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Děkuji České televizi

Martin Faltýn
Ne, nechválím ji za dnešní stávku. A už vůbec jí nevěřím, že dělá všechno pro to, aby v budoucnu mohla poskytovat... blablabla.

Zbytek si zájemci přečtou mezi jednotlivými pořady a „černými“ zprávami. Takhle černo nebylo ani na Dušičky. A je to jedno.

Hlavně, že chce Česká televize poskytovat v budoucnu veřejnou službu v plném rozsahu a kvalitě.

Ne, nebojte se, nebudu se pouštět do toho, co už všichni známe. Zrušení poplatků, Babišova varianta, boj proti kontrole ze strany NKÚ, atd. atd.

V České televizi, v dobách kdy se ještě natáčely televizní inscenace a ne filmové kriminálky, jsem natočil „Tři Alberti a slečna Matylda.“ Bylo to podle divadelní hry Miroslava Horníčka a obsazení bylo prvotřídní. Květa Fialová, Miroslav Donutil, Petr Nárožný, Pavel Nový, Lucie Benešová, Josef Laufer. Drobné výstupy, včetně mého, nepočítám.

V daném případě nejde ani tak o to, že inscenace je nyní ve Zlatém fondu České televize, že byla odvysílána více jak 30x. A už vůbec nejde o to, že se pak rozpadla tvůrčí skupina a díky této ztrátě kontaktu jsem neměl další možnosti ... ostatně v té době jsem byl již produkčním ředitelem české pobočky 5. celosvětové reklamní agentury, takže nebylo co řešit.

Při realizaci oné inscenace mne zarazila jiná věc. Z celkového rozpočtu nějakých dva a půl miliónu korun /jde o rok 1993/ polovina byla odečtena na interní finanční náklady. Česká televize tak účtovala sama sobě pronájmy, stavby, materiál, energii... Dodnes si říkám, co že z těchto peněz vlastně šlo na “amortizaci“ a co se „rozplynulo“ ve veřejnoprávním televizním prostoru.

A o tom je Česká televize. Zázračné „účtování“, financování a hlavně: bez kontroly!

A proč jsem rád dnešní stávce?

Protože na ČT24 jsou mi hojně nabízeny střihové dokumenty seriálu Archiv ČT24. Před diváky defilují úspěchy a klady socialismu, jindy nenáviděného režimu, s občasnými drobnými kritickými poznámkami. Ale hlavně, že se tu vychvaluje minulý režim a jde o úspěchy, o kterých se dnešnímu režimu (za jakékoli současné vlády) ani nesnilo.

Takže, děkuji normalizačnímu vysílání České televize za připomenutí dob, kdy podle některých, a zřejmě i České televize, bylo všechno ještě v pořádku.

Autor: Martin Faltýn | úterý 3.11.2026 9:32 | karma článku: 14,46 | přečteno: 155x
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Martin Faltýn

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Kráčím životem i médii, pokud je považujete za život. Jsem absolvent umělecké školy. Překročením 60 let jsem se přiblížil absolutoriu školy života. A jak se za mých časů říkalo: "Neraď, nebyl jsi v Rusku a není Ti šedesát" - tak, v Rusku jsem byl a šedesát mi už taky bylo!

Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.

P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.

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