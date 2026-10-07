Bude Česká televize také volat po širší diskuzi o rušení svých pořadů?
Pro osvěžení vaší paměti, vláda schválila novou kulturní politiku. Opozice a opozičně smýšlející diskutéři ale volají po širší diskusi. Neb se nekonala.
Jako hlavní nedostatky jsou vytýkány: Chybějící analytická část. Nejasné cíle a očekávané výsledky. Chybějící finanční rámec. Nedostatečná vazba na další strategické dokumenty státu. (Zdroj: Facebook.)
Nedokáži posoudit ani hodnotit, ale podle toho, jak všichni „potrefení“ volají po diskusi a kritizují schválené, jde především o peníze. Jak jinak. A chtějí jich víc a hodně, protože vláda má šetřit všude, jen ne na nich.
Jak se šetřit „má“ nám naopak předvedla Česká televize.
Bez cirátů, bez diskuse... tváří v tvář rušení poplatků, které se stejně zatím nekoná (hlavně, že televize rozpustila přidané peníze z vyšších poplatků). A budou se rušit pořady a propouštět zaměstnanci.
Jen si kladu jednu otázku:
Proč také nikdo nevolá po širší diskusi, které pořady má Česká televize zrušit a které lidi propusit?
Jde to přeci z našich – koncesionářských poplatků a potažmo to půjde z našich daní.
V souvislosti s tím mne napadá známá odrhovačka:
„Dvacetikoruna není tak veliká, aby rozházela...“
P.S.: Abyste neřekli, neupřu ani diskusi já vám. Můžete se tady vydiskutovat do libosti. Ovšem beze mne. Nečekejte, že se budu vyjadřovat k vašim názorům, přáním a chtěním. Svůj názor jsem napsal. A nic vám nebrání demokraticky napsat lepší ve vlastním blogu. Protože plivat v diskusi, zpravidla jen na základě emocí a dojmů, to dovede každý.
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