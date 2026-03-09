Co stojí za koncem Václava Moravce v ČT?
Václav Moravec začínal jako skromný student v rádiu Progres v Pardubicích. Nevím proč, ale pamatuji si jej v tomto vysílání.
On je totiž ročník 1974 a já 1957.
V roce 1989 mu bylo 15 let a měl štěstí, že mu nová doba přinesla nové možnosti. A neuvěřitelný a úspěšný karierní růst.
Patřil ovšem mezi ty mladé lidi, kteří odjakživa věděli, čeho chtějí dosáhnout. Měli k tomu nejenom talent, ale byli ochotni do toho vložit i neuvěřitelnou píli, práci a sebe sama.
A nebáli se.
Díky tomu jsem právě na pardubickém rádiu Progres mohl už v 90. letech poslouchat vše zvídavého Vaclava Moravce. A mladík se nebál ničeho: do svých tehdejších „otázek“ si pozval samotného Miloše Zemana. Pokud vím, byl to rozhovor velmi vydařený.
Ne, nesledoval jsem Václava Moravce systematicky. Podotýkám, že nikdy. A to tedy ani v době, kdy se svým projevem blížil spíše talk show, než politickým rozpravám, ve kterých se později vyprofiloval.
Nepochybuji o tom, že přínosným zlomem byla jeho práce pro českou sekci BBC.
Není mým cílem hodnotit jeho olbřímí práci v České televizi, natožpak se zabývat Kodexem, etikou a já nevím čím vším – jakkoli bych k tomu všemu mohl přistupovat z jistého profesionálního nadhledu.
Odolávat všem tlakům a zároveň (ne)podléhat názorovým proudům, zejména v naší aktuálně rozdělené společnosti – to je pozice více než nezviděníhodná. A nepřísluší mi hodnotit, zda ji pan Moravec ustál, či neustál.
Nicméně, naprosto chápu jeho rozhodnutí odejít z České televize a zakončit OVM.
A to z profesního hlediska.
Připravovat týden co týden diskusní pořad – k tomu potřebujete tým. K tomu potřebujete tým, kterému věříte a důvěřujete (emotivně řečeno, víc než sobě sama), a naopak on vám. A v tomto druhu práce to musí být stálý tým a vlastně něco jako symbióza.
V čele toho týmu stála dramaturgyně Hana Andělová.
Ukončením jejího působení v OVM se vedení České televize pokusilo vnést do toho pořadu změny. Nehodnotím je.
Jinou otázkou je, zda tyto změny a plánované změny vyhovovaly Václavu Moravcovi. Možná v něm převládl pocit, že Česká televize by za všech okolností měla respektovat jeho představu a selekci...
Příkladů máme víc než dost v tomto směru, zejména z USA. Larry King nebo Oprah Winfrey show jsou asi u nás ty nejznámnější. Byly nebo jsou to opravdové hvězdy v oboru.
Bohužel, nebo bohudík, to už je na vás – Česká televize nefunguje v hvězdném systému. Zákonem má určenou jinou pozici, tudíž se snaží respektovat principy veřejnoprávní televize. Dobře nebo ne, to je vždy otázka. A jak vidíte, vyhýbám se negativním výrazům.
Ale tady bych viděl asi hlavní příčinu rezignace Václava Moravce. Stal se neochvějně hvězdou, potřeboval svůj tým, o který se mohl opřít... ale fungování tohoto „hvězdného“ principu autorské neomezenosti v mezích veřejnoprávnosti muselo zákonitě dříve či později přestat být přínosem. A jakýkoli jiný pokus o změnu, např. v podobě nové hlavní dramaturgyně, s jiným, třeba i otevřejnějším pohledem a představami – to znamenalo, aby se Václav Moravec podřídil něčemu, s čím – jak se ukázalo – evidentně nesouhlasí a neztotožňuje se.
A to je opravdu nejlepší skončit.
Vše ostatní už zhodnotili nebo hodnotí jiní. Politici, kolegové, novináři, blogeři... a koneckonců i běžní občané, z nichž každý má právo na svůj názor a pohled.
A běda všem, kdo si toto právo neuvědomují a nerespektují.
A panu Václavu Moravcovi, ano nezbývá než poděkovat a popřát do dalšího vše nejlepší.
Martin Faltýn
Další články autora
Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.
P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.
