čím vším ještě.
Mějte proto na paměti, kdo a jak a v čím zájmu vytváří mediální zpravodajství, diskusní platformy a sociální weby.
A nenechte se tím zaskočit ani překvapit a řádně si na to posviťte!
P.S.: Chcete příklad manipulace? Kolik dní od konfliktu v Iránu jsme již neslyšeli nic o Ukrajině? – Stačí vám to, jako důkaz?
Martin Faltýn
S dovolením, dovolená
S každou dovolenou přicházejí nové zážitky a málokdo se ohlíží zpět. A pak vás potěší i překvapí, když najednou objevíte starší fotografie, jak jinak - z dovolené.
Martin Faltýn
Boj o sociální sítě: boj o děti, a nebo o co?
Toto téma se táhne internetem od samého jeho vzniku. Děti a internet. Omezování násilí, omezování komunikace... jiný to bere jako útok na svobodu slova i osobnosti. Kde je tedy pravda?
Martin Faltýn
Nový článek
Nový článek řetězu, článek galvanický, článek tasemnice, nový článek v novinách nebo časopise... a koneckonců nový článek mezi blogy - to vše a možná ještě jiné souvisí s článkem nebo články, jak je ctěná libost.
Martin Faltýn
Zase jednou trocha pohledu jinam
Někdy se člověk nestačí divit, co vše se na internetu najde. A tak odvážně zamiřte se mnou do neprobádaných končin uživatelských videí.
Martin Faltýn
Cestujte, ale s rozvahou
Záchrana nejednoho českého občana z vězení, dokonce po obvinění z převozu nelegálních látek, to všechno jsou velmi často důsledky často nerozvážného cestování.
