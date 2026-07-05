Chica Checa - zpátky v 90. letech?
Další řadu podobných „závažných děl“ rozšířil film Chica Checa. Účastní se hlavní soutěže na letošním 60. MFF Karlovy Vary.
Podle dostupných zdrojů jde o umělecky zpracované drama. Omšelé téma utajované queer identity i nuceného coming outu, kdy se ve finále všichni rozpláčí sami nad sebou a svým šťastným osudem. Celé je to zasazené do vesnického prostředí, aby to drama v české vesnické drbárně bylo ještě dramatičtější. „Novum“ snímku je, že ukazuje i travesty show téma – neboli vystupování mužů převlečených za ženy.
Je to asi jako by vám někdo prodává zcela nový croisant, s náplní namísto marmeládovou, tak např. s oříško čokoládovou nebo vanilkovou.
Pořád to bude starý známý croisant.
Česká kinematografie se tímto snímkem vrátila do 90. let – kdy se neustále řešila podobná queer témata. Okořeněná tehdejšími aktuálními událostmi. Takže jistě není náhoda, že součástí projekcí letošního festivalu v Karlových Varech je i film Věry Chytilové „Kopytem sem, kopytem tam“.
Je to škoda, že Chica Checa nepřináší víc. Ani ten travesty svět už dnes není tak neznámý... a autor a režisér si spíše jako vždy realizuje nějaké své komplexy, než že by ho nějak výrazně zajímal divák. – To je další z bolestí současné české filmové produkce, nehledě na tzv. multiprodukce, kterou Chica Checa je. Název sám, v překladu, by mohl znamenat „Česká holka“. Je i literárnější slovo „dívka“, ale to mi přijde vzhledem k tomuto bouřlivému světu dost uhlazené.
Z filmařského profesionáílního hlediska lze snímku sotva co vytknout. Skvělé obsazení – kdo jiný by měl hrát hlavní roli než Jan Cina. Jeho herecký talent je srovnatelný např. s Leonardem di Caprio. Jeho matku skvěle ztvárňuje Pavla Tomicová... zbytek českého (i zahraničního) ansámblu v čele s Táňou Dykovou taky hraje jak z partesu.
Přesto, v souladu s recenzí na odkazovaném serveru: „Je na místě se ptát, jestli to není málo.“ Autor příspěvku je velmi opatrný, aby nenarazil.
Já klidně narazím. Je to zoufale málo.
Filmy tvoří myšlenka, myšlenky tvoří příběh... Chica Checa opravdu nepředvádí nic nového... vesnické drama (a pro cyniky i umírající babičku). Dřív to byl Máchův Máj, jindy třeba Její pastorkyňa, Maryša nabo Vojnarka. Za tím vším onen snímek dost pokulhává.
Inu, hlavně že se na konci filmu mají všichni rádi.
Nicméně, jeden detail se pro zajímavost nabízí. Všimněte si, jak snímek zachycuje přerod Jana Ciny v travesty umělkyni a rovnou se nabízí srovnání v obdobné scéně s Dustinem Hofmanem a snímkem Tootsie.
A je hezké, že Interview ČT24 se věnuje osobnosti Jana Ciny, protože samotný film Chica Checa by na 25 minut interview nevystačil. I tak to autoři Interview natahovali jak mohli. Včetně redaktorkou veřejnoprávnímu nucení Jana Ciny k aktivistickým výpovědím, ze kterých chytře vyvlékl.
Snímek „Česká holka“ za zahraniční peníze jistě dostane na 60. ročníku MFF Karlovy Vary nějaké ocenění. To by současná aktivistická scéna nemohla přežít. Přejme to tomu snímku.
A sobě přejme objevnější snímky, když už tedy na toto téma.
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