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Helena Růžičková dnes 90 let

Setkat se s Helenou Růžičkovou osobně, bylo něco jako potkat vichr lásky. A nebo naopak. Nic mezi tím. Měl jsem to štěstí.

Co napsat, abych se neopakoval, když jsem psal k jejím nedožitým osmdesátinám?

Ano, měl jsem to štěstí, že jsem byl ve vichru její lásky... a upřímně se přiznám, že jsem tento vichr opečovával. Někdy jsem chodil kolem Heleny jako kolem horké kaše, jindy to byl zdvořilostní tanec mezi vejci.

A chodili jsme spolu jeden kolem druhého i na drobných projektech. Jak na mém debutu, kam jsem si ji přál do role zubní sestry – a tam jsem jí padl do oka. Natočil jsem s ní reklamu v duchu Slunce, seno (a později pro ni napsal scénář k nerealizované pohádce) – tedy se svolením Zdeňka Trošky, kterému jsem volal, ani jsem nezaváhal. Zdeněk mi zdvořile poděkoval a tím to skončilo – práva vlastnil někdo jiný a to už si vyřešila tehdy produkce.

Pro vás tady uveřejňuji vylepšenou, remasterovanou verzi. A v reklamě hráli Helena Růžičková, Stanislav Tříska, Valerie Kaplanová – prostě herci ze Slunce, seno.

Devadesátiny by Helena Růžičková oslavila se vším všudy. Ostatně, není vyloučeno, že slaví tam nahoře – i obloha se vyjasňuje a vysvitlo slunce.

A tady u nás „dole“ bude žít ve vzpomínkách milovníků humoru od srdce. Jiné ani neměla.

A možná právě dnes ráno Česká televize Helenu Růžičkovou připomněla tou jedinou pohádkou, kterou s její účastí má: O chrabré Kordule.

Takže:

Helena Růžičková – dnes 90

Tuto fotografii mi Helena Růžičková darovala v r. 1995 a tak se rád s vámi o ni podělím.

Autor: Martin Faltýn | sobota 13.6.2026 8:37 | karma článku: 0 | přečteno: 47x

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Martin Faltýn

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Kráčím životem i médii, pokud je považujete za život. Jsem absolvent umělecké školy. Překročením 60 let jsem se přiblížil absolutoriu školy života. A jak se za mých časů říkalo: "Neraď, nebyl jsi v Rusku a není Ti šedesát" - tak, v Rusku jsem byl a šedesát mi už taky bylo!

Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.

P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.

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