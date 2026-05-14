ČT rozpustila miliardu - kdo to má
Ústy Milana Fridricha, Pána Boha svaté trojice funkcí v České televizi v jednom – ředitele programu, obsahu a digitálních služeb a zástupce generálního ředitele – , jsme se dozvěděli, že:
„Cesty zpět není, reálně miliardu nemáme“ – píše citovaný zdroj.
Kdo chce vědět víc a přesněji, může si po dalším předplacení přečíst původní rozhovor na iEuro. Jistě se jedná o ctihodný internetový magazín – na jeho stránkách se na první kliknutí jen tak nedozvíte ani kdo je redakce nebo kdo je vydavatel... něco málo za příplatek snad ano... Neplacená verze ani v menu toho mnoho neukazuje.
Nicméně, to vše by mne, na rozdíl od jiných ctihodných, trápilo nejméně.
Co mne osobně trápí, je stisknutí knoflíku na televizi. Jsa tak trochu informační „závislák“, sleduji, co mi za tu navýšenou miliardu Česká televize přináší nového.
A poznal jsem to!
Redaktoři a komentátoři mají ve zprávách delší příspěvky!
Neboli: za méně zpráv jich dostáváme více.
Upřímně: po 22 letech práce v médiích, jsa navyklý na určitý časový objem, hustotu zpráv i jejich obsažnost, nemohu než konstatovat, že zpravodajství České televize se zvrhlo ve žvanění.
Neříkám, že zcela bezobsažné, ale proč mi má korespondent ze středního východu vykládat přes 20 minut věci, které se dokonce jeho regionu týkají jen okrajově... úspěšně tahal opěrné body z papíru na stativu pod kamerou a hovořil jak politik, který potřebuje natáhnout čas. Což se mi spojilo později, kdy na jisté, zásadní, v podstatě totožné části reagovala korespondentka z dálného východu. Ovšem, spojilo se mi to tak, že sice dotyčná prezentovala informace o Trumpově návštěvě v Číně. Ale zjevně si přečetla jen základní informace a vařila poněkud z mediální vody poskytované zpravodajskými agenturami. Komuniké prezidentů nebo dokoce detailní program návštěvy prezidenta USA se už k ní asi nedostaly, jinak by netvrdila, že v plánu jsou možná i schůzky podnikatelů.
Podotýkám, že financování ČT se navýšilo o miliardu měsíčně.
Tato zásadní a přesná, hodnotová informace se mi připomněla v okamžiku, když v následujícím vstupu jiná redaktorka v nezvykle rozsáhlé informaci o počasí říkala, že „možná bude pršet“.
Inu, není nad rozpouštění miliardy.
A to mi rovněž asociativně připomnělo moji oblíbenou okřídlenou pohádkovou frázi:
„Ať naříkají, ale ať platí.“
A kdo ví, kde tato věta zazněla, může si koupit lízátko.
Martin Faltýn
Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.
P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.
