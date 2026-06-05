Česká televize má nejen 8 miliard
Samozřejmě, že to není všechno!
Ty tanečky kolem 8 miliard a údajného propouštění jsou mimo jiné i mlhou zahalující další příjmy České televize. Jaké?
REKLAMA
Ano, na ČT1 ji nevidíte. Ale na jiných kanálech je to sice „malá“ ale přeci jen příjmová částka.
A ceny za vysílací časy jsou nemalé, minuta se pohybuje zpravidla od 1000.000 Kč výš – ale každá televize to má nastavené jinak. Především však všichni podle vysílacího času, kdy je potencinálně kolik diváků... a případně dle očekávané sledované události, např. sportovního utkání.
SPONZORING
Ten proklouzne zejména k filmům a kulturním, či sportovním událostem. Nenápadný prožek v dolní části obrazovky, že „Sponzorem pořadu je...“
PP alias Product Placement
Nejen publicistické pořady (Sama doma), soutěže ale i tv seriály vznikají zhusta s příspěvkem nějakého sponzora. Je to reklama, co si budeme nalhávat. Stejně jako třeba knižní ceny v AZ-Kvízu apod.
PRODEJ POŘADU
Česká televize vyrábí pořady. A ty se dají prodat. Jednak má Česká televize bohatý archiv (jako když se např. Chalupáři pouštějí na Primě) a jednak má neustále novou tvoru. I tu prodává, v daném případě hlavně do zahraničí. A úspěšné jsou nejen seriály, ale také třeba televizní dokumenty. – Ostatně, má na ten prodej celé oddělení.
PRODEJ PRO DIVÁKY
Chcete oblíbený seriál jako knihu nebo na DVD? Případy 1. oddělení, Vyprávěj, Chalupáři, Hříšní lidé města pražského, Záhada hlavolamu... večerníčky! ... stovky titulů najde etřeba na eshopu České televize, a u dalších prodejců. Drobné cenové rozdíly nejsou na závadu.
Ano, a to všechno už jsme jednou zaplatili.
MERCHANDISING
A tady na tom eshopu najdete i různé reklamní předměty – hračky, elektronika, šály, ponožky, odznáčky, přívěsky, lahve... hledejte sami.
Ano, toto vše je navíc k oněm 8 miliardám měsíčně!
Suma sumárum to činí = ...Kč
...ne! To se nikde nedozvíte! Přeci, když se zoufale Česká televize brání zveřejňování platů začerňováním i pro Radu České televize, tak zrovna vám nebude přiznávat, na kolik si ještě přijde bokem!
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Martin Faltýn
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Byt 3+1 Horymírova
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