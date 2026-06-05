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Česká televize má nejen 8 miliard

Aneb: o čem se nyní cudně mlčí. - Ano, veškeré snažení se upírá k tomu, jak televize bude muset propouštět, když jí budou peníze zkráceny. Ale jsou to všechny peníze, které ČT má?

Samozřejmě, že to není všechno!

Ty tanečky kolem 8 miliard a údajného propouštění jsou mimo jiné i mlhou zahalující další příjmy České televize. Jaké?

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Ano, na ČT1 ji nevidíte. Ale na jiných kanálech je to sice „malá“ ale přeci jen příjmová částka.

A ceny za vysílací časy jsou nemalé, minuta se pohybuje zpravidla od 1000.000 Kč výš – ale každá televize to má nastavené jinak. Především však všichni podle vysílacího času, kdy je potencinálně kolik diváků... a případně dle očekávané sledované události, např. sportovního utkání.

SPONZORING

Ten proklouzne zejména k filmům a kulturním, či sportovním událostem. Nenápadný prožek v dolní části obrazovky, že „Sponzorem pořadu je...“

PP alias Product Placement

Nejen publicistické pořady (Sama doma), soutěže ale i tv seriály vznikají zhusta s příspěvkem nějakého sponzora. Je to reklama, co si budeme nalhávat. Stejně jako třeba knižní ceny v AZ-Kvízu apod.

PRODEJ POŘADU

Česká televize vyrábí pořady. A ty se dají prodat. Jednak má Česká televize bohatý archiv (jako když se např. Chalupáři pouštějí na Primě) a jednak má neustále novou tvoru. I tu prodává, v daném případě hlavně do zahraničí. A úspěšné jsou nejen seriály, ale také třeba televizní dokumenty. – Ostatně, má na ten prodej celé oddělení.

PRODEJ PRO DIVÁKY

Chcete oblíbený seriál jako knihu nebo na DVD? Případy 1. oddělení, Vyprávěj, Chalupáři, Hříšní lidé města pražského, Záhada hlavolamu... večerníčky! ... stovky titulů najde etřeba na eshopu České televize, a u dalších prodejců. Drobné cenové rozdíly nejsou na závadu.

Ano, a to všechno už jsme jednou zaplatili.

MERCHANDISING

A tady na tom eshopu najdete i různé reklamní předměty – hračky, elektronika, šály, ponožky, odznáčky, přívěsky, lahve... hledejte sami.

Ano, toto vše je navíc k oněm 8 miliardám měsíčně!

Suma sumárum to činí = ...Kč

...ne! To se nikde nedozvíte! Přeci, když se zoufale Česká televize brání zveřejňování platů začerňováním i pro Radu České televize, tak zrovna vám nebude přiznávat, na kolik si ještě přijde bokem!

Autor: Martin Faltýn | pátek 5.6.2026 8:58 | karma článku: 17,69 | přečteno: 163x

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Martin Faltýn

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Kráčím životem i médii, pokud je považujete za život. Jsem absolvent umělecké školy. Překročením 60 let jsem se přiblížil absolutoriu školy života. A jak se za mých časů říkalo: "Neraď, nebyl jsi v Rusku a není Ti šedesát" - tak, v Rusku jsem byl a šedesát mi už taky bylo!

Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.

P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.

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