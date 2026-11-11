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Čekáme už jen na mráz a sníh

Martin Faltýn
Tahle „informace“ na mne vyskočila v dnešním přehledu webových kamer po České republice. A hned mi vyvolala řadu vzpomínek.

Inu na horách, konkrétně Krušných, jsem strávil část svého pozdního děství a dospívání. V souhrnu 10 let.

Mariánská byla v mém období od poloviny šedesátých let už jen jako rekreační středisko. Byly to finské jednopatrové dvojdomky (čili celkem čtyři bytovky). V každé čtvrtině byl samostatný byt, s kuchyňkou, vanou, WC – topilo se zde uhlím potažmo briketami. Místnosti v bytovce byly tuším dvě nebo tři.

Že měla Mariánská mnohem pohnutější osud, o tom se jenom po tajmu šuškalo. Až teprve dnes, když si člověk otevře Wikipedii, se dozví jak to ve skutečnosti bylo.

Mariánská u Jáchymova, cca 1970-74

Původní osada s mariánským poutním místem a kapucínským klášterem byla po druhé světové válce vysídlena a fungoval zde nejprve zajatecký a následně trestanecký pracovní tábor Mariánská. Po jeho zrušení začala ves fungovat jako rekreační osada.“ /citováno z Wikipedie/

Nic veselého, že?

Ale, kdo by tohle vykládal dítěti. Navíc to bylo značně nepopulární. Za mého přebývání se sem jezdívali rekreovat pracující nejrůznějších národních podniků. Chirana, Mototechna, Tesla, dokonce Vysoká škola ekonomická nebo MatFyz. Počet domků a jejich úprava odpovídali bohatosti jejich majitele. Nejluxusnější asi byly upravené dvojdomky, s vybudovaným průchozím spojením mezi dvěma sousedními původními domky. Moji rodiče se staly správci rekreačního střediska společnost Léčiva. To mělo nejvíc – 3 samostatné budovy. Ale příliš peněz do jejich modernizace nevkládala. Ostatně jako většina ostatních majitelů.

Stálých obyvatel měla Mariánská poskrovnu. Vlastně hlavně stálé správce chat a jejich rodiny, těch pár starousedlíků nepočátaje. Spojení se světem (a školou) zajišťovaly několikrát denně autobusy. První jel do Jáchymova v 6 hodin a poslední v 19:30. Kdo chtěl přijet později – musel pěšky.

Na foto můj tatínek přebírá poštu a denní tisk od řidiče.

Celá rekreační oblast, počínaje Mariánskou, přes Nové město, až po Boží dar, Vejprty a Klínovec prožívala více méně tři období. Letní „školní“ prázdniny, vánoce a zimní prázdniny a nakonec... důchodcovské jaro nebo podzim. A ten spíš kvůli houbám a sběru lesních plodů.

Protože zima zde bývala dlouhá, od listopadu někdy až do začátku května, je spíše s podivem, že se něco urodilo.

Ne, na rozdíl od titulku a výroku některého z dnešních rekreačně-chatařských horských podnikatelů, jsme se na zimu netěšili. Zima byla pro nás především neustálá práce: odklízet sníh, kontrolovat, zda je dostatek uhlí... a samozřejmě připravovat ubytování pro rekreanty, sportovce s lyžemi. Povlečení, vymetení popela z kamen, příprava dřeva a násyp briket, to bývala moje pravidelná zimní brigáda.

Tatínek pro změnu po každém rekreantovi kontroloval stav bydlení, osvětlení, případně, co bylo potřeba drobného opravit. Na starosti měl zásobování, prádelnu a celkově provoz. Hlavně se také staral, pokud byla bytovka neobsazena, aby nezamrzla voda – na to stačilo svítit na WC a v koupelně silnou žárovkou.

Jedním z bonusových benefitů pak byla tu a tam mouka, cukr, trocha koření... to podle toho, zda si rekreanti hodlali sami na kuchyňce něco uvařit. A zbylé si do Prahy neodváželi. Jeden strejda pak prohlásil, že není divu, že tolik našetříme. – Pamatuji si také jak jednou dotyčný, když viděl moji snídani, pronesl: „No jo, bodejď byste neměli našetřeno, když dáváš klukovi takovou lacinou snídani.“- Podotýkám, že jsem byl v začínající pubertě a měl jsem prostě pubertální chutě. Jedl jsem tatranku s jogurtem. A u nás se s jídlem nikomu nic nenařizovalo ani nezakazovalo.

Zdroj naší „šetrnosti“ byl jinde. Nejbližší město, Jáchymov, byl od nás 8 kilometrů. Na Mariánské byl v té době sotva konzum se základními potravinami. Za co jsme to měli utratit, když žádné svody velkoměsta nebyly na blízku? Ta mouka, cukr, hořčice – to byly opravdu jen drobné.

A jinak? Televizi jsme měli jak ve společenské místnosti od provozovatele, tak vlastní v obýváku. Signál nám zajišťoval Klínovec. Někdy ovšem do té míry, že se snadněji dala chytit sousední západoněmecká televize spíš než První program ČST. Naštěstí socialističtí ideologové pamatovali na to, aby jak obraz, ale hlavně zvuk, byly na odlišných frekvencích. Takže kdo si přes známé neobstaral televizi přes západní hranici, měl utrum.

Klínovec bděl.

Klínovecké „elegie“

No a pak tedy přišla zima a rekreanti.

Nevím, jakým slovem dnes označují „hoteliéři“ tyto lidi. Na hradech jsou turisté mufloni, v dopravě cestující – kaštani. Tady opravdu nevím.

Co vím ale určitě, že jsou všichni dnes natěšení – na vaše peněženky. Přírodní krásy v podobě ledových krápníků, sebe více vymazlená jezdecká stopa nebo uhlazená sjezdovka, pohled na to vše zdaleka nedosahuje toho nadšení, jako když přijede autobus a vyklopí další turisty.

Foto turistů nemám, zato krápníků mám.

O to smutněji se pak člověk loučil s krásami přírody, když nastala obleva. Dnes tedy naopak odliv rekreantů.

Nyní jsme ovšem na začátku zimy, Majitelé chat ubytoven i sjezdovek a půjčoven všeho druhu jsou tedy připraveni.

Že to bude soustředěný útok na vaše peněženky, na to můžete vzít jed. Porovnáte si jistě o kolik se zdražily různé skipasy, parkování, ubytování, jídlo a pití, nabízení oblečení nebo suvenýry...

Kdykoli mi na mysli vytanou tyto otázky, vybaví se mi i citát z jedné knihy Ericha Kästnera (Honba za miniaturou), parafrázovaně:

„Naštěstí jsou ještě lidé, kteří si mohou dovolit dovolenou doma – v naší republice.“

Všechna foto, cca z let 1970-74: archiv autora

P.S.: A že mám zrovna dnes jmeniny sv. Martina, to je bonus navíc.

Autor: Martin Faltýn | středa 11.11.2026 8:08 | karma článku: 0 | přečteno: 10x
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Martin Faltýn

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Kráčím životem i médii, pokud je považujete za život. Jsem absolvent umělecké školy. Překročením 60 let jsem se přiblížil absolutoriu školy života. A jak se za mých časů říkalo: "Neraď, nebyl jsi v Rusku a není Ti šedesát" - tak, v Rusku jsem byl a šedesát mi už taky bylo!

Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.

P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.

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