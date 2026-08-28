Česká televize vytrvale popírá sama sebe
Poslední, co chtějí děti slyšet v poslední dny prázdnin je:
„Za pár dní začíná škola!“
Za to bych zavíral. Děti by si měly ještě těch pár dní užít a ne se začít stresovat, co všechno je zase čeká.
Česká televize ČT 24, Studio 6, zase jednou šlápla do... a ještě se v tom vyžívala. Sloro bych řekl, že to byl po všech stránkách pěkný tanec.
Dnes si Studio 6, moderované tradiční, skvělou Jolanou Krásnou, vybralo téma: správné sezení. A zaměřeno to bylo na děti, zejména ve šloke a na správný výběr židle. Téma praktické, nezpochybnitelné a užitečné.
Samozřejmě se vše pečlivě připravilo, pozvala se expertka, se kterou byly sepsány otázky, na které se bude Jolana Krásná ptát. To je tradiční příprava a bez ní by všechny rozhovory nestály za nic. Nikde se o tom nemluví, je to tak trochu hra s divákem; stejně jako se nikde nemluví o tom, že jakýkoli host před televizní kamerou je honorován.
Inu, ne každý je tak dokonalý „spíkr“ jako dnešní moderátorka. Přeci jen ale dnešní „hostku“ zmohla asi trochu tréma a to i přes to, že se jednalo o věci z jejího oboru. Občas se nám trochu zakoktala, její posez také naznačoval, že by nejraději utekla, poněkud odporná odborná rekvizita v podobě preparované kostry – či spíše jen páteř bez hlavy, nohou a žeber, jí mále vypadla z ruky. Na druhou stranu, chápejte – jsou to nervy a kdo to nezažil, zkuste si něco podobného byť jen nahrát na mobil a mluvit „spatra“ třeba o své práci, třeba i s nějakou tou pomůckou.
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Pro jméno oné expertky jsem se musel vrátit ve vysílání ČT24 na začátek. Po snad 10 minutovém rozhovoru paní moderátorka sice poděkovala, ale znovu už jméno neuvedla. Nepostaral se o to ani titulek.
To je trochu neuctivost, tím spíše, že málokdo si pamatuje jméno ze začátku, nehledě na ty, kteří – jako já – přišli k obrazovce o fous později.
Expertkou tedy byla Helena Vomáčková, z katedry fyzioterapie Fakulty tělesné výchovy a sportu, Univerzity Karlovy.
Na první pohled bylo zřejmé, že paní expertka svému oboru stoprocentně rozumí. Pravda, malilinko breptala, koktala... horší to bylo s jejím samotným posezem.
Rozumím, že ne každá žena je modelka nebo dokonce Edita Piecha, jejiž posez byl legendární. Kolena, kotníky u sebe – nohy lehce pokrčené pod židli. Samozřejmě, elegantní lodičky. Ty doby už jsou dávno pryč. A mělo by se to vyučovat na školách, podle mne.
Nicmémě paní expertka Vomáčková chvílemi seděla spíše jako by se chystala vyrazit ze židle startem na 100 metrů. Měla k tomu navíc vhodnou obuv: šedomyší sportovní boty se světlým hrubým vzorkem. Jistě to byla aspoň správná obuv k dennímu nošení, když už je na té katedře a když už jí nikdo nevysvětlil, že do televizního studia by si asi měla obout něco vhodnějšího. – Abychom ji ale jen nekritizovali, na černých šatech nikdy nic nezkazíte, navíc zeštíhlují. Ne, že by to potřebovala, v kontrastu k ní se moderátorka pyšnila barevným „op artovým“ kostýmkem se vzorem 60.let, který neochvějně dával vyniknout jejím krásným bujarým tvarům. A ještě dodám: krásné dlouhé expertčiny kadeře, skoro až k pasu, jistě prošly zkrášlující úpravou.
Asi chápete, že jsem díky těmto atributům přímo o správném sezení mnoho nezaregistroval. Naštěstí dole běžely tři titulky k tématu, víc jich asi nevymysleli, stylem při sezení je nutné mít chodidla na zemi a rovná záda, nastavení židle by mělo odpovídat výšce dítěte a konečně, již na základní škole se mohou projevit obtíže ze špatného sezení. To jsem lehce parafrázoval, abyste také z toho něco měli. Nicméně jde o obecná tvrzení, asi jako, že Země je kulatá. Žádný copyright za tím nehledejte.
No, všichni si oddechli nejen když paní expertka přešla od reálné židle a kosterního modelu práteře k obrazovce, na kterou nám promítali jakousi barevnou téměž poličkovou židli s zářezy a dvěma deskami – opět tedy k tématu. Bylo to opět trochu delší. Ale byl to naštěstí konec - jak už jsem psal, bez opětovného jmenování paní expertky.
Jak říkám, Česká televize se opravdu moc nepředlvedla a jistě jsou i vydařenější příspěvky a témata.
Možná, závěrem, asi největším hitelm celého příspěvku byla ona do studia přinesená reálná židle, možná ještě ta, která si zahrála v seriálu „My všichni školou povinní.“
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Zdroj: ČT 24, Studio 6, 28.8.2026, čas od 8:21 do 8:30
Obrázek páteře, zdroj Wikipedie, volné dílo
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