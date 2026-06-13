Helena Růžičková dnes 90 let
Co napsat, abych se neopakoval, když jsem psal k jejím nedožitým osmdesátinám?
Ano, měl jsem to štěstí, že jsem byl ve vichru její lásky... a upřímně se přiznám, že jsem tento vichr opečovával. Někdy jsem chodil kolem Heleny jako kolem horké kaše, jindy to byl zdvořilostní tanec mezi vejci.
A chodili jsme spolu jeden kolem druhého i na drobných projektech. Jak na mém debutu, kam jsem si ji přál do role zubní sestry – a tam jsem jí padl do oka. Natočil jsem s ní reklamu v duchu Slunce, seno (a později pro ni napsal scénář k nerealizované pohádce) – tedy se svolením Zdeňka Trošky, kterému jsem volal, ani jsem nezaváhal. Zdeněk mi zdvořile poděkoval a tím to skončilo – práva vlastnil někdo jiný a to už si vyřešila tehdy produkce.
Pro vás tady uveřejňuji vylepšenou, remasterovanou verzi. A v reklamě hráli Helena Růžičková, Stanislav Tříska, Valerie Kaplanová – prostě herci ze Slunce, seno.
Devadesátiny by Helena Růžičková oslavila se vším všudy. Ostatně, není vyloučeno, že slaví tam nahoře – i obloha se vyjasňuje a vysvitlo slunce.
A tady u nás „dole“ bude žít ve vzpomínkách milovníků humoru od srdce. Jiné ani neměla.
A možná právě dnes ráno Česká televize Helenu Růžičkovou připomněla tou jedinou pohádkou, kterou s její účastí má: O chrabré Kordule.
Takže:
Helena Růžičková – dnes 90
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Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.
P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.
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