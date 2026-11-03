Děkuji České televizi
Zbytek si zájemci přečtou mezi jednotlivými pořady a „černými“ zprávami. Takhle černo nebylo ani na Dušičky. A je to jedno.
Hlavně, že chce Česká televize poskytovat v budoucnu veřejnou službu v plném rozsahu a kvalitě.
Ne, nebojte se, nebudu se pouštět do toho, co už všichni známe. Zrušení poplatků, Babišova varianta, boj proti kontrole ze strany NKÚ, atd. atd.
V České televizi, v dobách kdy se ještě natáčely televizní inscenace a ne filmové kriminálky, jsem natočil „Tři Alberti a slečna Matylda.“ Bylo to podle divadelní hry Miroslava Horníčka a obsazení bylo prvotřídní. Květa Fialová, Miroslav Donutil, Petr Nárožný, Pavel Nový, Lucie Benešová, Josef Laufer. Drobné výstupy, včetně mého, nepočítám.
V daném případě nejde ani tak o to, že inscenace je nyní ve Zlatém fondu České televize, že byla odvysílána více jak 30x. A už vůbec nejde o to, že se pak rozpadla tvůrčí skupina a díky této ztrátě kontaktu jsem neměl další možnosti ... ostatně v té době jsem byl již produkčním ředitelem české pobočky 5. celosvětové reklamní agentury, takže nebylo co řešit.
Při realizaci oné inscenace mne zarazila jiná věc. Z celkového rozpočtu nějakých dva a půl miliónu korun /jde o rok 1993/ polovina byla odečtena na interní finanční náklady. Česká televize tak účtovala sama sobě pronájmy, stavby, materiál, energii... Dodnes si říkám, co že z těchto peněz vlastně šlo na “amortizaci“ a co se „rozplynulo“ ve veřejnoprávním televizním prostoru.
A o tom je Česká televize. Zázračné „účtování“, financování a hlavně: bez kontroly!
A proč jsem rád dnešní stávce?
Protože na ČT24 jsou mi hojně nabízeny střihové dokumenty seriálu Archiv ČT24. Před diváky defilují úspěchy a klady socialismu, jindy nenáviděného režimu, s občasnými drobnými kritickými poznámkami. Ale hlavně, že se tu vychvaluje minulý režim a jde o úspěchy, o kterých se dnešnímu režimu (za jakékoli současné vlády) ani nesnilo.
Takže, děkuji normalizačnímu vysílání České televize za připomenutí dob, kdy podle některých, a zřejmě i České televize, bylo všechno ještě v pořádku.
Martin Faltýn
Vy jste zase přibral, pane doktore
Vyhrknul jsem bezděčně, když se po delší pauze objevil nejmenovaný moderátor na obrazovce České. Ne, že bych mu měl co vyčítat.
Martin Faltýn
Všem, kdo zítra slouží
Státní svátky jsou neméně vítány než víkendy. Většina občanů má totiž volno. A přesto existují profese, bez kterých by se svět o svátcích zastavil.
Martin Faltýn
Odvoleno - bude až zítra
Ne, nebojte se, nehodlám vás agitovat k volbě té či oné strany. Ba dokonce vás nebudu ani ponoukat, abyste k volbám šli.
Martin Faltýn
Bude Česká televize také volat po širší diskuzi o rušení svých pořadů?
Dnes by neustále všichni rádi diskutovali. Hlavně by tím chtěli rozhodovat. A když jim tu diskusi někdo „upře“, hned se ohánějí demokracií.
Martin Faltýn
Proč dnes, na Den české státnosti, část národa rozbolely zuby
Ono to chce svým způsobem odvahu. Na druhou stranu je lepší se spolehnout na stálou „machu“ a „zajeté koleje“. Slavnostní výkop do dnešního dne se České televizi trochu nevydařil.
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P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.
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