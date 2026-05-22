Čekovat - Kontrolovat - Prověřovat
Marná sláva, nejen s přibývajícím věkem slovní zásoba upadá – i u našich politiků. Technologie komunikaci oklešťují, zjednodušují a nemusíte na to ani mít kryptografický mobil.
K tomu navíc si každá dnes už nejen generace vytváří vlastní komunikační styly. „Pan Kaplan má třídu stále rád“ půdobí dnes asi stejně moderně jako kuchařka Magdaleny Dobromily Rettigové v učebních osnovách zdejšího blogera, školního Mistra všech kuchyní, Filipa Vracovského, a nebo rovnou u Babicy, Pohlreicha nebo Forejta (a dalších nejmenovaných).
Dokonce už ani ty vydávané a prezentované on-line slovníky školní mládeže moc neplatí. Ani zlínská Universita Tomáše Bati nestíhá všechno pokrýt a aktualitovat, a že se snaží!
A tak nejenže si nerozumějí nebo nechtějí rozumět naši politici, už si nerozumí ani dnešní mládež – protože co platí v jednom regionu, nemusí platit v druhém. Sjednocují je pouze takové ty sociální sítě typu Facebok, Instagram, Tiktok a jiné, o kterých ani třeba nevíme.
Což nám dospělým může být celkem jedno, když se nedokáží spolu domluvit ani vládní a nevádní politici. Jak známo: už jaksi z principu.
A pokud politici nemají o to či ono zájem? Jeden slovník zahodí a jiný otevřou.
Z tohoto důvodu je mi i svým způsobem líto-nelíto takových situací, jako že mi známá napsala, že končí v porcelánka v Dubí. (Ke které mám navíc nostalgický vztah.) Končí, protože se NIKDO nedomluvil na jejím pokračování. Žádný politik to nemá „v gesci“, nikoho to nezajímá z hlediska národních kulturních tradic, žádný český byznysmem o to nestojí a ti zahraniční naopak stojí o to, aby bylo méně konkurence – tuhle „ekonomiku“ známe důvěrně všichni.
A tak se nedivme, co je a co není a co by být mohlo a mělo a nemohlo... neboť z principu opozice nesouhlasí s vládou a naopak. A halasně obě strany demontrují své nesouhlasy... Tady jde opět jen o to, kdo má jaký slovník a s kým je nebo není zadobře, např. i s jednotlivými médii. Neboť ta veřejnoprávní média už dávno svoji roli neplní a jde jim jen o to, kolik dostanou peněz. Pokud možno nekontrolovaně – finančně i obsahově!
A pak se třeba nestydí útočit na političku, že jezdí na drahé dovolené – což je jen bulvárně politická floskule. Protože ani třeba cesta do Japonska nebo na Bali nemusí být nutně drahá – hlavně nikdo nedefinuje tu „drahotu“ a jen se hází pojmy a špína. Taky slovník.
Veřejnoprávnost především, že?
A pak se nedivme různým slovníkům.
Pak Kaplan má sice třídu stále rád, otázkou je zda ona má stále ještě ráda jeho.
Martin Faltýn
- Počet článků 1415
- Celková karma 14,71
- Průměrná čtenost 1106x
Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.
P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.
