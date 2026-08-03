Jak asi nemá vypadat propagace Prague Pride
Tak také nastává letošní Prague Pride.. a po něm konec léta, konec koupání a příchod podzimu. Abych parafrázoval text z perexu, který mi navrhla AI.
Jinak píši poctivě a AI k vlastní tvorbě nepoužívám. Ale chtěl jsem se ujistit, že si větu „Už nám to nastává“, pamatuji dobře, odkud že to je. Pamatuji.
ČT24 si pochopitelně pospíšila a předložila v rámci ranního vysílání příspěvek ohledně Prague Pride. Vedle rozhovoru s vedoucí programu festivalu Prague Pride také na dálku přizvala specialistku na problematiku mladých lidí i celých rodin, z jejich středu se náhle zrodil homosexuál a nikdo v tom nemá jasno.
No, že bych se od paní vedoucí programu festivalu mnoho dozvěděl o tom, co všehno se tento týden bude dít, se říci nedá.
Přitom na webu Prague Pride – když najdete! – „Program“, je toho docela hodně. Ne, vyjmenovávat to nebudu, nenít o mým záměrem. Ale celkově kromě programů pro setkávání, jde hodně o výstavy „vhodných“ umělkyň a umělců. A ironicky si dovolím poznámku, že trasa letošního pochodu bude pěkně komplikovaná a zkomplikovaná hlavně díky opravám tramvajového svršku. Skoro se člověk diví, že se ještě našla cesta kudy z Václaváku na Štvanici. O tom, jaké to způsobí pozdvižení v dopravě, nemluvě.
No, tak to je jeden z neznámých detailů, které nám rozhovor na ČT24 nepřinesl. O programu pak informoval jakýsi českotelevizní vágní titulek, s obecným výčtem „co se asi bude dít“ – to já vám tady toho říkám mnohem víc.
A mimochodem, ČT24 ani nebyla schopna poskytnout odkaz na webové stránky Prague pride – Odkaz
Je hezké, co vše nám pověděla dotyčná specialistka „S barvou ven“ na téma přijetí vlastní identity. Co na tom, že dnes jsou mnohem přístupnější všechny informace, „mladí lidé získávají informace“ – opět tady chybí systematická výchova, právě v nižším věku. To se pak mudruje o náročném hledání sebe sama. Bez potřebného, opakuji systematického vzdělání je to pak jenom chaos. – Asi jako byste se pokusili létat letadlem na základě nějakých herních simulátorů a že v minulosti se tak i stalo, až herní vývojáři museli v návodnosti svých her ubrat. Tady by naopak bylo potřeba přidat.
Ne každý má takové štěstí, jako tento mládenec jménem Lucas, který vypráví o svém prvním zážitku.
Docela úsměvné pak byly otázky moderátorky typu „Jak se přístupy mění v dnešním kontextu?“
A je hezké, že s programovou ředitelkou probrala otázky bezpečnosti – jenže co chcete zabezpečovat, když máte průvod tisíce lidí otevřeným městem? Nebudu se pouštět do detailů, ale např. provokatérm v jejich aktivitách prostě nezabráníte. Takže přání je otcem myšlenky a nezbývá než držet palce, aby vše proběhlo normálně.
A kdo se trochu vyznáte v lidech, byla docela legrace pozorovat, jak paní programová vedoucí českotelevizní modetárorku doslova hltá očima.
Moderátorka označila Prague Pride jako „lidskoprávní festival“. V tomto kontextu se musím jen pobaveně usmát, když na mne YouTube včera vybafnul s několika Pride z různých končin a větře mi, že s nějakým aktivismem či lidskoprávnostmi neměly nic společného. Asi jsou jinde dál.
Přinejmenším nikol v lidskopprávnosti, nikoli v nějaké hrdosti, ale především v radosti ze života Tak si to užijte.
Martin Faltýn
Jsem výtvor umělé inteligence?
Technicky vzato v roce 1957 asi sotva. Ovšem psychicky... Jeden by nevěřil, za co všechno může vděčit zrození (a nejen od Pána Boha).
Martin Faltýn
Nevíte, co ve školách s mobily? Nejjednodušší řešení? Zakázat!
Aktuální kybernetický stav v Česku je jen zoufalým chaosem a aktuální pořad ČT24 o napáleném úředníkovi anebo vládní rozhodnutí o mobilech ve školách, jsou toho jen jasným důkazem.
Martin Faltýn
A přání je splněno
Inu, někdy si člověk přeje víc, než by chtěl a než by měl. Neboli, karma je zdarma. A pak se tím „někdo nahoře“ dobře baví.
Martin Faltýn
Chica Checa - zpátky v 90. letech?
60. ročník MFF Karlovy Vary. - Filmy „queer“ působí velmi často až dětskými bolestmi. Totiž: opakují se problémy, hraje se „na vážno“ a ve výsledku je to pořád jen to jedno téma. A dost nuda. Ani tomuto festivalu se nevyhnula.
Martin Faltýn
Světový den UFO nebo?
Každý den se něco slaví. A kýmsi ustanovený Den UFO je pak vítanou „událostí“ v začínající okurkové sezóně.
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