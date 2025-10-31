Jo, já se přiznávám - AI není moc pro mne
Ne, vážně, chápu, že AI je do jisté míry, pokud hledáte informace, velkým pomocníkem. Připouštím, že sám při vyhledávání nějakého hesla, informace nebo pojmu se rád začtu do AI přehledu, poskytnutého ve vyhledávači.
Dokonce jsem si přečetl i sám o sobě. Docela mne to pobavilo „jak mne vidí jiní“ – v daném případě při psaní blogů.
Témata a styl
- Styl: osobní, úvahy nad běžným životem, technologie, změny, zkušenosti – dokáže být lehký i zamyšlený. Např. ve článku „Nastává čas na další změny“ zmiňuje, že se rozhodl přejít z PC na iMac a reflektuje své zkušenosti s technologiemi. Médium
- Témata: zahraniční cesty (viz blog o cestě do Tokia) Právě dnes+1; osobní vzdělávání (angličtina) Médium; běžné životní maličkosti jako ponožky, cestování, technologie.
- Blogy tedy nejsou primárně filmová tvorba nebo herectví, ale spíše his–story jedince, který má filmový a mediální background a používá blog jako další médium pro sdílení zkušeností.
Proč to může být zajímavé
- Pokud vás zajímá životní perspektiva osoby, která má zkušenosti s filmem, reklamou, médii a ráda se vyjadřuje k běžným věcem – je to dobrý zdroj.
- Blog nabízí autentický vhled, protože často reflektuje běžné události a proměny: např. změnu pracovního prostředí, jazyky, technologie.
- Může být inspirací, pokud uvažujete o psaní vlastního blogu nebo o využití osobních zkušeností v digitálním vyjádření.
/Zdroj: ChatGP/
Pravdou je, že se samotnými počítači koketuji už od roku 1992 nebo 3 – to už fakt nevím. První PC byla 386. Spolu se software a jehličkovou tiskárnou mne stála rovných 50.000 Kčs – tehdy ještě. V průběhu let došlo na upgrady. Rychle také přibýval další hardware, jako modem na vytáčení připojení k internetu nebo zvuková karta Sound Blaster. O software nemluvě (v začátcích jsem třeba „html“ zdrojově psal část zájmových webových stránek).
A od té doby PC dalo zabrat mé „I“ nejednou. A kamarádili jsme se až do konce loňského roku. Upřímně, bylo to něco jako „manželství“.
Od prosince loňského roku jsem přešel na iMac. Jedním z důvodů bylo, že moje aktuální PC 2,7Ghz nesplňuje základní deskou předpoklady pro aktualizaci na Windows11. A investice do nového PC a iMacu v mém případě a s mými „nároky“ byla téměř identická. Jen se mi iMac, rozloženo v čase, zdál poněkud stabilnější. Tak jsem do toho šel!
Rovnou se mi při tom přechodu „nabídlo“ několik AI aplikací a já nevím, co AI ještě všechno.
Všechno jsem to ignoroval.
Nepíšu nějaké hromadné texty ani články. Nestuduji a nemám potřebu psát úkoly či diplomku. Zrovna tak nemám v plánu nějaký scénář nebo knihu – i když mám, ale pro AI to zkrátka není.
Nemám potřebu zabřednout do klišé, do citátů – chci mít tzv. „čistou hlavu“ a být svobodně nezávislý.
A stále platí: důveřuj, ale prověřuj.
Pro Vaše pobavení nebo ze zájmu o AI:
1. Asi vás nemusím dlouho přesvědčovat, že s použitím AI lze dnes už vytvořit v digitálním světě prakticky cokoli. Před časem jsem tak prostřednictvím známého a pak jedné aplikace zadal následující:
a) vytvořit mi mého Avatara
b) Facebook mi nabídl aplikaci „Jak by vypadal můj syn?“ – no vzhledem k tomu, jakou si tehdy vybral fotografii...
Ale za tu legraci to stálo.
2. Zadal jsem téma tohoto blogu samotné AI. A tady je výsledek, který, myslím, netřeba více komentovat. Budiž poučením pro nás pro všechny, kdo s AI pricházímne do styku nebo s ní dokonce (spolu)pracujeme.
Teze k tématu „AI není moc pro mne“
- AI postrádá lidský dotek.
Umělá inteligence neumí projevit empatii, intuici ani osobní zkušenost, což jsou často klíčové prvky v komunikaci i v rozhodování.
- Ztrácím pocit kontroly.
Když nechávám práci na algoritmech, mám pocit, že nerozhoduji já, ale systém, který plně nechápu.
- Preferuji osobní přístup a autenticitu.
Umělá inteligence působí neosobně a genericky, zatímco lidská komunikace je spontánní a živá.
- Technologie mě spíš stresují než inspirují.
Neustálý vývoj nástrojů a nutnost se přizpůsobovat novým trendům může být vyčerpávající.
- AI nenahradí tvořivost z vlastního nitra.
Kreativita založená na osobních zážitcích a emocích je něco, co žádný algoritmus nedokáže plně napodobit.
- Mám obavy o soukromí a zneužití dat.
Používání AI znamená často sdílení osobních informací, u kterých nemám jistotu, jak budou použity.
- AI mění způsob práce, který mi dřív vyhovoval.
Automatizace a nové systémy často vedou k tomu, že tradiční způsoby práce mizí, a ne každému to vyhovuje.
- Nechci být závislý na technologiích.
Mám radši, když mohu úkoly dělat sám — bez pomoci umělé inteligence či automatizovaných nástrojů.
- AI někdy dělá chyby, kterých si lidé hned nevšimnou.
Protože nerozumí kontextu, může vytvářet zdánlivě přesné, ale ve skutečnosti zavádějící odpovědi.
- Věřím víc lidskému úsudku než algoritmu.
V konečném důsledku je pro mě důležitější osobní zkušenost a intuice než statistický výpočet.
/Zdroj: ChatGP/
Martin Faltýn
Zážitek z Thajska - splněný slib i šok
Měsíc jsem teď trochu pobýval v Malajsii a Thajsku. Taková jako „pracovní dovolená“. Byl jsem zde před rokem a půl, a kdo by řekl, že mne Osud postrčí, abych splnil slib, který jsem dal.
Martin Faltýn
Blog z mezičasu zatmění Měsíce v Tunisu
Já nevím, jak cestujete právě vy - nebo zrovna vy - ale všimli jste si, že v každé takové destinaci je obloha jiná? A, většinou, jiní jsme i my.
Martin Faltýn
Snad si nemyslíte, že jsem „tydýt“
Mám na mysli můj „vztah“ k politice a názory na ni. Vy, kdo čtete moje blogy, víte, že se raději věnuji věcem „čapkovsky“ obyčejným.
Martin Faltýn
To je typicky boomerský
Tak přesně toto spontánně vyhrklo z jednoho mládence, který byl u nás na návštěvě se svojí matkou, naší známou. A já si potom zpětně uvědomil, nejenom že jsem „Boomer“ i já sám, ale i řadu jiných věcí.
Martin Faltýn
Tak jaké jste měli léto?
Kdysi jedna TV stanice měla marketingovou kampaň „Vysmáté léto“. Bohužel se na obrazovkách dlouho neohřála. Psal se srpen 2002.
Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.
P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.
