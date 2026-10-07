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Bude Česká televize také volat po širší diskuzi o rušení svých pořadů?

Martin Faltýn
Dnes by neustále všichni rádi diskutovali. Hlavně by tím chtěli rozhodovat. A když jim tu diskusi někdo „upře“, hned se ohánějí demokracií.

Pro osvěžení vaší paměti, vláda schválila novou kulturní politiku. Opozice a opozičně smýšlející diskutéři ale volají po širší diskusi. Neb se nekonala.

Jako hlavní nedostatky jsou vytýkány: Chybějící analytická část. Nejasné cíle a očekávané výsledky. Chybějící finanční rámec. Nedostatečná vazba na další strategické dokumenty státu. (Zdroj: Facebook.)

Nedokáži posoudit ani hodnotit, ale podle toho, jak všichni „potrefení“ volají po diskusi a kritizují schválené, jde především o peníze. Jak jinak. A chtějí jich víc a hodně, protože vláda má šetřit všude, jen ne na nich.

Wikipedie. Autor: Erictorres-2002 – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27560954

Jak se šetřit „má“ nám naopak předvedla Česká televize.

Bez cirátů, bez diskuse... tváří v tvář rušení poplatků, které se stejně zatím nekoná (hlavně, že televize rozpustila přidané peníze z vyšších poplatků). A budou se rušit pořady a propouštět zaměstnanci.

Jen si kladu jednu otázku:

Proč také nikdo nevolá po širší diskusi, které pořady má Česká televize zrušit a které lidi propusit?

Jde to přeci z našich – koncesionářských poplatků a potažmo to půjde z našich daní.

V souvislosti s tím mne napadá známá odrhovačka:

„Dvacetikoruna není tak veliká, aby rozházela...“

Wikipedie, Autor: ThecentreCZ 22:20, 12 January 2010 (UTC) – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37832360

P.S.: Abyste neřekli, neupřu ani diskusi já vám. Můžete se tady vydiskutovat do libosti. Ovšem beze mne. Nečekejte, že se budu vyjadřovat k vašim názorům, přáním a chtěním. Svůj názor jsem napsal. A nic vám nebrání demokraticky napsat lepší ve vlastním blogu. Protože plivat v diskusi, zpravidla jen na základě emocí a dojmů, to dovede každý.

Autor: Martin Faltýn | středa 7.10.2026 11:11 | karma článku: 0 | přečteno: 7x
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Martin Faltýn

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Kráčím životem i médii, pokud je považujete za život. Jsem absolvent umělecké školy. Překročením 60 let jsem se přiblížil absolutoriu školy života. A jak se za mých časů říkalo: "Neraď, nebyl jsi v Rusku a není Ti šedesát" - tak, v Rusku jsem byl a šedesát mi už taky bylo!

Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.

P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.

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