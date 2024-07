Hledači štěstí

Také hledáte štěstí? Zdraví? Slávu? Moc? Peníze? A jak? - Někdy si najdete odpověď sami, jindy potřebujete pomocníky. A hlavně potřebujete: jedno poznání.

Člověk je nátury podivné. Pořád něco chce. Nikdy není spokojen. S ničím. Ani sám se sebou.

Mezi nejrůznějšími nespokojenci pak obzvláště vyniká kategorie hledačů štěstí. Říkám jim tak. Svým způsobem už je poznám. A je zajímavé, že jsou to prakticky vždy stejné typy. Mohu posuzovat a porovnávat.

Jak a proč?

Přítel je masér. A občas, jednak aby možná rozšířil okruh klientů, jednak aby přišel na jiné myšlenky, aby navázal kontakty a prostě pro zpestření: účastní se tzv. ezoterických či mysl ozdravujících festivalů. Někdy v Praze, někdy mimo ni – naposledy třeba v Plzni.

A vždycky jde o nabídku cest poznání možností života.

Velmi často zprostředkovaně – pomocí nepřeberné řady přednášek, pomocí různých analytických „rekvizit“ (jako třeba vykládací karty nebo „odborná elektronika), mám-li to nějak střízlivě nazvat.

Pominu všechny ty zpostředkovatele zdraví a štěstí, ony „prodavače humoru“ – o ně nejde a o nich to není. Jsou mezi nimi tací, kteří se snaží upřímně ukazovat cestu nebo k tomu používají prostředky, aby vám „hledačům“ otevřeli oči.

Už jen názvy některých avizovaných přednášek (ano, hojně se zde lektoruje) hovoří samy za sebe. A tady máte mnou záměrně modifikovaná některá témata:

Duchovní léčení a aktivace jeho sil

Energetické čištění a harmonizace čaker

Cesta ke štěstí

Sebeláska

Jak prodloužit mládí i zdraví

Změňte svůj život

Někdy jsou k tomu použity zástupné prostředky:

Šamanský buben - váš pomocník v životě

Spontánní tanec – meditace pohybem

Aromaterapie

Potenciál numerologie

Automatická kresba

Joga smíchu a terapeutický dech srdce

Ti všichni vám nabízejí nekonečné možnosti, poznání, harmonizaci... neboli se vám snaží ukázat, jak změnit svůj život.

Ne, nejde mi tady o to propagovat ezoteriku, apod. Mám k tomu všemu spíše praktický přístup. A znovu zdůrazňuji: jde o způsoby jak vám ukázat cesty. Takže jsem k tomu všemu mírně skeptický. A realistický.

A co samotní hledači?

Jak říkám, poznám už je na první pohled. Většinou jsou to podobné typy. Až mi někdy splývají před očima. A naivně se někdy ptám, zda nebyli na podobné akci už třeba v Praze nebo jinde... Nebyli. Ale jsou jakoby klonovanou kopií sebe sama, jen v jiném čase a prostoru.

K těm dotazům mívám dostatek příležitosti, protože příteli dělám administrativního asistenta. Ten zde dělá tzv. ukázkovou masáž – vesměs krk, ramena, ruce – neboli to, co může dělat přes oblečení a v sedě. – On masíruje a já komunikuji, organizuji i eviduji. Takže vím, že stihl takto namasírovat 16 klientů po každý den v čase od 10 do 18 h.

Ale hlavně mluvím s těmito lidmi i o životě.

Asi vám nemusím popisovat, že večer vždy mám vymluvené hlasivky i hlavu.

Ale vždy je pro mne zajímavé pozorovat některé typy „hledačů“. O exoty není nouze. Co jsem viděl tentokrát?

Bosý muž, který žije jako divoch na samotě (a také tak vypadá, včetně hazuky, sukovice, mošny přes rameno a na boso). Jen občas zavítá do civilizace. Znám jej i z jiných podobných akci jinde. Co zde nakupuje nevím; možná sem zajde jen pozdravit své známé žijící ještě v civilizaci.

Stárnoucí diblík, všetečná čtyřicítka, barevně potetovaná, stejně jako byl její mírně ADHD, navíc piercingový přítel. Originální ovšem na tom bylo to, že diblík měl botoxem ústa z(de)formovaná do tvaru kačenky.

Rázně zde za svým neurčitým cílem rázovala úřednice hraničně důchodového věku – v praktické džinové pytlovité šatovce, kterou doplnila: páskovými červenobilými botkami ala Anička z 1.A Na první pohled nevěděla, co chce, ale věděla, co nechce. Snad všechno.

Originalitou je postarší hledačka, která kráčí stylem jak před 50 lety – coby šestnáctiletá, až jí pod vytahaným svetrem volná ňadra každým krokem nespoutaně povlávají... Inu, zapomněla vzít na vědomí svůj reálný věk.

Jí úspěšně konkuruje drobná seniorka s mohutnými brýlemi. S brýlemi vypadá originálně, dokud si nevšimu, že jimi zakrývá velkého monokla, evidentě po nějakém pádu. To jí ale nebrání být plná života. Upovídaná, neodbytná – znáte ty typy.

Nesmím zapomenout na několik playboyů. Někdy jsou to oni sami, kdo evidentně řídí rodinný rozpočet – jako u pobledlé štíhlé divy, která by tak ráda na masáž, ale playboyský manžel a otec dvou dětí rozhodl majetnicky jinak. Usmívala se toužebně na mne, kdykoli jsme se potkali. Masáž jí ale „osud“ nedopřál.

U pár dalších playboyů nevím, zda nebyli na lovu nebo jen provětrat svoje ego. Jeden z nich neopomněl výstavní prostory párkrát proběhnout s jakýmsi čadícím dřívkem – pod záminkou, že nás tím oblažuje. Pokud jste si někdy spálili ohněm kůži – „vonělo“ to obdobně.

Opakem playboye pak byl manžel, táhnoucí se zoufale za svojí akční manželkou stylem „proboha, kam že to ještě chce“.

Početná byla skupina jednohrbých velbloudů – cilevědomých slídilů, kteří s baťohem na zádech vymetají jednotlivé vystavovatele a jejich stánky – povrchním stylem „co mi padne do oka“

Opakem jsou pak sociálně slabí jednotlivci. Obracejí v kapse dvou/stokorunu a zoufale uvažují, do čeho ji „investovat“, aby si zlepšili život.

A mezitím se pohybuje občas nějaká ta drobotina. „Open-minded“, neboli nespoutaně svobodomyslný přístup jejich rodičů k životu spočívá zejména v tom, že drobotina má zpravidla dlouhé vlasy. A při dnešní unisex módě si nejste jisti, které z pohlaví představuje. Tahle drobotina zatím nic nehledá. Na rozdíl od svých rodičů i ostatních přítomných si je stále ještě jista svým životem.

Ti zbylí – tedy oněch 90% hledačů – se zde pohybují prostory sem i tam, aby jim nic neuniklo. Většinou je to ale hledání jen povrchní. Pouze sotva polovina se opravdu zastaví u toho či onoho stánku a vyptává se. Snaží se proniknout hlouběji do nabízeného, případně se pokusit opravdu něco najít.

A závěr?

Při tom všem hledání je potřeba najít to nejdůležitější poznání: že pomoci si musíme pouze my sami. A vždycky platí pravidlo: začíná to od hlavy, neboli toho, co máme v hlavě a co nám hlavou probíhá. Je třeba začít změněním myšlení.

Nikdo jiný to za nás neudělá.