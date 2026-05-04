Dovolená v Egyptě 1 - obrázky a povídání

Tak zase jednou do světa na dovolenou. I když, v Egyptě je člověk brzy jako doma a toto byla naše společná čtvrtá cesta. A zde je, co jsem viděl.

Kde jinde chcete začít než v letadle, že? Protože teprve při pohledu z okna si uvědomíte, že Egypt, to je písek, písek a zase jenom písek. To ostatní – města, oázy či resorty – připomíná jen hemžící se mravenečky na svém mraveništi.

Jen na vysvětlenou: některé fotografie pravděpodobně budou „lehce“ upraveny umělou inteligencí, AI, zejména v případech, kdy se vám nějaký „hejhula“ narve před objektiv a vy pak zjistíte, že jinou takovou fotografii nemáte. Jako třeba ta následující – z auly recepce, kdy všichni bojují „o život“, aby dostali co nejlepší pokoj... a pak dají konečně pokoj.

Soukromě tomu říkám a říkám to občas záměrně hodně nahlas:

„První dostane lízátko zdarma.“

Vlevo – originál z GDPR obličejem

Vpravo – po zásahu AI

A jistě nemusím připomínat, že: všechna foto autor. To by bylo, abych z 1400 snímků, přičemž z toho přes 350 videí, to by bylo, abych z toho něco nevybral a musel si „půjčovat“ jinde.

Následuje první večeře, první pohled na pokoj, první pohled z balkonu a první cigareta.

Pro váš přehled dodám, že jsme vyrazili já, synovec, přítel a naše známá. Trochu mi ten výčet připomíná titul filmu Otec, matka, služka a já.

Strávili jsme 15 dní (a tedy 14 nocí, k čemuž mám silné výhrady) v egyptském letovisku Marsa Alam, v resortu Brayka Beach Resort. Prozradím vám, že hned vedle je Brayka Bay Resort. A abych si zapamatoval název toho našeho, neboť oba jsou odděleny pouze malým přílivovým potokem, použil jsem jiné anglické slovo a sice „bitch“. Ale pokud jste neagličtináři nechtějte, abych vám to překládal. Šlo pouze o pomocnou zvukomalbu, mnemotechnickou pomůcku, nikoli o sémantiku.

Resort si prostě užíváte od slunka východu, do slunka západu.

Není ani nouze o drobné mimořádné fotografie.

A samozřejmě, plavání a šnorchlování.

Pro vás informace celkově: náš Royal Brayka Beach Resort, byl otevřen v roce 2011. Patří hotelovému řetězci Brayka Resorts, Marsa Alam. Původně toto místo bylo známé malým sladkovodním rybníkem využívaným beduíny. Jak je tomu nyní netuším a ani jsem rybník nehledal. Brayka Beach Resort se rozkládá na 70 000 m², nabízí 467 pokojů. Má tedy i svou soukromou písečnou pláž, ke které přiléha korálový útes. Areál má vlastní, sladkovodní, chemicky čistěné bazény. Prostředí hotelového komplexu zpříjemňuje pečlivě udržovaná bohatá zeleň a květena.

Hotel má samozřejmě vlastní jídelnu, bar u bazénu, plážový bufet kde se krom nápojů také frituje.

V restauraci je výběr velký, při pobytu nad 7 dní trochu montónní, ale hlady rozhodně trpět nebudete.

V rámci all inclusive si můžete jednou dopřát večeři „a la karte“. V lepší restauraci s vlastním jídelním lístkem.

A dopřáli jsme si jeden výlet – lodí s proskleným dnem... a to včetně oběda. Zájemci mohli i šnorchlovat nebo se potápět s přístrojem. Byli odvezeni člunem do korálové lokality. Začali a končili jsme v Port Ghalib s jeho nákupní ulicí a kavárnami.

Závěr dovolené nám bohužel pokazil odlet v 7:10, kdy nás vytáhli z postelí už před druhou hodinou ranní a pak jsme se trmáceli autobusem na letiště. Tady jsme aspoň konečně nakoupili pár suvenýrů.

A to je vše – tedy téměř. Kdo mne znáte, už tušíte, že mám v rukávu několik málo zážitků a postřehů. Ale na to si musíte přinejmenším pár dní počkat. Jinak vám mohu nabídnout videoblogy zpracovávané během pobytu: 1, 2, 3. A to je dnes vše.

Autor: Martin Faltýn | pondělí 4.5.2026 20:44

Martin Faltýn

  • Počet článků 1412
  • Celková karma 14,50
  • Průměrná čtenost 1108x
Kráčím životem i médii, pokud je považujete za život. Jsem absolvent umělecké školy. Překročením 60 let jsem se přiblížil absolutoriu školy života. A jak se za mých časů říkalo: "Neraď, nebyl jsi v Rusku a není Ti šedesát" - tak, v Rusku jsem byl a šedesát mi už taky bylo!

Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.

P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.

