Hod za osm tisíc mi zkomplikoval práci
Nepříjemné situace vás potkají doma nebo v práci. I když se to v danou chvíli může zdát bezvýznamné a nijak obtěžující, nakonec ty situace získají navrch a vy reagujete – třeba tím, že něčím hodíte.
/Tato úvodní, v podstatě lyrická část byla vytvořena za spoluatorství mého kamaráda a tím mi vnukl nápad na tento blog./
Ano, byl to hod úžasným a původně luxusním a velmi drahým telefonem (odkaz je na dobovou recenzi) Sony CMD Z-1.
Já jsem jej měl ovšem až z druhé ruky. A za méně než polovinu. Přesto se mi líbil a kdyby jej doba nových mobilních frekvencí neodsoudila k zániku, pravděpodobně bych jej používal dodnes.
Měl pro mne jednu úžasnou vlastnost. Vlastně dvě.
Tou druhou vlastností bylo nahrávání hovoru. Myslím, že nešlo nahrávat hovory, ale jako poznámkový blok to ve své době bylo skvělé.
První vlastnost?
Výklopná „packa“ mikrofonu! Vyklopením jste hovor přijali, zaklopením ukončili. Dokonale jednoduché. K ovládání jednou rukou navíc přispělo i boční kolečko, které mělo stiskem pro ukončení hovoru obdobnou funkci.
Ten mobil mne provázel celou jednu část mé pracovní kariéry. Pamětníci kabelových televizí si možná ještě vzpomenou na česky vysílaný filmový kanál Hallmark. Vysílal se v polovině 90. let a z jedné třetiny jsem jej vysílal já.
Technicky vzato se vysílalo z videokazet Betamax. Každá kazeta měla nalepený štítek s čárovým kódem, označujícím daný film. Naše pracovní doba začínala nakrmením přihrádek velké police pro kazety. Hlavice s infra světlem si nejprve pozičně načetla všechny kazety. Pak jí příslušný software dával příkaz, jaký film se bude vysílat. Hlavice najela na pozici, vysunula chapadla, sevřela okraj kazety a přesunula se k jednomu z profi Betamax videopřístrojů. Kazeta se zasunula, film se „zaparkoval“ podle čárového kódu na pásce a v určený okamžik software řídícího počítače zapnul přehrávání a přepnul daný přístroj do živého vysílání. (Zpětným způsobem se přehraná kazeta vracela do police... atd.)
Programově vzato jsem jako vystudovaný profesionál ocenil vysokou kvalitu promítaných filmů. (Měly i výborný český dabing, ale to je jiná záležitost.) Všechny filmy Hallmark produkce byly dokonale řemeslně provedené, žádná část výroby nebyla podceňována a některé ze snímků mohly směle konkurovat i hollwoodským filmům pro kina. Z hvězd tady v rámci začátků nebo konce kariéry vystupovali herci jako Peter Falk (poručík Columbo), Timothy Dalton (pozdější James Bond), Sarah Jessica Parker (ze seriálu Sex ve městě), Telly Savalas (neboli Kojak) - kdo si to má všechno pamatovat.
Asi nejhvězdnější obsazení měla Alenka v říši divů, televizní film z roku 1999. Posuďte sami:
- Whoopi Goldberg – kočka Šklíba
- Martin Short – Kloboučník
- Ben Kingsley – Housenka
- Miranda Richardson – Srdcová královna
- Christopher Lloyd – Bílý rytíř
- Gene Wilder – Želva Paželva
Ještě dodám, že některé z těch filmů pak odkoupila Česká televize. Např. Gulliverovy cesty, Merlin, z historických Caesar nebo Ježíš. Ale také seriály.
A teď k tomu pracovně nejdůležitějšímu. Vysílání probíhalo non stop. Cožpak, přes den to šlo, ale ty noční..! Byli jsme na to celé tři technici a noční jsme nesnášeli. Aby ne, v noci se má spát.
Nebudu zabíhat do detailů, jak to řešili kolegové. Já jsem si do práce nesl vždy deku (natáhl jsem se pod vysílacím pultem) a hlavně onen mobil Sony CMD-Z1. Byl totiž spolehlivý a charakteristika jeho buzení byla dokonalá.
Až jednou...
Odcházel jsem do práce. Mobil jsem dával do tašky přes rameno. Tedy, pokusil jsem se jej dát. Vypadl ven. I sebral jsem jej a dal do tašky. Nevím, jak to bylo možné, ale opět z ní vypadl. Opakoval jsem to do třetice, ale někde něco bylo špatně a mobil se znovu ocitl na koberci.
No, mne většinou (po letech u filmu) jen tak něco nerozhodí. Ale tohle bylo už na mne moc. „Jdi do tašky nebo s tebou praštím!“
Nešel.
Vzal jsem mobil a prásknul s ním dvoumetrovým hodem ke dveřím.
Mobil se rozlítnul a ve mně zatrnulo: „Čím se budu budit?“
Značka mobilu se osvědčila. Rozbil se jenom plast a mobil... plně fungoval dál. Nevím, jak by to dopadlo s těmi dnešními mobily. Protože rána to byla pořádná. Jak to vím? Tím hodem jsem totiž promáčknul plech na bezpečnostní závoře na dveřích. Posuďte sami.
Ne, v tom bytě už dávno nebydlím, tak to foto mohu s klidem zveřejnit.
Jak to bylo dál?
Směnu jsem dokončil bez problémů. Mobil zvonil jak měl i přes to, že měl gumou obtočený zadní kryt. - Nic víc se totiž nerozbilo!
A dohra?
Bohužel, jsem perfekcionalista. Rozbitý zadní kryt mi nesmírně vadil. A dlouho jsem neváhal a navštívil tehdejší firemní prodejnu s opravnou. Kryt v zásobě neměli, ale technik zalistoval v katalogu a nabídl se, že mi kryt objednají přímo z Francie, kde se mobil vyráběl.
Díval se na mne trochu jako na blázna, když jsem se ani neptal na cenu a řekl jsem: „Beru.“
Objednáno, doručeno, opraveno, zaplaceno.
A vy už víte, kolik že to celé stálo.
Ano, to byl ten hod za osm tisíc!
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P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.
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