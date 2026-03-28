Jiný ostudný zážitek
Asijská kuchyně je u nás doma v oblibě. A jistě to není jen tím, že přítel je z Malajsie. To je totiž kuchyně zase trochu jiná a také dobrá.
Nicméně, vydáme se tedy do nějakého obchodního centra. Tentokrát jsme šli na polévku „Pho“. Dostal jsem na to peníze, po 200 Kč a 100 Kč bankovce. Zaplatil jsem dvoustovkou a přidal pár drobných z malé peněženky. Hotovou polévku jsem donesl ke stolu.
A začal jsem řešit, co budu jíst já, protože jsem zrovna na „moře z nudlí“ neměl chuť. Vybral jsem si nějaký fastfood a vrátil se s tím, že budu jíst.
Protože jsem si svoje jídlo platil kartou, vyndal jsem z kapsy zbylou stokorunu s tím, že ji příteli vrátím.
V tu chvíli padl můj zrak na bankovu.
Měla lehce utržený roh!
V tu chvíli jako by mne něco praštilo do hlavy: a vyrazil jsem směrem k mladinké prodavačce čínského fastfoodu.
„Vy jste mi vrátila natrženou stokorunu,“ začal jsem.
Inu, své chování bych v tu chvíli nazval spíše asertivním než čímkoli jiným a to jsem ještě slušný. Prostě, přeloženo slovo „asertivní“ do češtiny: skoro hulvát, jen mluvící spisovně.
Slečna na mne zírala nechápavě... Opakoval jsem svoji stížnost.
Pak sáhnula do kasy: „Ale vy jste mi platil dvoustovkou.“
Jestliže jsem měl doteď zatměno před očima, mé vědomí se rozbřesklo Velkým třeskem. Chytil jsem se za hlavu!
„Ježíšmarjámocseomlouvázatomůže přítelkterýmitustokorunudalonjenevidomýtaksitohonevšimlmocstrašněseomlovámnezlobteseprosímvás.“
Asi takhle jsem to v tu chvíli ze sebe vychrlil.
Slečna kývla se slovy, že se nic neděje a já odtáhnul jak spráskaný pes!
Těch cca 10 metrů ke stolu zpět jsem si vynadal přinejmenším do idiotů, senilních seniorů, pitomců, volů, debilů... znáte to.
Pro dívčinu to bylo tím pádem vyřízené – ne tak pro mne.
Stále jsem měl pocit, že se musím ještě nějak lépe omluvit. Co jsem měl k onomu obědu se mne fakt neptejte – nevím to. Zato mi šrotovalo v hlavě, co a jak... až jsem to vymyslel: koupím nějakou sladkou maličkost! (Tedy nic trvanlivého, což už by třeba mohlo vzbuzovat dojem nějakého závazku.) Naopadly mne třeba čokoládové nugáty, které prodávají v koisku dole pod jezdícími schody o patro níž...
Nuže, nugáty jsem nekoupil, protože kiosk – zmizel. Asi jej přestěhovali o kus dál, neřešil jsem to. Zrak mi padl do vchodu nejmenované drogerie, kde buhvíproč vystavovali čokoládové velikonoční zajíčky ze zvonečkem – pro změnu nejmenované značky.
„Já se vám ještě jednou moc omlouvám a tady máte ode mne malou pozornost,“ položil jsem s těmito slovy na pokladní pult zajíčka ve zlatém staniolu a se zvonečkem.
Prodavačka se pár vteřin zatvářila překvapeně, jako by viděla takového zajíčka prvně v životě. Pak popadla dech radostí a poděkovala.
Já jsem se ještě jednou s omluvou vypoklonkoval... vyhnul jsem se dalšímu očnímu kontaktu a vrátil se k příteli. Ten zrovna dojídal a k mé radosti jsme o pár minut později z jídelní zóny odešli.
Co vám budu dál povídat?
Jsem rád, že do tohoto obchodního centra chodíváme jen málo a až sem příště přijdeme a bude opět na talíři polévka „pho“, budu se snažit být při věci, bez trapasů a hlavně asertivního jednání, ať se děje, co se děje.
Martin Faltýn
Ostudný zážitek
Začnu rovnou: den plný zážitkové ostudy! Osud mne totiž zavál na nově otevřenou stanici metra Českomoravská.
Martin Faltýn
Máte rádi historky z filmařského života?
Když už probělhli ti Češti lvi a Oskaři, tak zase jednou sáhnu do svých socialistických pamětí, aneb Jak filmaři z Barrandova byli na podnikové brigádě.
Martin Faltýn
Co stojí za koncem Václava Moravce v ČT?
Nabídnu vám ještě jeden, vlastní a nezávislý pohled. A možná budu daleko blíže pravdě, než všichni ti politikáři.
Martin Faltýn
Koncert a tři záhady - recenze? To bych si netroufnul!
Dostat mne na koncert, nebo vůbec nějakou jinou performanci, to je v mém případě problém. Nic na tom nemění fakt, že jsem sám – řekněme bývalý – kulturní pracovník.
Martin Faltýn
Jste mediálně zmateni? Já ne
Pokud jste „fanoušci“ zpravodajství, a tím nemyslím sportovního, tuším, že se do vašich myslí pomalu a jistě vkrádá zmatek a nejistota.
|Další články autora
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa
Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...
Co víte o krasobruslení?
Praha se až do 29. března proměnila v hlavní město krasobruslení. Do metropole dorazily světové...
MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi
Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...
Studie zmapovala infrastrukturu CHKO Soutok, čeká se růst návštěvnosti
Chráněná krajinná oblast (CHKO) Soutok musí v budoucnu počítat s rostoucí návštěvností a být na ni...
Vybijte si stres mečem, boj je součást lidské přirozenosti, říká historický šermíř
Historický šerm vrací člověka k jeho podstatě, je přesvědčen Zdeněk Brýdl, který se této sportovní...
Společnost Haier oslavuje špičkovou kvalitu v Paříži s novou nabídkou produktů pro chytré domácnosti
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
